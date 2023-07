Apple fait la publicité de l’autonomie de l’iPhone 14 et de son système de détection des accidents

Apple vient de partager deux nouvelles publicités originales pour l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Pro. La première promeut l’autonomie de l’iPhone 14 tandis que la deuxième vante l’efficacité de la détection d’accidents de voiture proposée par l’iPhone 14 Pro. La firme de Cupertino n’a pas hésité à faire preuve d’originalité pour ces pubs pour le moins inattendues. Même si l’iPhone 15 se rapproche de sa sortie d’ici septembre 2023, Apple continue de faire la promotion de la génération actuelle des iPhone.

Avec notamment la puce 5G et Wi-Fi gravée par TSMC, l’iPhone 14 a fait de gros progrès en ce qui concerne l’autonomie. Il affiche effectivement jusqu’à 20 heures de lecture vidéo pour 80 heures de lecture audio. Niveau fonctionnalités, les iPhone 14 et 14 Pro ont introduit un nouveau système de détection des accidents. L’iPhone est capable de détecter un grave accident de voiture et de contacter les secours si l’utilisateur n’en est plus capable lui-même.

Apple veut convaincre les utilisateurs avec ces pubs de l’iPhone 14 avant l’arrivée de l’iPhone 15

La première pub intitulée « Battery for Miles » montre un homme qui conduit un tracteur avec une gigantesque citrouille à 3 km/h au milieu de nulle part. Un iPhone 14 Plus qui affiche l’application Apple Plans est fixé devant son volant. « Dans 164 km, continuez tout droit », dit la voix du GPS. La firme de Cupertino sous-entend ainsi que l’autonomie de l’iPhone 14 Plus va durer pendant ce voyage de 164 km à 3 km/h. Elle affiche ensuite le slogan suivant : « notre autonomie de batterie la plus longue de tous les temps. Détendez-vous, c’est l’iPhone 14 Plus ».

La deuxième publicité montre quant à elle un mannequin de crash test au volant d’une voiture qui fait des tonneaux. L’accident est filmé au ralenti jusqu’à l’arrêt du véhicule. L’iPhone 14 Pro accroché à côté du volant qui s’en est miraculeusement sorti sans égratignure a évidemment détecté l’accident. Il affiche le message suivant : « On dirait que vous avez eu un accident » avec la possibilité de contacter les secours.

Des utilisateurs vont sûrement être convaincus par ces publicités de l’iPhone 14. Pour ceux qui le sont, nous vous avons regroupé les offres les plus intéressantes concernant l’iPhone 14. Pour les autres, ils prévoient probablement d’attendre la prochaine génération. Avec un lancement prévu en septembre 2023, les iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Ultra montreront le bout de leur nez dans environ deux mois avec leurs nouvelles fonctionnalités.