Le Samsung Galaxy S26 devrait bénéficier d'améliorations en matière de connexion satellite et de jeux vidéo - mais à quel prix ?

Le Galaxy S26 devrait bénéficier d’une meilleure connectivité satellite

Des améliorations pour le jeu mobile sont également prévues

Samsung hésiterait encore sur le prix à fixer pour ces modèles

Le lancement du Samsung Galaxy S26 est attendu dans les premiers mois de l’année prochaine, et une série de fuites et de rapports donne déjà un aperçu plus précis de ce à quoi s’attendre – même si le tarif reste encore très incertain à ce stade.

Première nouveauté repérée par Phandroid : le modem Samsung Exynos 5410 est désormais officiel. Il promet une connectivité plus rapide dans tous les domaines, et surtout, une meilleure prise en charge de la communication par satellite. Ce modem devrait équiper au moins certains modèles de la gamme Galaxy S26, ouvrant la voie à une prise en charge satellite complète pour la première fois sur un fleuron de la marque.

Ce type de fonctionnalité existe déjà chez Apple et Google, mais les capacités satellites du Galaxy S25 restent limitées à certains réseaux et à des usages très restreints. L’intégration de ce nouveau composant pourrait bien tout changer.

Autre amélioration matérielle : la puce Exynos 2600, qui embarquerait un GPU AMD plus performant selon The Elec (relayé par @jukan05). Cette puce devrait être présente sur plusieurs déclinaisons du Galaxy S26, et cette évolution devrait offrir une expérience de jeu mobile plus fluide et plus immersive.

Des tarifs encore en discussion

De gauche à droite : le Galaxy S25 Ultra, le Galaxy S25 Plus et le Galaxy S25. (Image credit: Samsung)

Une troisième fuite, relayée par The Bell (via Samsung Mobile), concerne les prix. Samsung rencontrerait actuellement des difficultés pour trancher sur les tarifs à appliquer pour les Galaxy S26, S26 Plus et S26 Ultra.

Plusieurs facteurs expliqueraient cette indécision : les prix des composants électroniques continuent de grimper, tout comme les coûts liés au marketing et à la main-d’œuvre. Dans le même temps, Samsung chercherait à éviter de fixer un prix trop élevé qui risquerait de décourager une partie des acheteurs.

Deux options semblent donc sur la table : accepter une baisse de rentabilité, ou faire porter une partie de ces coûts supplémentaires aux consommateurs. À titre de comparaison, le prix de lancement du Galaxy S25 standard était de 900 € lors de sa sortie en janvier 2025.

L’utilisation de processeurs Exynos sur certains modèles pourrait aider à contenir les coûts, mais il semblerait que Samsung doive encore avancer sur ce sujet, notamment en matière de négociations. La présentation officielle des Galaxy S26 est attendue pour février 2026, même si la commercialisation et la disponibilité en magasin pourraient intervenir une semaine plus tard.