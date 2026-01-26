Cette future option du Galaxy S26 pourrait sauver des milliers d’utilisateurs

Le successeur du Samsung Galaxy S25 est en route

La détection de scams par l’IA de Google reste pour l’instant une exclusivité des Pixel

Des lignes de code suggèrent une arrivée sur les Samsung Galaxy S26

Les prochains modèles haut de gamme de Samsung sont attendus pour le mois prochain

L’une des fonctionnalités jusqu’ici réservées aux smartphones Pixel pourrait bien s’inviter sur les meilleurs modèles Samsung de 2026 : la série Galaxy S26 serait sur le point d’hériter de l’alerte intelligente Scam Detection, une IA capable de repérer les tentatives d’arnaques en temps réel.

L’équipe d’Android Authority a mis au jour du code dissimulé dans la dernière version de l’application Google Téléphone, faisant référence à plusieurs numéros de modèles inédits – des identifiants qui correspondent aux Galaxy S26, Galaxy S26 Plus et Galaxy S26 Ultra.

Ces références apparaissent aux côtés de celles des téléphones Pixel, ainsi que du mot-clé « Sharpie », nom de code interne utilisé par Google pour Scam Detection. Tous les éléments semblent converger vers une prise en charge prochaine de cette fonctionnalité sur la série Galaxy S26, dont la sortie est attendue pour le mois prochain.

Rien n’est encore confirmé, et un point reste à éclaircir : les smartphones Samsung embarquent par défaut leur propre application Téléphone, différente de celle de Google. Il reste possible que cette dernière devienne l’option par défaut à l’avenir, ou que l’application Samsung adopte directement la technologie Scam Detection.

Mieux vaut prévenir

Scam Detection est disponible sur la dernière série Pixel 10 de Google. (Image credit: Philip Berne / Future)

Scam Detection illustre à quel point l’IA peut se rendre utile. L’outil analyse les appels et les messages à la recherche de schémas connus d’arnaque, et émet une alerte si une tentative semble suspecte. Tout fonctionne localement sur le téléphone, sans que les données soient transmises à Google.

Une fois activée (car la fonction est désactivée par défaut), l’alerte surveille les échanges avec les contacts inconnus – pas de risque de voir un parent soudainement qualifié de menace.

Scam Detection est accessible sur les Pixel 6 et versions ultérieures aux États-Unis, et sur les Pixel 9 et suivants (à l’exception du Pixel 9a) en Australie, au Canada, en Inde, en Irlande et au Royaume-Uni. Sur les modèles les plus récents, Pixel 9 et Pixel 10, la fonctionnalité repose sur le modèle Gemini Nano.

Google ne garantit pas une efficacité absolue, mais cette fonctionnalité pourrait suffire à éviter de perdre de l’argent ou des données personnelles. Elle s’ajoute à la longue liste des rumeurs entourant la série Galaxy S26, dont les principales ont déjà été classées selon leur niveau de crédibilité.