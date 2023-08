Apple : les iPhone 14 et 14 Pro afficheraient un sérieux problème d'autonomie, les utilisateurs sont furieux

Le mois dernier, Apple faisait la promotion de l'autonomie de l'iPhone 14 . Et pourtant, il semblerait que celle-ci soit défaillante sur le long terme. Et si le futur iPhone 15 Pro pourrait être bien plus facile à réparer que l'iPhone 14 , on espère que l'autonomie du téléphone soit également améliorée. D’ailleurs, Apple affirme que les prochains iPhone devraient voir leur autonomie augmenter de 10 à 18 % par rapport aux appareils actuels. En attendant, il semblerait que la batterie de l'iPhone 14 affiche un sérieux problème de longévité.

Officiellement, Apple assure que les batteries de l'iPhone devraient "conserver jusqu'à 80 % de leur capacité d'origine après 500 cycles de charge complets". Cependant, Sam Kohl d'AppleTrack a tweeté en juillet que son iPhone 14 Pro avait déjà atteint une capacité maximale de 90 %, une baisse beaucoup plus rapide que celle des iPhones précédents qu'il avait possédés. En effet, les années précédentes, la plupart des iPhone n'ont pas vu leur capacité diminuer avant deux ans d'utilisation.

iPhone 14 et 14 Pro : un nouveau "batterygate" pour Apple ?

De plus, son cas ne semble pas isolé. En effet, Joanna Stern, chroniqueuse au Wall Street Journal, a écrit cette semaine dans sa lettre d'information que son iPhone 14 Pro affichait une capacité de batterie de 88 %. Problème : le remplacement de la batterie d'un iPhone 14 ou d'un iPhone 14 Pro est plus onéreux une fois la garantie d'un an expirée - à moins d'avoir souscrit au service AppleCare.

Cette déconvenue intervient quelques années après le "batterygate". Constatant que les iPhone 6, iPhone 6S et iPhone SE s'arrêtaient inopinément alors qu'il restait environ 30 % de batterie, Apple a déployé iOS 10.2.1 qui ralentit les performances des processeurs de ces smartphones. Le fabricant a alors affirmé que le prix de remplacement de la batterie (hors garantie) passerait de 75 euros à 29 euros. Toutefois, le prix depuis ce scandale est remonté progressivement, passant de 29 euros à 55 euros minimum.