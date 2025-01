Samsung Galaxy S25 Slim : la fuite la plus étrange annonce un lancement limité

Le Samsung Galaxy S25 Slim pourrait ne pas être lancé aux États-Unis

Des fuites indiquent qu'il ne sera pas commercialisé aux Etats-Unis, mais ne révèlent pas pourquoi

Comme pour le Samsung Galaxy Z Fold SE, qui n'a pas été commercialisé dans de nombreuses régions

Ayant déjà dû se préparer à l'idée que le très attendu Samsung Galaxy S25 Slim ne sera probablement pas présenté lors de l'événement Galaxy Unpacked de mercredi – où les Galaxy S25, S25 Plus et S25 Ultra seront révélés – des fuites indiquent désormais que le lancement du modèle Slim pourrait être reporté à mai. Plus inquiétant encore, le Slim pourrait ne pas être disponible sur tous les marchés : les États-Unis, notamment, pourraient être exclus, si l’on en croit les rumeurs.

Ces informations proviennent d’un leaker réputé, Evan Blass, qui a publié sur son compte privé X que le Galaxy S25 Slim « ne sera presque certainement pas proposé par les opérateurs américains ». Le site Phone Arena a par la suite rapporté qu’une « source historiquement fiable » leur avait indiqué que le S25 Slim serait commercialisé sur 39 marchés, mais pas aux États-Unis. En revanche, le Royaume-Uni et l’Australie figureraient parmi les pays concernés.

Bien que les fuites doivent toujours être prises avec prudence – surtout dans le cas de Phone Arena, qui ne peut pas nommer ou vérifier la source de cette information –, ce ne serait pas la première fois qu’un appareil Samsung de la gamme « Slim » bénéficie d’un lancement limité ces dernières années.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

On se souvient du Samsung Galaxy Z Fold 6 Slim, finalement rebaptisé Galaxy Z Fold 6 SE (Special Edition), qui n’a été lancé qu’en Corée du Sud et en Chine l’année dernière. Le Galaxy S25 Slim semble bénéficier d’une diffusion légèrement plus large, mais reste loin de rivaliser avec les appareils phares de Samsung en termes de disponibilité.

Une question demeure : pourquoi une absence sur le marché américain ? Étant donné que le marché domestique de Samsung est la Corée du Sud, il semble logique que certains appareils soient limités à cette région ou à d’autres territoires asiatiques proches, comme cela avait été le cas pour le Galaxy Z Fold 6 SE. Cependant, ignorer les États-Unis – le troisième plus grand marché de smartphones après l’Inde et la Chine – semble étrange.

L’explication la plus plausible pourrait être liée aux tarifs douaniers potentiels. Avec les menaces de l’ancien président Trump d’imposer des taxes sur certaines importations américaines, notamment celles en provenance de Chine – où de nombreux smartphones sont fabriqués –, Samsung pourrait juger qu’un lancement aux États-Unis ne serait pas rentable. En attendant d’avoir une vision plus claire des politiques tarifaires, la marque pourrait préférer jouer la carte de la prudence.

Un Slim sous un autre nom serait tout aussi mince

En plus d'emprunter sa version plus limitée, le S25 Slim pourrait également copier le nom du Samsung Galaxy Z Fold 6 Slim, c'est-à-dire qu'il ne s'appellerait pas Slim. C'est ce qu'affirme Blass qui, dans un autre post, demande pourquoi le soi-disant Galaxy S25 Slim devrait être marqué comme tel alors que le Z Fold 6 Slim ne l'était pas.

La verison Slim bénéficiera-t-elle d'une mise à jour de l'appareil photo ? (Image credit: Philip Berne / Future)

Cela ne signifie pas que le S25 Slim ne sera pas un appareil fin : selon le leaker Digital Chat Station sur Weibo, le modèle Slim et le supposé iPhone 17 Air devraient avoir une épaisseur comprise entre 5 et 6 mm. À titre de comparaison, l'iPhone 16 (lire notre test de l'iPhone 16) affiche 7,8 mm d’épaisseur et le Samsung Galaxy S24, 7,6 mm. Cependant, un nom qui ne se limite pas à mettre en avant une finesse accrue pourrait laisser entendre que ce modèle bénéficiera de changements matériels supplémentaires et d'améliorations par rapport à la version standard.

Une telle amélioration a déjà été évoquée par certaines rumeurs suggérant que l’appareil pourrait intégrer un appareil photo principal de 200 MP, contre les 50 MP attendus pour le Galaxy S25 de base.

Pour le moment, il faudra patienter pour découvrir ce que Samsung réserve au S25 Slim. Cependant, pour les consommateurs américains, il semble peu probable de pouvoir mettre la main dessus dès 2025.

Vous aimerez aussi