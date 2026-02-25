Samsung augmente les prix de la série Galaxy S26… sans avouer la vraie raison

À la fois frustrant et prévisible, Samsung a annoncé que sa nouvelle gamme de smartphones haut de gamme — les Samsung Galaxy S26 — bénéficiera d’une hausse de prix. La marque ne pointe pas directement la crise de la RAM, mais il est difficile de considérer qu’elle n’y joue aucun rôle.

Pour acquérir un Galaxy S26, il faudra désormais débourser 999 €, tandis qu’un S26 Plus est affiché à 1 269 €, et qu’un S26 Ultra atteint 1 469 €. L’an dernier, le S25 était proposé à 959 €, le S25 Plus à 1 169 €, et le S25 Ultra à 1 469 €.

Les modèles de cette année coûtent donc entre 40 € et 100 € de plus que leurs équivalents de l’an passé (même si l’Ultra conserve heureusement le même tarif en France), mais une autre augmentation plus discrète est à noter. La suppression des versions 128 Go signifie que le S26 le moins cher revient en réalité 100 € plus cher que le S25 d’entrée de gamme.

Interrogés directement sur le rôle de la crise de la RAM, les représentants de Samsung ont répondu par un ferme « Aucun commentaire ». Pourtant, dans un contexte de flambée des prix des composants alimentée par la demande liée à l’intelligence artificielle, et avec la promesse d’un NPU 39 % plus puissant sur la gamme S26 (le processeur neuronal dédié aux tâches d’IA), il paraît difficile d’exclure totalement l’impact de cette crise.

Première d’une longue série de hausses

Si Samsung ne prononce pas les mots « crise de la RAM », Nothing ne s’en est pas privé. Son PDG a publié plus tôt cette année un message sur LinkedIn avertissant précisément de ce type d’augmentation des coûts, dans un post intitulé « Why Your Next Smartphone Will Cost More ». Cette hausse devait également concerner les smartphones Nothing de cette année, même si Carl Pei n’a pas avancé de chiffre précis.

Le seul point relativement rassurant — sans être particulièrement enthousiasmant — est que la prévision d’une hausse de 30 % évoquée par Pei ne s’est pas matérialisée ici.

L’événement Unpacked de Samsung en début d’année, même s’il intervient un peu plus tard que d’habitude, fait de la marque le premier grand constructeur à présenter des smartphones pour 2026. Cela confirme officiellement ce qui semblait inévitable, la technologie coûtera plus cher cette année.

Car si Samsung ouvre le bal, il ne sera pas le dernier. Nothing a déjà prévenu que l’ensemble du marché — Oppo, OnePlus, Apple, Google et les autres — devrait suivre cette tendance préoccupante.

Et cela ne concernera pas uniquement les téléphones. Des appareils comme la Steam Machine de Valve ont déjà été touchés par ces turbulences, avec des retards et des hausses de prix pratiquement inévitables.

Il devient donc pertinent de réfléchir avant de remplacer systématiquement un appareil encore fonctionnel. Attendre une promotion importante, éventuellement jusqu’au Black Friday, ou patienter jusqu’en 2027 peut constituer une option raisonnable.

Rien n’indique que l’effervescence autour de l’IA va retomber rapidement. S’agissant du prix de la RAM, un apaisement reste espéré, mais l’importance croissante de l’intelligence artificielle dans les smartphones — et plus largement dans l’ensemble du secteur technologique — laisse penser que cette dynamique est durable, avec des coûts en hausse à la clé, qu’on le veuille ou non.