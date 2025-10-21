Défaillance chez AWS : l’Internet mondial vacille

Le service cloud AWS d’Amazon a subi une panne majeure hier

Cette défaillance a entraîné une cascade de sites rendus inaccessibles ou extrêmement lents

La situation semble s’améliorer, mais de nombreuses plateformes restent impactées

Si la navigation sur Internet semble particulièrement lente hier – ou si certains sites familiers ne répondent plus du tout – ce ressenti est bien fondé. Une panne d’envergure affecte actuellement Amazon Web Services (AWS). Or, une immense quantité de services en ligne reposent sur cette infrastructure cloud, ce qui a semé la pagaille sur le web.

Des plateformes aussi variées que Reddit, Roblox, Snapchat ou Slack figurent parmi les victimes, sans oublier les propres services d’Amazon. D’après le suivi en direct, environ 1 000 sites seraient touchés à divers degrés. Cette panne souligne à quel point le fonctionnement du web dépend d’un seul maillon de la chaîne.

Pour celles et ceux qui peinent à accéder à leurs sites habituels ou qui se demandent pourquoi certaines pages chargent au ralenti, un point complet a été réalisé à l’aide des données de Downdetector. La liste des services concernés figure ci-dessous.

Adobe Creative Cloud

Ally

Amazon (y compris Alexa et Prime Video)

Apple Music

Asana

AT&T

Availity

Blackboard

Blink Security

Boost Mobile

Chime

Classlink

Coinbase

CollegeBoard

Coursera

Dead By Daylight

Delta Air Lines

Duolingo

Epic Games Store

Fanduel

Fetch

Fortnite

GoDaddy

GrubHub

HBO Max

Hinge

Hulu

IMDb

InstaCart

Instructure

League of Legends

Life 360

Lyft

McDonalds app

Microsoft Office

Microsoft Teams

My Fitness Pal

Navy Federal Credit Union

New York Times

Office 365

Outlook

Pinterest

PlayStation Network

Pokémon Go

Reddit

Ring

Robinhood

Roblox

Roku

Signal

Slack

Smartsheet

Snapchat

Square

Starbucks

Steam

Strava

T-Mobile

Tidal

Trello

Truist

Ubisoft Connect

Venmo

Verizon

VR Chat

Whatnot

Wordle

Xbox

Xero

Zillow

Zoom

La liste donne un aperçu de l’ampleur des perturbations. De nombreux géants du web figurent parmi les services impactés. Globalement, cette journée restera marquée comme un moment noir pour Internet.

Heureusement, la situation est presque complétement stabilisée. Plusieurs sites ont déjà retrouvé une partie de leurs fonctionnalités. Toutefois, des ralentissements et des coupures persistantes restent à prévoir pour un certain temps encore.