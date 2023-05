Intelligence artificielle : Nvidia présente sa nouvelle IA, elle va remplacer de nombreux métiers du jeu vidéo

C'est désormais un fait établi : l'IA est partout. Celle-ci commence également à s'immiscer dans le monde du jeu vidéo et permet de donner vie à des PNJ en utilisant l'IA générative. Mais, cette fois, le but est bel et bien de mettre à la porte des employés . D'ailleurs, BuzzFeed, qui utilise l'IA afin de rédiger des articles, estime que cette technologie est plus performante que ses propres employés . Et Nvidia compte bien profiter de cette aubaine.

Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a ainsi montré comment son "Omniverse Avatar Cloud Engine" (ACE), récemment annoncé, peut créer des PNJ IA interactifs en temps réel, avec des dialogues vocaux improvisés et des animations faciales. Les premiers postes à être affectés par cette évolution seront sans doute les scénaristes. En effet, les dialogues des PNJ et les textes des quêtes dans les jeux pourraient rapidement être écrits par l'IA dans un avenir proche.

Nvidia : l'IA fait tout, de l'écriture des dialogues à l'animation

Nvidia a ainsi publié une vidéo montrant cette technologie en action. On y voit un PNJ qui répond en temps réel aux mots que le joueur prononce à voix haute, en fonction de la façon dont il a formulé les questions, avec des dialogues et des animations sur mesure. Si le personnage doit suivre une ligne scénaristique prédéfinie, celui-ci se permet également d'improviser, en se basant sur les mots que le joueur lui adresse.

Selon Nvidia, l'IA ne se contente pas de fournir les mots et la voix, mais qu'elle se charge également de l'animation. De plus, l'intelligence artificielle peut être utilisée pour générer l'éclairage de la scène et améliorer la puissance de traitement graphique. Une fois cette technologie au point, ce sont donc des centaines de milliers d'emplois qui pourraient être menacés. Les scénaristes américains sont d'ailleurs en train de manifester afin de protéger leur emploi.