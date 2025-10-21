Défaillance chez AWS : l’Internet mondial vacille
Quand le pilier du cloud vacille, tout le web tangue
- Le service cloud AWS d’Amazon a subi une panne majeure hier
- Cette défaillance a entraîné une cascade de sites rendus inaccessibles ou extrêmement lents
- La situation semble s’améliorer, mais de nombreuses plateformes restent impactées
Si la navigation sur Internet semble particulièrement lente hier – ou si certains sites familiers ne répondent plus du tout – ce ressenti est bien fondé. Une panne d’envergure affecte actuellement Amazon Web Services (AWS). Or, une immense quantité de services en ligne reposent sur cette infrastructure cloud, ce qui a semé la pagaille sur le web.
Des plateformes aussi variées que Reddit, Roblox, Snapchat ou Slack figurent parmi les victimes, sans oublier les propres services d’Amazon. D’après le suivi en direct, environ 1 000 sites seraient touchés à divers degrés. Cette panne souligne à quel point le fonctionnement du web dépend d’un seul maillon de la chaîne.
Pour celles et ceux qui peinent à accéder à leurs sites habituels ou qui se demandent pourquoi certaines pages chargent au ralenti, un point complet a été réalisé à l’aide des données de Downdetector. La liste des services concernés figure ci-dessous.
- Adobe Creative Cloud
- Ally
- Amazon (y compris Alexa et Prime Video)
- Apple Music
- Asana
- AT&T
- Availity
- Blackboard
- Blink Security
- Boost Mobile
- Chime
- Classlink
- Coinbase
- CollegeBoard
- Coursera
- Dead By Daylight
- Delta Air Lines
- Duolingo
- Epic Games Store
- Fanduel
- Fetch
- Fortnite
- GoDaddy
- GrubHub
- HBO Max
- Hinge
- Hulu
- IMDb
- InstaCart
- Instructure
- League of Legends
- Life 360
- Lyft
- McDonalds app
- Microsoft Office
- Microsoft Teams
- My Fitness Pal
- Navy Federal Credit Union
- New York Times
- Office 365
- Outlook
- PlayStation Network
- Pokémon Go
- Ring
- Robinhood
- Roblox
- Roku
- Signal
- Slack
- Smartsheet
- Snapchat
- Square
- Starbucks
- Steam
- Strava
- T-Mobile
- Tidal
- Trello
- Truist
- Ubisoft Connect
- Venmo
- Verizon
- VR Chat
- Whatnot
- Wordle
- Xbox
- Xero
- Zillow
- Zoom
La liste donne un aperçu de l’ampleur des perturbations. De nombreux géants du web figurent parmi les services impactés. Globalement, cette journée restera marquée comme un moment noir pour Internet.
Heureusement, la situation est presque complétement stabilisée. Plusieurs sites ont déjà retrouvé une partie de leurs fonctionnalités. Toutefois, des ralentissements et des coupures persistantes restent à prévoir pour un certain temps encore.
