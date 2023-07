Twitter : posséder un compte est devenu nécessaire pour consulter les tweets, Elon Musk se défend

Depuis le rachat de Twitter par Elon Musk, sous la contrainte selon lui, rien ne va plus pour le réseau social. Et bien que le milliardaire ne soit plus PDG de l'entreprise, remplacé par Linda Yaccarino , Twitter vaudrait maintenant la moitié de sa valeur initiale . Pourtant, le PDG de SpaceX et Tesla a rendu de nombreuses fonctionnalités payantes via Twitter Blue, comme par exemple le service de messagerie cryptée . Et, tandis qu' Elon Musk accusait Microsoft d'utiliser Twitter pour entraîner son IA , celui-ci vient de prendre une décision surprenante.

Ainsi, désormais, les comptes non vérifiés ne pourront voir que 600 publications par jour. De plus, les "nouveaux" comptes non vérifiés auront accès à seulement 300 tweets par jour. Pourtant, même les comptes vérifiés, réservés aux abonnés à Twitter Blue, seront limités. En effet, ceux-ci ne pourront pas consulter plus de 6 000 publications par jour. Elon Musk a ensuite tweeté que les limites de débit passeraient "bientôt" à 8 000 tweets pour les utilisateurs vérifiés, 800 pour les non vérifiés et 400 pour les nouveaux comptes non vérifiés.

Twitter : Elon Musk en guerre contre l'IA ?

Ces nouvelles limitations arrivent 24 heures après que Twitter a bloqué son contenu pour ceux qui ne possédaient pas de compte. Selon le fantasque milliardaire, il s'agissait là d'une mesure d'urgence car "plusieurs centaines d'organisations (peut-être plus) récupéraient les données de Twitter de manière extrêmement agressive, au point d'affecter l'expérience réelle de l'utilisateur".

Ce changement n'est pas la première tentative d'Elon Musk pour rentabiliser Twitter. En effet, plus tôt cette année, l'entreprise a annoncé qu'elle commencerait à faire payer l'utilisation de son API, ce qui a provoqué un fort mécontentement. Cette annonce intervient d'ailleurs à peine trois mois après le lancement de Twitter Blue et de ses comptes vérifiés - et payants.

Heureusement pour l'entreprise, Twitter dispose maintenant d'une nouvelle PDG, Linda Yaccarino. Celle-ci, qui a fait toute sa carrière dans le domaine de la publicité chez NBC Universal, a été engagée pour rétablir les relations avec les annonceurs qui avaient réduit leurs dépenses sur Twitter.