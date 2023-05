Elon Musk : la Boring Company va construire un réseau de tunnel d’une centaine de kilomètres de long

Malgré l’explosion du Starship de SpaceX, l’entreprise d’Elon Musk, l’entrepreneur continue à enchainer les projets. Et si le milliardaire est plus connu pour avoir racheté Twitter - sous la contrainte , selon lui - celui-ci possède également la Boring Company. L’entreprise travaille notamment à la conception du Vegas Loop, un reseau de tunnels souterrains à grande vitesse.

Pour l'instant, le Vegas Loop ne fait qu'environ 3 km de long, avec cinq arrêts autour du Las Vegas Convention Center. Le projet initial de la Boring Company était de construire un réseau de tunnels de 45 kilomètres de long comptant 51 stations. Mais les autorités municipales viennent d’autoriser Elon Musk à étendre son réseau à plus de 100 kilomètres de long, pour un total de 69 stations.

The Boring Company : Le Vegas Loop, une solution écologique et rapide

The Boring Company prévoit de creuser d'autres tunnels pour relier le réseau à l'aéroport international Harry Reid, au stade Allegiant, au centre-ville de Las Vegas et même à Los Angeles. Certaines des stations nouvellement approuvées seront situées sur le Las Vegas Boulevard, près de l'aéroport, ainsi qu'à Chinatown, Town Square Las Vegas et Harmon Square.

Le concept du Vegas Loop est de créer un système de transport rapide, efficace et confortable pour les passagers se déplaçant dans les zones les plus fréquentées de Las Vegas. Le système utilise des tunnels souterrains qui sont conçus pour transporter des navettes électriques autonomes à grande vitesse.

Les navettes peuvent transporter jusqu'à 16 passagers et sont équipées de technologies de pointe, telles que la conduite autonome, la communication sans fil et le système de freinage électromagnétique. Le Vega Loop est censé réduire la congestion routière et les émissions de gaz à effet de serre, tout en offrant une alternative de transport plus rapide, plus confortable et plus écologique aux voyageurs.