Bonne nouvelle : les Apple AirTags devraient finalement être dévoilés en novembre

Les analystes spéculent sur l’arrivée des trackers AirTags depuis quelques années déjà. Mais selon un informateur bien placé, ils pourraient enfin nous parvenir lors d’un événement Apple (encore un) organisé en novembre prochain.

Jon Prosser, leaker chevronné des produits Apple, vient d’affirmer via son compte Twitter que les tests finaux des AirTags seront terminés le 6 novembre, avec une date d'expédition probable dans les 30 jours suivants. Il est donc plus que probable qu'une annonce soit exécutée par la compagnie au cours du mois prochain.

All final performance testing for AirTags (B389) will be 100% completed on November 6. After this testing, products typically ship within 30 days.Sure looks like we’re getting AirTags for sure at the November event.October 23, 2020