Le Galaxy S26 dévoile ses couleurs, et l'une vient tout droit d'Apple

Les fonds d’écran de la gamme Samsung Galaxy S26 ont fuité

Ils apparaissent dans six coloris, ce qui laisse penser que les smartphones pourraient être commercialisés dans ces mêmes teintes

Parmi elles, on retrouve le gris, le pêche, le violet, le bleu clair, le noir et l’argenté

Grâce aux nombreuses fuites et rumeurs, les caractéristiques techniques de la gamme Samsung Galaxy S26 sont désormais assez bien cernées. Sans surprise, l’attention se tourne maintenant vers les coloris. La dernière fuite en date suggère que les appareils pourraient être proposés dans six couleurs.

L’utilisateur X @wr3cckl3ss1 (relayé par Android Police) a partagé ce qui semble être un fond d’écran officiel du Samsung Galaxy S26, décliné en six teintes différentes : gris, pêche, violet, bleu clair, noir et argenté (voir image ci-dessous).

Cela suggère fortement que la série Galaxy S26 pourrait bien adopter ces coloris à sa sortie prévue l’année prochaine. @DaRealManMikey a d’ailleurs confirmé que ces teintes seraient bel et bien celles proposées pour les modèles.

Ces fonds d’écran auraient été extraits d’un logiciel Samsung, ce qui tendrait à confirmer leur authenticité. Toutefois, bien que @wr3cckl3ss1 ait déjà diffusé des informations fiables par le passé, aucun des deux auteurs ne dispose d’un historique très étendu. Il convient donc de prendre ces données avec précaution.

Parmi les six coloris présentés, ce sont les trois plus lumineux qui retiennent immédiatement l’attention. Les teintes audacieuses suscitent toujours un certain attrait sur les smartphones.

La version pêche se démarque particulièrement. Elle rappelle certes la nuance corail déjà vue sur le Galaxy S25, mais elle évoque aussi la teinte orangée dans laquelle Apple décline l’iPhone 17 Pro et l’iPhone 17 Pro Max.

Une sélection probablement incomplète

Une grande question demeure : quels modèles de la gamme Samsung Galaxy S26 seront proposés dans quelles couleurs ? En général, Samsung réserve à ses versions Ultra des teintes spécifiques, tandis que les couleurs les plus vives sont souvent attribuées aux modèles standard.

Dans cette logique, il est possible que toutes ces couleurs soient destinées aux Galaxy S26 et Galaxy S26 Plus, tandis que le Galaxy S26 Ultra bénéficierait d’une palette différente. Autre hypothèse : les teintes sobres pour l’Ultra, et les plus éclatantes pour les autres modèles. Dans tous les cas, il est fort probable que d’autres coloris viennent compléter cette liste, si elle s’avère authentique.

On devrait être fixés assez rapidement, puisque les dernières fuites évoquent un lancement dès le mois de janvier. Certaines sources antérieures évoquaient pourtant un lancement en mars.