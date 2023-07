iPhone 15 : le prochain smartphone d'Apple pourrait être doté d'un objectif hybride à grande ouverture

Près de deux mois avant son potentiel lancement, l' iPhone 15 fait l'objet de nombreuses fuites. Celui-ci pourrait ainsi afficher un tout nouveau design . De plus, ses nouveaux boutons latéraux pourraient être bien plus polyvalents que prévu . Mais la toute dernière fuite, provenant du leaker RGcloudS sur Twitter, concerne le bloc photo de l'iPhone 15. En effet, celui-ci pourrait être équipé d'un objectif hybride dernier cri, dont la large ouverture pourrait permettre de saisir de superbes clichés même en cas de faible luminosité.

Si cette rumeur devait être avérée, l'iPhone 15 deviendrait le premier smartphone mondial doté d'une conception à objectif hybride. En effet, pour l'instant, les appareils existants dotés de cette technologie sont produits par des sociétés telles que Xiaomi et ne sont disponibles qu'en Chine. L'objectif hybride comporterait un seul élément en verre pour six couches de plastique. À titre de comparaison, la caméra grand angle de la gamme iPhone 14 comporte sept lentilles en plastique.

L'iPhone 15 reprendra certaines technologies de l'iPhone 14 Pro

L'appareil photo principal de la gamme iPhone 15 sera également doté d'une ouverture de ƒ/1,7. Bien que cette valeur puisse paraître impressionnante, cette amélioration est à comparer avec l'ouverture de l'iPhone 14 Pro, qui est déjà de ƒ/1,79. D'ailleurs, les modèles iPhone 15 et iPhone 15 Plus devraient être équipés de la caméra arrière de 48 mégapixels introduite sur l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max.

De plus, l'iPhone 15 devrait utiliser le même capteur Sony IMX de 48 mégapixels que l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max. Mais, bien que l'amélioration de l'ouverture par rapport à ses prédécesseurs puisse paraître faible, celle-ci devrait considérablement améliorer la qualité de vos photos. En effet, le capteur peut recevoir jusqu'à 20 % de lumière en plus. Cette amélioration permet non seulement d'obtenir des clichés de meilleure qualité en cas de faible luminosité, mais aussi de réduire la profondeur de champ, permettant de détacher le sujet du fond en rendant ce dernier flou.