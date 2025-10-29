Pixel va changer de visage : une mise à jour énorme se prépare

La prochaine mise à jour Pixel Feature Drop pourrait arriver le 4 novembre

Elle pourrait inclure des packs de thèmes pour modifier l’apparence et les sons du téléphone

Il serait aussi possible de créer des GIFs, des stickers animés, et de mettre certaines notifications en priorité

Avec un téléphone Pixel, nul besoin d’attendre une nouvelle version d’Android pour profiter de nouveautés. Google publie régulièrement des « Feature Drops » exclusives à la gamme Pixel. Et la prochaine mise à jour pourrait bien apporter des changements majeurs aux meilleurs smartphones de la marque.

Le groupe de fuites Mystic Leaks (via 9to5Google) a partagé des captures d’écran et des vidéos présentant les fonctionnalités à venir. Parmi elles : des packs de thèmes, des animations personnalisées, et des notifications priorisées.

L’élément le plus marquant reste sans doute les packs de thèmes. D’un simple geste, ces derniers appliqueraient un fond d’écran, des icônes assorties, des sons et même des GIFs. À en croire les premières fuites, un thème baptisé Wicked: For Good serait proposé en premier, avec trois variantes : For Good, Glinda et Elphaba. D’autres packs pourraient suivre.

Si tel est le cas, ces options offriraient un moyen simple et rapide de transformer l’interface des téléphones Pixel.

(Image credit: Mystic Leaks / Google)

Créer des GIFs et offrir un statut VIP

Autre nouveauté évoquée : la possibilité de transformer une image ou une création réalisée dans Pixel Studio en GIF ou en sticker animé. Enfin, la fonctionnalité Pixel VIPs évoluerait également. Elle permettrait de mettre en évidence les messages de contacts désignés comme « VIP », avec une notification surlignée en jaune et la photo du contact visible dans la barre d’état.

L’objectif est clair : repérer ces messages plus facilement au milieu d’une avalanche de notifications. À noter toutefois que cette fonctionnalité ne fonctionnerait qu’avec WhatsApp et Google Messages.

Dans l’ensemble, cette mise à jour semble prometteuse, et pourrait être déployée prochainement. La fuite suggère une date de sortie au 4 novembre.

Mais tant que la mise à jour n’est pas officiellement diffusée, mieux vaut rester prudent. Les visuels semblent crédibles, mais la dernière Feature Drop remonte à peu de temps. Par ailleurs, comme le rappelle 9to5Google, Android 16 QPR2 est également attendu d’ici la fin de l’année, avec son propre lot de nouveautés. Le calendrier de cette Feature Drop pourrait donc sembler un peu surprenant.