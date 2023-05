Comment réinitialiser un iPhone

La réinitialisation de votre iPhone consiste à le ramener à son état d'origine, comme s'il sortait tout droit de l'usine. C'est un moyen rapide et facile de réparer votre iPhone s'il présente des dysfonctionnements (ce qui arrive même aux meilleurs iPhones) et s'il est inutilisable.

La réinitialisation de votre iPhone désactive également les fonctions de protection intégrées à l'appareil par Apple. En d'autres termes, il s'agit d'une étape nécessaire si vous vendez, échangez ou donnez votre iPhone ; elle permet d'effacer vos applications, photos, messages et autres données (assurez-vous donc d'avoir sauvegardé tout cela au préalable).

Ouvrez l'application Paramètres et accédez à Général > Transférer ou Réinitialiser .

et accédez à ou . Sélectionnez Effacer tout le contenu et tous les réglages .

. Saisissez votre code pin et votre mot de passe Apple ID lorsque vous y êtes invité.

Outils et conditions

Votre iPhone.

Deux minutes

Guide pas-à-pas

La réinitialisation de votre iPhone devrait être assez simple, comme nous l'avons démontré ci-dessus. Apple propose des options qui ne se limitent pas à la réinitialisation de votre téléphone. Vous pouvez supprimer les eSIMS, effacer les paramètres réseau pour résoudre les problèmes de connectivité WiFi, réinitialiser votre écran d'accueil, etc. Si l'objectif est de dire "je ne veux plus de cet iPhone", la réinitialisation complète de l'appareil est la meilleure solution.

Nous avons utilisé un iPhone 12 Pro Max fonctionnant sous iOS 16.4 pour ce guide, mais nous ne prévoyons pas qu'Apple modifie ces étapes de manière significative dans un avenir proche.

1. Aller dans le sous-menu de réinitialisation Ouvrez l'application Réglages et accédez à Général > Transférer ou réinitialiser l'iPhone. Deux options s'offrent à vous : réinitialiser ou effacer tout le contenu et tous les réglages. L'option Réinitialiser vous permet de choisir entre la réinitialisation au coup par coup de certaines parties de votre iPhone, y compris tous les réglages, la suppression des eSIM et la possibilité de réinitialiser la disposition de l'écran d'accueil.

Vous pouvez toutefois ignorer toutes ces options dans le cadre de ce guide pratique et effacer tout le contenu et tous les paramètres de votre iPhone.

2. Supprimer les protections de l'appareil Un message vous demande alors si vous souhaitez effacer cet iPhone. Sélectionnez Continuer et saisissez votre mot de passe lorsque vous y êtes invité. Sur l'écran suivant, appuyez sur effacer l'iPhone.

Ensuite, vous devrez vous connecter à nouveau avec votre identifiant Apple. Cette opération est nécessaire pour désactiver les fonctions de recherche et de protection de l'appareil (consultez notre article d'explication sur l'utilisation de la fonction de localisation, si vous souhaitez en savoir plus).

3. Terminer la réinitialisation Votre iPhone est alors réinitialisé, ce qui efface toutes les données stockées localement.

Pourquoi vouloir réinitialiser votre iPhone ?

Il existe de bonnes raisons de vouloir réinitialiser son iPhone. Par exemple, imaginez que le prochain iPhone va sortir (au moment où nous écrivons ces lignes, nous pensons à l'iPhone 15) et que, bien que vous soyez dépensier, vous êtes suffisamment raisonnable pour donner votre iPhone actuel à un membre de votre famille, le vendre pour obtenir un peu plus d'argent ou le donner à une œuvre de charité. Vous ne pouvez pas simplement céder votre téléphone à votre petit frère ; il ne faudrait pas qu'il puisse plagier gratuitement votre collection de fonds d'écran de bon goût. Pensez aussi à toutes les données importantes et confidentielles que vous avez sauvegardées sur votre téléphone.

Il est important de réinitialiser correctement votre téléphone, car cela supprimera les protections de l'appareil d'Apple. Ces protections empêchent les voleurs de prendre votre téléphone et de partir avec, sauf à envisager des mesures extrêmes et coûteuses pour contourner ces protections, puisqu'ils ne seront pas en mesure d'effectuer une réinitialisation correcte.

De même, si vous ne réinitialisez pas correctement votre iPhone, la personne qui le recevra ne pourra pas l'activer et utiliser son compte pour les principales fonctionnalités. Vous le donnez à un ami ou à un membre de votre famille ? C'est facile à régler. Vous voulez l'échanger contre une nouvelle version ou le vendre ? C'est moins simple, ce sera plus long à gérer et il vous faudra suivre le processus de réinitialisation à la lettre.