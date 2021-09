Comment faire en sorte que votre iPhone se recharge plus rapidement ?

Les constructeurs mobiles ont réalisé des progrès impressionnants concernant la recharge de leurs smartphones en 2021. L'abordable OnePlus Nord 2 5G passe du plat au plein en 30 minutes environ. Le Xiaomi Mi 10 Ultra de 120 W atteint environ 25% en seulement trois minutes.

Apple ne fait pas partie de ces entreprises. Si l'iPhone 13 passe de 0 à 51% en 30 minutes, le solide iPhone 12 Pro Max se recharge relativement lentement. Et c'est pire pour les générations précédentes.

Pourquoi Apple n'a-t-elle pas suivi la tendance ? La société semble traiter la recharge de la batterie de la même manière que l'autonomie des iPads. 50% en une demi-heure (en utilisant le bon chargeur) est la norme depuis l'iPhone 8 de 2017. Apple semble penser que c'est suffisant.

Bien que ce ne soit plus vraiment un débit de référence en 2021, c'est assez rapide pour une utilisation agréable dans le monde réel. Nous sommes également fans des améliorations de l'autonomie apportées aux téléphones comme l'iPhone 13 et l'iPhone 12, par rapport aux modèles de base précédents.

Il y a également une raison pratique au fait de renoncer à la charge ultra-rapide. Elle génère davantage de chaleur, ce qui peut endommager la batterie et réduire la durée de vie utile de votre téléphone.

Apple est-elle raisonnable ou insensible ? Nous vous laissons le soin de répondre à cette question, mais voici quelques conseils pour que votre iPhone se recharge le plus rapidement possible. La plupart de ces conseils s'appliquent aux modèles d'iPhone de 2017 et plus récents. Cela inclut l'iPhone 8 et les modèles supérieurs.

Évitez les vieux chargeurs Apple ou ceux de votre Apple Watch

(Image credit: Apple)

Les fans de longue date d'Apple ont peut-être de nombreux chargeurs de la marque qui traînent, ou ceux conçus pour une Apple Watch. Vous ne devez pas les utiliser pour charger votre iPhone.

Bien qu'ils soient parfaitement sûrs, ce sont des adaptateurs basiques de 5V, 1A. Leur faible courant et leur faible tension ne leur permettent d'alimenter votre iPhone qu'à hauteur de 5 W, et ils tirent 5,6 à 6,1 W de votre prise secteur, selon notre compteur électrique.

Ces adaptateurs sont extrêmement lents et ne doivent pas être exploités, sauf s'il s'agit d'un chargeur de chevet qui tournera toute la nuit.

L'exception : le chargeur 12 W pour iPad d'Apple

Il existe un ancien adaptateur Apple à moitié décent, celui de 12 W qui était livré avec certains anciens iPads. Bien qu'il ne soit pas aussi rapide que la dernière prise Apple, il ne fait pas un mauvais travail dans les tests en conditions réelles.

En fonction du modèle d'iPhone utilisé, vous pourrez peut-être atteindre une charge d'environ 40% en une demi-heure. Et nous pensons que c'est acceptable ici, en comparaison d'un chargeur basique de 5W.

Nous ne conseillons pas d'acheter un chargeur Apple 12 W en 2021 car vous pouvez trouver mieux. Cependant, il est bon de voir qu'Apple n'a pas complètement abandonné le support de ce type de charge, basé sur la norme 5V, 2,4A d'Apple. Ce n'est pas ce qu'utilisent les derniers adaptateurs Apple.

Évitez la recharge sans fil

(Image credit: Apple)

Apple a introduit le socle de recharge sans fil MagSafe en 2020. Il a mis du temps à arriver, mais ce n'est pas le meilleur moyen d'alimenter votre iPhone si vous êtes adepte du chargement rapide.

Bien qu'elle soit annoncée comme une source d'énergie "jusqu'à 15 W", la recharge sans fil st généralement plus lente que celle de l'ancien adaptateur filaire de 12 W. Il s'agit d'un moyen relativement inefficace pour recharger ses appareils, qui gaspille de l'énergie et produit une chaleur excessive.

Apple, dans une démarche sensée et favorable au consommateur, gère le transfert d'énergie pour éviter d'endommager la batterie du téléphone par une surchauffe. Un bloc MagSafe est plus rapide qu'un adaptateur 5W, bien sûr, mais il est loin d'être aussi rapide que les meilleures solutions filaires.

La recharge sans fil fonctionne avec l'iPhone 8 et les modèles plus récents. Mais ces vitesses de charge médiocres ne s'appliquent qu'à la série d'iPhone 12. Les modèles plus anciens se chargeront beaucoup plus lentement, et les résultats obtenus avec un chargeur Qi bon marché (qui utilise la même norme fondamentale que MagSafe) seront catastrophiques.

Les chargeurs rapides à éviter

Nous avons d'autres mauvaises nouvelles. Les adaptateurs de charge rapide fabriqués pour d'autres téléphones ne fonctionnent pas bien avec les iPhones.

Nous avons essayé une pile de chargeurs des différentes versions de Qualcomm QuickCharge, utilisées par un tas d'entreprises, y compris Samsung, et l'excellent Dart Charger de Realme. Bien qu'ils assurent un chargement, nous avons constaté des chiffres de consommation d'énergie similaires à ceux d'un chargeur Apple de base de 5 W, avec des pics enregistrés de 6,1 W.

Les iPhones sont loin d'exploiter le potentiel des prises de charge rapide de la plupart des autres marques.

Les chargeurs que vous devez utiliser

Nous avons quand même des nouvelles plus agréables. Apple a ajouté la charge rapide appropriée aux iPhones bien avant 2017, et elle utilise un système standardisé non propriétaire appelé PD, USB Power Delivery. Le Google Pixel 5 l'exploite également.

Le meilleur chargeur à se procurer pour la plupart des utilisateurs d'iPhone est l'adaptateur USB-C 20W d'Apple. Bien qu'il existe des chargeurs PD tiers nettement plus puissants, aucun iPhone ne fait actuellement usage de ce potentiel supplémentaire. Les meilleures alternatives conçues par des entreprises fiables comme Anker sont, de manière inhabituelle, à peine moins chères que celles d'Apple.

Les vitesses de chargement varient légèrement d'un modèle à l'autre, mais vous pouvez vous attendre à une charge d'environ 50% en 30 minutes.

La qualité du câble elle-même est un élément à garder à l'esprit pour les propriétaires d'iPhone plus anciens. L'iPhone X, par exemple, est livré avec un câble Lightning vers USB-A. Mais pour ces adaptateurs PD, vous aurez besoin d'un câble Lightning vers USB-C, et l'un de ces câbles officiels coûte aussi cher que l'adaptateur.

Vous pouvez trouver des câbles tiers pour un peu moins cher, mais nous ne recommandons pas de prendre le câble Lightning vers USB-C le moins cher. Une mauvaise construction et une conception de gaine faible suggèrent qu'il tombera en morceaux à court terme et, pire encore, pourrait entraîner un court-circuit dangereux.

Vous trouverez des câbles d'entreprises réputées comme Anker pour environ 60% du coût d'un accessoire officiel d'Apple.

Vous pouvez utiliser le chargeur de votre ordinateur portable

Si vous avez un ordinateur portable mince et léger assez récent, vous pourrez peut-être aussi utiliser son chargeur. Les adaptateurs des MacBook fonctionnent très bien avec les iPhones. Ils sont peut-être beaucoup plus puissants, mais grâce à la norme PD, seule la quantité requise/exigée par l'appareil sera délivrée.

Vous n'avez pas à vous soucier de la surchauffe ou de la surcharge de votre iPhone, et vous bénéficiez de vitesses de charge comparables à celles de l'adaptateur d'Apple.

De nombreux ordinateurs portables non-Apple utilisent également cette norme, notamment plusieurs des derniers modèles de Samsung, Huawei, Lenovo et HP. Cependant, ils devront évidemment être équipés d'un adaptateur avec une prise USB-C "femelle" plutôt que d'une configuration intégrée qui se termine simplement par un connecteur USB-C "mâle".

Parmi les ordinateurs portables que nous avons examinés récemment et dotés du matériel adéquat, citons le Samsung Galaxy Book Pro 360 et le Huawei Matebook Pro.

Batteries externes : lesquelles utiliser ?

(Image credit: Apple)

Le même principe de base s'applique à l'achat d'une batterie externe. Bien sûr, une batterie MagSafe peut sembler attrayante, mais vous obtiendrez de meilleurs résultats avec une batterie externe moins tendance avec PD, USB Power Delivery. Une puissance de 18 W semble être la norme de base pour ce type d'accessoire, mais vous obtiendrez de meilleurs résultats avec une puissance maximale de 20 W ou plus.

Il y a un problème pour de nombreux acheteurs en ce moment. Plusieurs des fabricants les plus prolifiques de ces packs de batteries semblent avoir été bannis d'Amazon, apparemment pour avoir offert des cartes-cadeaux en échange de critiques positives, et cela a conduit à la rupture de stock des modèles d'autres sociétés.

Espérons que la situation se sera améliorée au moment où vous lirez ces lignes. Une batterie externe "PD" d'une puissance de 18-20W fera un excellent travail pour recharger votre iPhone en déplacement. Veillez simplement à ne pas en acheter une par erreur avec un support "QC". Il s'agit de QuickCharge, la norme de charge rapide de Qualcomm. Les iPhones ne la prennent pas en charge, et vous devrez donc vous contenter de vitesses de charge lentes.