Twitter : le compte de la NPR est inactif, Elon Musk veut le réattribuer

Depuis l’acquisition de Twitter, qu’il aurait effectué sur la contrainte , Elon Musk apporte de nombreux changements. Mais cette fois-ci, il s'agit d’un litige plus ancien. En effet, Twitter, qui change officiellement de nom , a décidé de qualifier le compte de la NPR de "média financé par le gouvernement". L’association a rapidement protesté, avant de quitter Twitter.

La NPR a ainsi déclaré que l'étiquette mise à jour est toujours "inexacte et trompeuse", car elle est "une société privée à but non lucratif avec une indépendance éditoriale". Par la suite, Twitter a finalement retiré la mention en question. Mais cela n’a pas empêché la société de quitter la plateforme pour de bon.

Twitter ne peut pas supprimer le compte de la NPR, mais peut le réattribuer

Elon Musk, actuel PDG de Twitter, semble s’impatienter. En effet, le milliardaire aurait envoyé un mail à la société, disant : "Alors, est-ce que NPR va recommencer à publier sur Twitter, ou devrions-nous réassigner @NPR à une autre société ?". Ce à quoi le dirigeant de l’entreprise a répondu : "NPR n'est pas étiqueté comme un média financé par le gouvernement". Le milliardaire aurait ensuite rétorqué : "NPR n'est plus considérée comme financée par le gouvernement, alors où est le problème ?”.

La NPR (National Public Radio) est une organisation de médias américaine sans but lucratif qui produit et distribue des programmes d'actualité, de culture et de divertissement à travers les États-Unis et dans le monde entier. La NPR est également connue pour son réseau de stations de radio publiques affiliées, qui diffusent ses programmes à travers les États-Unis.

Selon la politique de Twitter, les utilisateurs peuvent simplement se connecter une fois tous les 30 jours pour garder leur compte actif. En outre, elle précise que les comptes ne peuvent être définitivement supprimés pour cause d'inactivité, mais est en mesure de réattribuer leurs noms.