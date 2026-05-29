Le Galaxy Z Fold 8 « Wide » se montre déjà, et sa finesse extrême en dit long sur la pression exercée par l’iPhone Fold

Un successeur au Samsung Galaxy Z Fold 7 est en préparation

Voici un nouvel aperçu du Galaxy Z Fold 8 Wide, tout juste apparu dans une fuite

Il pourrait devenir le smartphone pliant le plus fin jamais conçu par Samsung

Un iPhone pliant « wide » signé Apple est également attendu cette année

2026 pourrait être l’année où le marché des smartphones pliants devient vraiment intéressant. Une nouvelle fuite vient de donner ce qui ressemble à notre meilleur aperçu à ce jour du design du futur Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide. Et le résultat laisse entrevoir un téléphone remarquablement fin.

Le célèbre leaker Sonny Dickson a décrit cette finesse comme « folle » en partageant une courte vidéo d’une maquette du Galaxy Z Fold 8 Wide. Ces modèles physiques sont fabriqués à partir d’informations issues de la chaîne d’approvisionnement. Ils permettent aux fabricants d’accessoires de préparer leurs produits en avance.

Le leaker compare la finesse de ce modèle pliant à celle du Samsung Galaxy S25 Edge, du moins une fois l’appareil déplié. Mais les réponses à la publication d’origine sont moins enthousiastes. Certains internautes utilisent des adjectifs comme « bizarre » ou « massif » pour décrire le smartphone.

D’après des informations récemment obtenues par SamMobile, ce modèle pliant « wide » s’appellerait en réalité Galaxy Z Fold 8. Le vrai successeur du Samsung Galaxy Z Fold 7 de l’an dernier prendrait, lui, le nom de Galaxy Z Fold 8 Ultra.

Apple arrive

First look at the Samsung Fold 8 Wide dummy. The thinness is insane. Literally an S25 Edge thin when folded. pic.twitter.com/M6cAzvowZpMay 28, 2026

Si vous vous demandez d’où vient cette appellation « wide », elle désigne le format d’écran plus court et plus large du téléphone, aussi bien ouvert que fermé. Cela marque une rupture avec les écrans hauts et étroits des pliants actuels au format livre.

Le format aujourd’hui populaire, utilisé par exemple sur le Galaxy Z Fold 7, permet aux pliants de ressembler davantage à des smartphones classiques une fois fermés. Mais une fois ouverts, ils deviennent assez carrés. Avec des écrans plus larges, les pliants se rapprocheraient davantage des tablettes traditionnelles une fois dépliés, ce qui serait aussi plus adapté à certains usages comme le visionnage de films.

Ce changement ne sort pas de nulle part. L’iPhone Fold, évoqué depuis longtemps, devrait adopter un format large, avec un ratio proche du 4:3 une fois ouvert. Samsung veut clairement devancer Apple sur ce terrain, comme Huawei l’a déjà fait.

Tout indique que l’iPhone pliant sera lancé en septembre, aux côtés de l’iPhone 18 Pro, peut-être avec une nouvelle technologie de charnière rendant la pliure presque invisible. Pour les amateurs de smartphones pliants, les prochains mois s’annoncent particulièrement intéressants.