Samsung frappe fort : le Galaxy S26 redéfinit ce qu’un smartphone peut faire avec l’IA

Samsung a présenté toute une série de nouveaux appareils lors du Galaxy Unpacked 2026, dont la nouvelle génération de smartphones Galaxy que beaucoup attendaient avec impatience. Un accès anticipé à la nouvelle série S26 a été possible, et le résultat ne s’est pas révélé décevant.

Dans le dernier épisode du TechRadar Podcast, disponible notamment sur Spotify et YouTube, les YouTubeurs tech Daniel Rotar (ZONEofTECH) et Hayleigh Chamberlain (HaylsWorld) ont participé à une prise en main exclusive de la série Galaxy S26, qui a, en résumé, laissé une forte impression.

Malgré quelques réserves mineures concernant la qualité photo, la nouvelle gamme de smartphones de Samsung apporte des améliorations attendues. Elle adopte un design plus raffiné avec des bords plus doux, en rupture avec les lignes plus anguleuses des générations précédentes, et s’impose comme le smartphone le plus fin du marché (0,3 mm de moins que l’iPhone 17). Toutefois, rien ne marque davantage que les avancées majeures en intelligence artificielle du Galaxy S26, dont Apple pourrait s’inspirer.

« D’autres entreprises ont fait de très grandes promesses en matière d’IA et rien de tout cela ne s’est concrétisé, et il ne faudrait pas que ce soit le cas avec Samsung »

En ce qui concerne l’écosystème d’IA du Galaxy S26, toutes les cases semblent cochées en matière de simplicité et de praticité. Samsung s’appuie sur ses outils d’IA existants tout en introduisant de nouvelles fonctionnalités intelligentes. Comme l’explique Chamberlain, « je pense qu’en matière d’IA, les gens veulent simplement qu’elle les aide dans leur vie quotidienne ».

C’est ici qu’intervient l’IA agentique (pour l’instant disponible uniquement aux États-Unis et en Corée du Sud). Malgré cette disponibilité limitée, elle constitue un point de départ solide dans le déploiement par Samsung de composants d’IA plus simples et plus directs, supprimant la dépendance contraignante à plusieurs plateformes d’IA tierces pour effectuer certaines tâches.

Rotar partage cet avis. « C’est là que se situe l’avenir, dire à son téléphone d’effectuer des actions précises, et le téléphone les exécute », affirme-t-il, et les nouvelles améliorations de Bixby vont dans ce sens. Il devient par exemple possible de modifier certains paramètres du téléphone directement depuis le chatbot, sans devoir naviguer manuellement entre les différentes étapes de l’application Réglages.

La série Galaxy S26 ne se limite toutefois pas à un seul assistant d’IA. Cette fois, Samsung intègre des plateformes comme Gemini et Perplexity à son écosystème, offrant la possibilité d’utiliser le chatbot préféré tout en l’intégrant directement au système du téléphone, plutôt que de passer par une application tierce aux capacités plus limitées.

Dans l’ensemble, cette approche reflète l’attention portée par Samsung aux attentes des utilisateurs. L’intégration de ces services d’IA ouvre des perspectives à ceux ayant des besoins plus spécifiques. Cela peut néanmoins sembler complexe pour certains. Être confronté à plusieurs solutions d’IA différentes peut s’avérer déroutant, mais cette évolution pourrait conduire à un modèle d’IA unique capable d’orienter vers Gemini, Perplexity ou d’autres services selon la tâche demandée.

Cette intégration à grande échelle accomplit enfin ce que d’autres marques n’ont pas encore réussi à faire, à savoir offrir aux utilisateurs la possibilité de choisir l’IA qui leur convient le mieux parmi une vaste sélection de modèles reconnus.