L'iPhone 15 Pro pourrait être bien plus facile à réparer que l’iPhone 14

Le lancement de l' iPhone 15 est imminent. En attendant, de nombreuses caractéristiques ont fuité. En effet, celui-ci pourrait être doté de boutons latéraux améliorés , mais également d’un objectif hybride à grande ouverture . L’iPhone 15 Pro, quant à lui, pourrait afficher un tout nouveau design . Celui-ci devrait être bien différent de l’iPhone 14 Pro . De plus, l'appareil devrait être plus facile à réparer que son prédécesseur.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, les prochains iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max bénéficieraient ainsi d’un châssis redessiné. Ce dernier rendrait les appareils "plus faciles à réparer", dans la lignée des iPhone 14 et 14 Plus. Cette modification pourrait ainsi permettre aux modèles iPhone 15 Pro d'avoir une vitre arrière facilement amovible. L’iPhone 15 Pro suivrait ainsi les pas de ses prédécesseurs, l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus, qui sont devenus les premiers modèles d'iPhone qui peuvent être ouverts à l'avant et à l'arrière depuis l'iPhone 4S en 2011.

iPhone 15 Pro : le coût des réparations pourrait baisser

Ainsi, cette nouvelle conception permettrait de réduire considérablement les frais de réparation des modèles iPhone 15 Pro dont la vitre arrière est fissurée. En effet, les clients ne bénéficiant pas d'une couverture AppleCare+ doivent dépenser des sommes considérables pour faire réparer, par exemple, leur iPhone dont la vitre arrière est endommagée.

D’ailleurs, l'année dernière, Kyle Wiens d'iFixit a déclaré que l'iPhone 14 représentait "la refonte la plus substantielle de l'iPhone" depuis l'iPhone X, compte tenu de l'augmentation de la réparabilité. D’ailleurs, celui-ci a ajouté que les changements étaient "tellement importants qu'ils auraient dû être la grande annonce d'Apple - l'iPhone a été repensé de l'intérieur pour le rendre plus facile à réparer".

Mark Gurman affirme par ailleurs que tous les appareils seront équipés d'un port USB-C. Celui-ci pense également que les modèles Pro seront dotés d'un cadre en titane, de bordures plus fines autour de l'écran ainsi que d'une puce plus rapide fabriquée avec le processus 3 nm de TSMC.