Samsung n’a rien annoncé, mais le Galaxy S26 Ultra est déjà entre les mains de testeurs

Quelqu’un aurait déjà acheté un Samsung Galaxy S26 Ultra

Le téléphone ainsi que sa boîte ont été montrés

La fonction Privacy Display apparaît également en démonstration

Il ne reste plus que quelques jours avant le lancement, prévu le 25 février, de la série Samsung Galaxy S26, mais une boutique à Dubaï n’aurait manifestement pas reçu l’information, puisqu’elle semblerait déjà proposer les téléphones à la vente.

L’utilisateur X @KaroulSahil (via PhoneArena) affirme avoir acheté un Samsung Galaxy S26 Ultra dans le pays et a présenté l’appareil en vidéo.

À travers plusieurs publications, il est possible d’apercevoir la boîte commerciale du téléphone, une comparaison avec d’autres modèles, ainsi que la fonction Privacy Display en action.

February 22, 2026

Concernant la comparaison, le téléphone apparaît à l’arrière aux côtés d’un iPhone 17 Pro Max et de modèles signés Vivo et Oppo. Il semble afficher un gabarit similaire à ces appareils, peut-être légèrement plus haut, et ressemble fortement au Samsung Galaxy S25 Ultra, à la différence près qu’un bloc photo fait désormais son apparition.

L’élément le plus intéressant reste sans doute la fonction Privacy Display, une caractéristique majeure déjà évoquée par Samsung, mais qui n’avait encore jamais été observée en détail.

Dans un court extrait, on constate que lorsque Privacy Display est activé, l’écran devient nettement plus sombre lorsqu’il est regardé de côté, rendant plus difficile la lecture du contenu pour des regards indiscrets.

Privacy Display #SamsungS26Ultra February 22, 2026

Un bouton d’activation « Maximum privacy protection » est également visible. D’après des fuites précédentes, ce mode réduirait la luminosité de l’écran même de face afin de limiter encore davantage la visibilité latérale, mais cela reste à confirmer.

La fonction ne semble pas aussi aboutie qu’espéré

Toutefois, certaines fuites laissaient entendre que Privacy Display serait très personnalisable, avec par exemple une activation automatique dans certaines situations, comme en dehors du domicile, ou la possibilité de masquer uniquement certaines parties de l’écran. Or, cet extrait laisse penser que cela ne serait pas le cas, puisque seuls ces deux boutons apparaissent.

Il demeure possible que d’autres réglages se trouvent ailleurs, ou que l’activation du mode « Maximum privacy protection » donne accès à des options supplémentaires. Il est également envisageable qu’il s’agisse d’une version préliminaire du logiciel Samsung. Rien ne permet donc d’affirmer que ces options ne seront pas proposées, mais les premiers éléments ne sont pas particulièrement encourageants.

Malgré tout, même sans ces fonctions avancées, Privacy Display semble pouvoir constituer une option réellement utile. C’est d’autant plus appréciable que, d’après les fuites, les autres évolutions attendues ne s’annoncent pas particulièrement marquantes. Réponse définitive le 25 février.