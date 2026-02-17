Google prépare un grand changement pour l’une des fonctions les plus appréciées des Pixel

Des éléments prouvant l’existence d’une application Now Playing ont été découverts dans le code d’Android

Cela signifierait que la fonctionnalité Now Playing des Pixel serait déplacée vers une application dédiée

Une telle évolution devrait logiquement s’accompagner d’améliorations pour cet outil quelque peu délaissé

Now Playing est une fonctionnalité présente sur les téléphones Pixel depuis la série Google Pixel 2. Jusqu’à présent intégrée directement au système, elle pourrait bientôt bénéficier d’une application dédiée.

Cette information provient de 9to5Google, qui a repéré une ligne de code dans une nouvelle version d’Android System Intelligence mentionnant une application Now Playing qu’il serait possible de « mettre à niveau » en la téléchargeant depuis le Google Play Store.

En complément, une icône de l’application Now Playing, visible ci-dessous, avait déjà été mise au jour auparavant.

(Image credit: Google / 9to5Google)

Même si ce changement n’a pas encore été confirmé officiellement par Google, son arrivée semble très probable.

Actuellement, la fonctionnalité Now Playing fonctionne en arrière-plan sur les téléphones Pixel afin d’identifier les morceaux diffusés à proximité. Les titres reconnus sont ensuite accessibles dans la section Now Playing du menu des paramètres du téléphone. Il s’agit d’une fonction utile et discrète, mais elle présente certaines limites et quelques défauts.

D’une part, devoir parcourir plusieurs niveaux de menus dans les paramètres pour accéder à la liste des morceaux identifiés n’est pas idéal. D’autre part, l’historique Now Playing n’est pas synchronisé vers un nouvel appareil lors d’un changement de téléphone.

Une amélioration probable, mais uniquement pour les Pixel

Le fait de disposer d’une application dédiée pourrait potentiellement résoudre ces deux problèmes et faciliter l’introduction ou l’amélioration d’autres fonctionnalités. Rien de tout cela n’a été confirmé, mais il serait surprenant que Google transforme Now Playing en application autonome sans prévoir d’améliorations. Cette évolution pourrait donc s’avérer positive.

Quant au calendrier de lancement, 9to5Google estime que l’application pourrait être déployée lors du prochain Pixel Feature Drop en mars.

En revanche, si l’espoir était que ce passage à une application installable rende Now Playing disponible sur d’autres appareils que les Pixel, cela semble peu probable. Android Authority a mené ses propres recherches et relevé des indices laissant penser que, pour l’instant au moins, la fonctionnalité resterait exclusive aux Pixel.