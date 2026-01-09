Le Galaxy S26 Ultra pourrait enfin combler son retard sur OnePlus

Un informateur fiable a laissé entendre que le Samsung Galaxy S26 Ultra pourrait bénéficier d’une charge filaire de 60 W

Il s’agirait d’une avancée notable par rapport à la charge filaire de 45 W du Galaxy S25 Ultra

Ce gain de puissance permettrait au téléphone de passer de 0 % à 75 % de batterie en 30 minutes dans des conditions de test

Un informateur fiable a suggéré que Samsung pourrait offrir au Galaxy S26 Ultra – encore à l’état de rumeur – une amélioration significative de la charge, en augmentant la puissance de charge filaire.

Le leaker bien connu Ice Universe affirme que le Samsung Galaxy S26 Ultra prendra en charge une charge filaire de 60 W, contre 45 W pour le Galaxy S25 Ultra sorti en 2025.

Ice Universe ajoute que Samsung a observé une charge de 0 % à 75 % en 30 minutes sur le Galaxy S26 Ultra dans des conditions contrôlées, tout en précisant que cela pourrait varier dans un usage quotidien.

Ice Universe est un nom bien établi dans le domaine des fuites liées aux smartphones, avec une réputation solide concernant ce type d’informations.

Le Galaxy S25 Ultra propose déjà l’une des meilleures puissances de charge parmi les modèles haut de gamme grand public. Toutefois, il reste devancé par le OnePlus 15 et sa charge filaire de 80 W, ainsi que par plusieurs marques chinoises comme Oppo, Xiaomi ou Honor, connues pour proposer régulièrement des modèles à très haute puissance de charge.

Une charge filaire de 60 W placerait Samsung à un niveau plus compétitif face à ces marques rivales. La concurrence avec OnePlus semble être l’enjeu principal ici, puisque c’est le seul constructeur chinois à bénéficier d’une véritable présence sur le marché américain.

Cette fuite de Ice Universe concorde d’ailleurs avec de précédentes rumeurs relayées par le site allemand WinFuture (traduction automatique via Google), qui évoquait également une puissance de 45 W pour le Galaxy S26 Plus et de 25 W pour le Galaxy S26 classique.

Cela ferait donc du Galaxy S26 Ultra le seul modèle de la gamme à bénéficier de cette mise à niveau en matière de charge filaire – ce qui pourrait impliquer un coût supplémentaire pour les utilisateurs souhaitant profiter de cette technologie, notamment si les hausses de prix évoquées se confirment.

La vitesse de charge peut véritablement faire la différence lors du choix d’un smartphone. Une puissance élevée réduit la planification nécessaire autour de la recharge, facilitant les recharges express le matin ou entre deux déplacements.

Les utilisateurs Samsung devraient bientôt pouvoir profiter d’une vraie charge rapide – la liste des meilleurs smartphones Galaxy reste à surveiller de près pour découvrir les prochains modèles.