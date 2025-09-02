Des utilisateurs du Pixel 10 signalent des soucis de recharge sans fil

Des problèmes de recharge sans fil sont signalés sur le Pixel 10

Les dysfonctionnements semblent liés aux anciens chargeurs

Jusqu’ici, Google n’a rien communiqué à ce sujet

Comme souvent lors du lancement d’un nouveau smartphone, certains désagréments apparaissent dès les premières semaines – à l’image des redémarrages aléatoires de l’iPhone 16. Cette fois, plusieurs utilisateurs du Google Pixel 10 rapportent des difficultés avec la recharge sans fil de leur appareil.

Le site 9to5Google a compilé un certain nombre de témoignages faisant état de recharges lentes ou encore de sessions qui s’interrompent au bout de quelques secondes ou de quelques minutes.

Une discussion Reddit consacrée au Pixel Stand 2, lancé avec le Pixel 6, concentre une partie de ces retours. Difficile pour l’instant de mesurer l’ampleur du problème, mais les messages de frustration se multiplient.

Selon 9to5Google, certains de ces dysfonctionnements ont pu être reproduits, mais pas tous. De leur côté, les tests réalisés pour la rédaction du test du Google Pixel 10 n’ont révélé aucune anomalie en matière de recharge sans fil.

De nouveaux standards, de nouveaux soucis

(Image credit: Blue Pixl Media)

Ces bugs pourraient concerner l’ensemble des modèles de la gamme Pixel 10, y compris les Google Pixel 10 Pro et Pixel 10 Pro XL. Si un point commun devait être retenu, il semblerait que les chargeurs sans fil plus anciens soient les principaux concernés.

La série Pixel 10 introduit en effet une évolution de la recharge sans fil, avec la compatibilité Qi2 et un nouveau profil magnétique (MPP). Cette technologie permet un alignement facilité entre le téléphone et le chargeur, rappelant l’expérience MagSafe côté Apple.

Il est donc possible que certains anciens accessoires ne fonctionnent pas correctement avec ces nouveaux standards, ce qui expliquerait les problèmes de stabilité observés par certains utilisateurs. Pour l’heure, Google n’a apporté aucune précision à ce sujet.

Aucune réponse officielle n’a encore été donnée par l’entreprise. Un correctif logiciel pourrait toutefois régler une partie des incompatibilités rencontrées avec certains chargeurs sans fil plus anciens.