Pas d’innovation photo majeure prévue sur le Galaxy S26 Pro

Le Samsung Galaxy S26 Pro pourrait embarquer les mêmes capteurs photo que ceux des générations précédentes

Il pourrait également être équipé d’une puce Exynos 2600, du moins dans la majorité des régions

La capacité de la batterie pourrait passer à 4 300 mAh

Le Samsung Galaxy S26 Pro – qui serait en réalité le nom du modèle de base de la série Galaxy S26 – ne semble pas très "Pro", si l’on en croit la dernière fuite, qui laisse même entendre qu’il ne s’agirait pas d’une véritable amélioration par rapport au Galaxy S25.

D’après le leaker Erencan Yilmaz (via NotebookCheck), qui affirme avoir trouvé ces informations dans la dernière version de One UI 8.5, le Galaxy S26 Pro serait doté du même capteur principal ISOCELL GN3 de 50 Mpx que le Galaxy S25. Ce capteur est utilisé par Samsung depuis le Galaxy S22.

Il serait également équipé du même téléobjectif 10 Mpx S5K3K1 présent depuis la série Galaxy S22, ainsi que du capteur ultra grand-angle 12 Mpx IMX564 déjà utilisé sur les Galaxy S23 et suivants. Quant à la caméra frontale, elle resterait un capteur 12 Mpx S5K3LU, identique à celui introduit avec le Galaxy S23.

Galaxy S26 Pro (SM-S942B)4300mAh BatteryExynos 2600 SoC (S5E9965)S5KGN3 Main + S5K3K1 Tele + IMX564 UW + S5K3LU FrontThe information I have obtained is based on the latest One UI 8.5 software.October 16, 2025

Cela signifierait donc qu’aucun changement réel n’aurait été apporté au matériel photo depuis plusieurs années, ce qui rendrait difficile de recommander le Galaxy S26 Pro à celles et ceux qui espéraient surtout des améliorations côté photo.

Il convient de noter que cela contredit certaines fuites précédentes, dont l’une annonçait un capteur principal de 50 Mpx différent, et une autre, un nouvel ultra grand-angle de 50 Mpx. Toutefois, la source de cette dernière avait qualifié cette mise à jour « d’inutile », ce qui n’augure rien de très enthousiasmant pour le module photo du Galaxy S26 Pro.

Puissance Exynos et batterie plus grosse

Au-delà des capteurs, la fuite du jour évoque aussi un processeur Exynos 2600. Une nouvelle plutôt décevante, car cette puce risquerait de ne pas être aussi performante que la Snapdragon 8 Elite Gen 5, attendue sur de nombreux modèles Android haut de gamme de 2026. Cela dit, le marché américain pourrait malgré tout bénéficier d’une version Snapdragon, comme cela a déjà été le cas par le passé.

Enfin, la fuite mentionne une batterie de 4 300 mAh, ce qui constituerait un progrès bienvenu par rapport aux 4 000 mAh du Galaxy S25. Cette hausse de capacité avait déjà été évoquée par d'autres sources, ce qui renforce sa crédibilité.

Le contenu exact du Galaxy S26 Pro devrait être dévoilé en janvier ou février. Mais entre ces fuites peu engageantes et les rumeurs d’annulation du Galaxy S26 Edge, l’année 2026 pourrait bien ne pas être un grand cru pour Samsung.