Peut-on vraiment jouer sur le MacBook Neo ? Les tests révèlent une réalité inattendue

Un YouTuber a testé les capacités gaming du MacBook Neo sur 10 jeux

Les jeux natifs Mac ont affiché des performances étonnamment solides, dont Cyberpunk 2077

D’autres ont atteint un nombre d’images par seconde (fps) très faible en raison de la limite de 8 Go de mémoire

Soyons honnêtes : aussi impressionnant que soit le MacBook Neo d’Apple, des interrogations subsistent quant à sa capacité à faire tourner certains des meilleurs jeux sur Mac. Lorsqu’un ordinateur portable ne dispose que de 8 Go de RAM, peut-on réellement s’attendre à des expériences agréables avec un nombre d’images par seconde élevé ?

Le créateur de contenus gaming sur Mac Andrew Tsai a voulu en avoir le cœur net en testant le MacBook Neo sur 10 jeux populaires. Les résultats ont varié de « totalement injouable » à des titres fonctionnant « presque parfaitement », et nombre de performances se sont révélées surprenantes.

Au total, Tsai a testé les jeux suivants sur le MacBook Neo : Control, Cyberpunk 2077, Counter-Strike 2, Dark Souls Remastered, Elden Ring, Mewgenics, Minecraft, le remake de Resident Evil 2 (2019), Resident Evil Requiem et World of Warcraft. Certains tournaient nativement sur Mac ; d’autres, réservés à Windows, ont été lancés via une couche de traduction ; et quelques jeux console ont également été émulés.

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Premier test : Cyberpunk 2077. Les paramètres ont dû être réglés au minimum, avec notamment une résolution de 720p. Malgré cela, Tsai a estimé que le fait que le MacBook Neo puisse faire tourner ce jeu notoirement exigeant sur une puce mobile avec un « gameplay à peu près jouable » relevait du « miracle ».

La version Mac de Cyberpunk 2077 a été spécialement optimisée pour la plateforme, tout comme Control de Remedy Entertainment. Dans ce cas, le MacBook Neo de Tsai a atteint un peu moins de 50 fps en 1080p avec les réglages bas. L’expérience a été décrite comme « très jouable » et comme « une victoire pour l’optimisation des Mac Apple silicon ».

De même, le remake de Resident Evil 2 sorti en 2019 – lui aussi optimisé pour Mac – a atteint 60 fps en 1080p. Comme l’a souligné Tsai, « cela montre simplement ce qui est possible lorsque les développeurs optimisent réellement pour le matériel Mac ».

Mémoire saturée

MacBook Neo A18 Pro: 10 games tested - YouTube Watch On

Il ne fait aucun doute que le MacBook Neo n’a pas été conçu comme un ordinateur portable dédié au jeu. Si sa puce A18 Pro affiche des performances impressionnantes pour un produit mobile, sa puissance graphique reste inférieure à celle d’un GPU dédié que l’on trouve dans de nombreux PC portables gaming. Le MacBook Neo est également limité à 8 Go de mémoire unifiée et ne dispose pas de ventilateur. Si l’absence de ventilateur garantit un fonctionnement silencieux en jeu, elle signifie aussi que les titres les plus exigeants peuvent voir leurs performances réduites lorsque la puce A18 Pro commence à chauffer.

Tout n’a donc pas été positif pour Tsai. Si les jeux natifs Mac conçus pour le matériel Apple ont tourné de manière impressionnante, les jeux Windows exécutés via la couche de traduction CrossOver ont eu tendance à peiner. Resident Evil Requiem est resté bloqué à 15 fps, par exemple, malgré une résolution en 720p et les réglages les plus bas. Counter-Strike 2, de son côté, est descendu autour de 5 fps et s’est révélé « totalement injouable », selon Tsai. Dans les deux cas, les jeux ont saturé les 8 Go de mémoire du MacBook Neo.

Concernant les jeux Windows, il convient de choisir ses batailles, a conseillé Tsai. Les titres récents aux exigences élevées risquent de manquer de mémoire, puisqu’ils doivent fonctionner via une couche de traduction qui consomme elle-même des ressources. À l’inverse, des jeux plus anciens comme Dark Souls Remastered se montrent plus adaptés au MacBook Neo, ce dernier tournant ici à 60 fps en 1080p avec des réglages bas.

Le MacBook Neo a également traversé sans difficulté des jeux moins exigeants comme Minecraft, qui a atteint entre 200 et 300 fps en 1080p. De même, des jeux aux graphismes 2D simples – tels que Mewgenics – peuvent fonctionner via CrossOver « presque parfaitement » sur le MacBook Neo, selon Tsai.

Qu’en est-il de l’émulation ? Tsai a lancé un jeu Nintendo Switch sur le MacBook Neo (dont le nom n’a pas été précisé pour des raisons juridiques) et a indiqué que les performances étaient mitigées, avec environ 30 fps mais des saccades occasionnelles – là encore, un problème lié à la faible quantité de mémoire embarquée.

Les tests réalisés par Tsai montrent que les jeux spécifiquement optimisés pour le matériel Apple – comme Control, le remake de Resident Evil 2 et même Cyberpunk 2077 – peuvent être appréciés avec un nombre d’images par seconde jouable, même sur un ordinateur portable d’entrée de gamme doté d’une puce mobile comme le MacBook Neo. C’est lorsque des titres plus exigeants, non conçus pour le Mac, et notamment des jeux Windows exécutés via une couche de traduction, entrent en jeu que les limites du MacBook Neo en matière de gaming apparaissent.