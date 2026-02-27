Rotation à 360°, horizon intact : le Galaxy S26 Ultra impressionne en vidéo

Alors que tout le monde s’enthousiasme pour l’impressionnant Privacy Display du Samsung Galaxy S26 Ultra, l’attention se porte actuellement sur le mode vidéo Super Steady amélioré avec Horizontal Lock. Il s’agit, en pratique, d’un stabilisateur numérique intégré directement dans le smartphone.

Comme l’a annoncé Samsung lors du Galaxy Unpacked en février 2026, ce nouveau mode, évolution du précédent Super Steady à contrôle de mouvement, permet de verrouiller la vidéo sur un plan horizontal parfaitement stable, même si l’appareil effectue une rotation complète à 360 degrés.

Mieux encore, cette fonctionnalité ne nécessite aucun post-traitement. Il suffit de sélectionner le mode, de commencer à filmer le sujet, puis de déplacer l’appareil selon les besoins. Le gyroscope et l’accéléromètre du S26 Ultra enregistrent l’ensemble des mouvements, tandis qu’un traitement d’image en temps réel applique des corrections pour stabiliser la vidéo.

Sur le papier, la promesse semblait séduisante, mais l’envie de tester la fonction s’est rapidement imposée, d’autant qu’elle devait de toute façon figurer dans l’évaluation finale du Galaxy S26 Ultra.

Il fallait également démontrer concrètement que le système fonctionne. En effet, si une vidéo est simplement enregistrée avec le S26 Ultra en bougeant l’appareil dans tous les sens avant d’être mise en ligne, le résultat visible sera uniquement une séquence fluide et parfaitement horizontale.

Pour prouver l’efficacité du dispositif, un iPhone 17 Pro Max, lui aussi doté d’un mode vidéo « Action » dédié à la stabilisation des mouvements, a été installé sur trépied. Le Galaxy S26 Ultra a été placé bien en évidence, puis filmé pendant l’enregistrement en mode Super Steady Horizontal Lock.

(Image credit: Future)

Les résultats sont réellement surprenants. La vidéo n’est pas totalement immobile, quelques légers rebonds subsistent, mais elle ne penche jamais vers la gauche ou la droite, et ne se retourne pas, même lorsque le téléphone est placé à l’envers.

À titre de comparaison, le mode vidéo Action de l’iPhone 17 Pro Max excelle dans la réduction des secousses, mais toute inclinaison vers la gauche ou la droite, ou un basculement proche de 180 degrés, se reflète dans la vidéo finale.

Le processus d’évaluation du Samsung Galaxy S26 Ultra est encore loin d’être terminé, mais les résultats de ce test s’avèrent indéniablement impressionnants.