La saison 3 de The Boys sera la plus sanglante de la série télévisée - voici pourquoi

La saison 3 de The Boys est actuellement en cours de production pour Amazon Prime Video, et l'on est impatient de la voir arriver. D'après ce que l'on peut entendre, nous devrions nous préparer à la saison la plus sanglante de la série télévisée sur les super-héros.

C'est ce qu'affirme l'acteur Laz Alonso, qui joue le rôle de Mother's Milk dans l'adaptation de The Boys par Amazon. Lors d'une interview avec Collider, on a demandé à Alonso comment se déroulait le développement de la saison 3 au milieu de la pandémie actuelle de Covid-19.

Sans trop en dire, Alonso a révélé que la saison 3 était "entre un quart et la moitié" du tournage, avant d'ajouter que les téléspectateurs devraient se préparer à une foule de contenus gores et horribles lorsque la saison 3 débarquera sur la plateforme de streaming d'Amazon.

"Je parlais à la maquilleuse en chef et elle est chargée de commander le sang - c'est l'une de ses nombreuses tâches", a déclaré Alonso. "En termes de volume, je ne pense pas qu'ils aient utilisé plus de quatre litres de sang dans la saison 2. Pour la saison 3, nous en sommes déjà à onze litres de sang. Cela vous donne une petite indication de la direction que ça prend."

Pourquoi la saison 3 de The Boys sera-t-elle aussi violente ?

Selon Alonso, le showrunner Eric Kripke rend le contenu de la saison 3 "de plus en plus sombre". Il n'est donc pas surprenant d'entendre qu'il y aura du sang, du gore et d'autres éléments macabres dans la prochaine saison.

Une partie de ces éléments sera due à l'arrivée de Soldier Boy, qui sera incarné par Jensen Ackles, un ancien de Supernatural. Alonso dit que l'introduction de Soldier Boy "a permis à Kripke non seulement d'introduire un personnage historiquement assez sombre, mais aussi de rendre tous les autres plus étranges".

Dans les romans graphiques The Boys, Soldier Boy était le titre donné à deux individus dotés de superpouvoirs - mais c'est la première itération de ce personnage qui est la plus dangereuse des deux.

Le premier Soldier Boy a été le premier super-héros célèbre et a combattu pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a tué des dizaines de soldats allemands et détruit de nombreux chars ennemis. Il est donc habitué à agir et à tuer sans arrière-pensée. Cependant, à l'insu du public américain, Soldier Boy a également tué son propre groupe de super-héros - The Avenging Squad - et des soldats américains pendant le conflit mondial, ce qui l'a conduit à être tué par le lieutenant Greg Mallory.

En revanche, Soldier Boy Mk II est un Supe lâche et naïf, bien qu'il possède toujours une force, une vitesse, une endurance et une agilité surhumaines. Il est cependant peu probable que cette itération du personnage soit utilisée dans la saison 3 de The Boys, étant donné que le portrait d'Ackles est jugé dangereux par Alonso et Kripke.

Comme l'a montré le final de la saison 2 de The Boys, Homelander (Anthony Starr) perd la tête après la mort de Stormfront, subit le chantage de la reine Maeve (Dominique McElligott) et doit autoriser Starlight (Erin Moriarty) à revenir dans les Sept. Avec Homelander qui déraille également, la saison 3 semble se préparer à être la saison la plus macabre de la série jusqu'à présent.