Outils & exigences - Apple ID actif - Numéro de téléphone mobile actif - Navigateur web - Apple Watch (facultatif) - Application GPS tierce (optionnelle)

Disons-le tout de suite : perdre son iPhone, ça craint. Il n'est jamais facile de supporter le fait d'avoir égaré un appareil dont le prix peut dépasser les quatre chiffres, surtout pour ceux qui n'ont pas souscrit à un plan AppleCare couvrant la perte accidentelle.

La bonne nouvelle, c'est qu'il existe aujourd'hui plus de moyens que jamais de retrouver un iPhone perdu. Que vous ayez égaré le dernier modèle d'iPhone ou un modèle d'ancienne génération, l'une des méthodes ci-dessous peut vous aider à retrouver votre fidèle compagnon.

Il existe plusieurs façons de retrouver un iPhone perdu, et nous en avons identifié cinq ci-dessous. Poursuivez votre lecture pour découvrir en détail chacune de ces méthodes.

Utiliser Find My iPhone pour connaître l'emplacement actuel de l'iPhone

Utiliser une Apple Watch pour déclencher la sonnerie de l'iPhone

Utiliser Google Maps Timeline pour retrouver la dernière position de l'iPhone

Utiliser des applications GPS tierces pour connaître l'emplacement actuel de l'iPhone

Appeler votre iPhone

Guide étape par étape

Comment retrouver un iPhone perdu à l'aide de Find My iPhone ? (Image: © Future) Le moyen le plus efficace de retrouver un iPhone perdu est d'utiliser le logiciel de géolocalisation intégré d'Apple, Localiser. Les principes de base du service sont les suivants : 1. Tout d'abord, vous devez vous assurer que Localiser est activé sur l'iPhone perdu en question. Il est vrai que c'est un peu difficile à vérifier si votre appareil est déjà perdu, mais la plupart des iPhones sont équipés par défaut de la fonction "Localiser mon iPhone". Si vous lisez ces lignes pour préparer au mieux votre iPhone en cas de perte malheureuse, vous pouvez vérifier que l'option "Localiser mon Iphone" est activée en vous rendant dans Réglages > Profil iCloud > Localiser mon Iphone. 2. Pour utiliser la fonction "Localiser" une fois votre iPhone égaré, ouvrez un navigateur web sur un Mac ou un PC et visitez le site iCloud.com. Après vous être connecté avec votre identifiant Apple et votre mot de passe, cliquez sur Trouver un iPhone (l'icône qui ressemble à un radar vert). Après avoir retapé votre mot de passe, une carte indique l'emplacement de tous vos appareils iOS associés. Si votre iPhone était connecté à un moment donné au cours des 24 heures précédentes, l'heure à laquelle il a été localisé pour la dernière fois s'affiche également. 3. Si vous possédez un autre appareil iOS, vous pouvez accéder directement à l'application Localiser de cet appareil au lieu de vous rendre sur iCloud.com. Vous pourrez alors suivre en direct l'emplacement de votre iPhone (si les deux appareils utilisent le même identifiant Apple), déclencher une alarme ou effacer toutes les données de l'appareil.

Comment retrouver un iPhone perdu à l'aide d'une Apple Watch ? (Image: © Future / Matthew Bolton) Le moyen le plus efficace de retrouver un iPhone perdu est d'utiliser le logiciel de géolocalisation intégré d'Apple, "Localiser". Les principes de base du service sont les suivants : Faites apparaître le menu Glances sur votre Apple Watch en balayant vers le haut. Sous les boutons Mode avion, Ne pas déranger et Mode silencieux se trouve un onglet "ping". Appuyez dessus et votre iPhone devrait émettre un signal sonore pour vous aider à le localiser. Si vous maintenez ce bouton enfoncé un peu plus longtemps, votre iPhone fera également clignoter sa LED.

Comment retrouver un iPhone perdu à l'aide de Google Maps (Image: © Future) Google Maps Timeline affiche une estimation des lieux où vous avez pu vous rendre et des itinéraires que vous avez pu emprunter en fonction de l'historique de vos positions. Si les services de localisation et l'historique des positions sont activés pour Google Maps sur l'iPhone perdu, vous pourrez peut-être utiliser l'application pour retrouver votre appareil. Accédez à la Google Maps Timeline dans un navigateur web ou dans l'application Google Maps sur un autre appareil. Touchez l'onglet Aujourd'hui dans le coin supérieur gauche de Google Timeline. La chronologie la plus récente de votre iPhone doit s'afficher dans la barre latérale gauche. Faites défiler la chronologie jusqu'en bas pour identifier la dernière localisation signalée de votre iPhone et utilisez la carte à l'écran pour déterminer où il se trouve par rapport à votre position actuelle.

Comment retrouver un iPhone perdu à l'aide d'un GPS Sur l'App Store, vous trouverez plusieurs applications de suivi GPS qui peuvent être utilisées pour localiser votre iPhone si vous l'égarez. Comme pour l'application Localiser, vous devez avoir installé l'une de ces applications sur votre iPhone avant de le perdre. Chaque application de localisation GPS fonctionne de manière légèrement différente, mais toutes disposent d'un site web auquel vous pouvez accéder si vous perdez votre iPhone. Une fois sur le site, connectez-vous à l'aide des identifiants qui vous ont été fournis - ou que vous avez créés - dans l'application GPS d'origine, et suivez les instructions à l'écran pour suivre et localiser votre iPhone.

Comment retrouver un iPhone perdu grâce à la bonne vieille méthode Parfois, les bonnes vieilles méthodes sont les meilleures, comme le dit le dicton. Si vous pensez avoir laissé tomber votre iPhone à l'endroit où vous vous trouvez, peu de méthodes sont plus efficaces qu'une bonne vieille sonnerie pour révéler l'endroit où il se cache. Il est évident que vous devez connaître votre numéro de téléphone portable par cœur pour faire sonner votre iPhone, mais vous n'avez pas nécessairement besoin du téléphone d'un ami pour passer l'appel. Comme l'indique WikiHow, vous pouvez entrer votre numéro de téléphone portable dans ICantFindMyPhone.com, et le site passera un appel à votre iPhone en votre nom. Parmi les autres sites utiles, citons Lostphone, qui prétend être la plus grande base de données au monde de téléphones déclarés perdus ou volés. Vous devrez toutefois connaître le numéro IMEI de votre appareil pour accéder à la base de données. Là encore, il peut être utile de noter cette information si vous lisez cet article dans le but de vous prémunir contre la perte d'un téléphone à l'avenir.

Quelques conseils utiles

(Image credit: Future / Axel Metz)

Si vous n'avez pas encore perdu votre iPhone - ou si vous l'avez perdu et retrouvé depuis - nous vous conseillons d'activer l'option "Envoyer la dernière localisation" dans la section "Localiser mon iPhone" des réglages (voir ci-dessus). Une fois cette option activée, votre iPhone enverra sa position à Apple chaque fois que sa batterie tombera en dessous d'un certain seuil critique.

Sur une note plus pessimiste, nous vous conseillons de contacter votre banque et votre opérateur de téléphonie mobile si vous êtes privé de votre iPhone pendant plus de quelques heures. Malheureusement, ces entreprises ne seront pas en mesure de localiser votre appareil perdu, mais elles pourront limiter ses capacités d'appel et de transaction bancaire.