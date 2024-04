Apple M3 Ultra : tout ce que l'on sait sur la prochaine super puce d'Apple

Avec l'approche de la WWDC 2024 d'Apple dans quelques mois, beaucoup s'attendent à ce qu'Apple annonce son dernier SoC de cette génération, l'Apple M3 Ultra, un processeur puissant destiné aux stations de travail haut de gamme Mac Studio et Mac Pro.

À la fin octobre 2023, Apple a surpris tout le monde avec son événement "Scary Fast", lors duquel on a découvert non seulement la prévue Apple M3, mais également les Apple M3 Pro et Apple M3 Max.

Ces puces ont été intégrées dans les nouveaux modèles iMac 24 pouces (M3), MacBook Pro 14 pouces et MacBook Pro 16 pouces, ainsi que dans les nouveaux MacBook Air 13 pouces et MacBook Air 15 pouces.

Les derniers produits Mac attendus avant la rénovation complète de la gamme pour l'Apple M4 sont le Mac Studio et le Mac Pro, qui utilisent toujours les puces Apple M2 Max et Apple M2 Ultra. Avec l'intense concentration de l'industrie et des développeurs lors de la WWDC, il serait très pertinent que ces deux produits bénéficient d'une mise à jour de leurs spécifications avec une nouvelle puce Apple M3 Ultra, et c'est quelque chose que l'on attend avec impatience, bien qu'Apple reste habituellement discret sur le sujet. Alors, que sait-on de ce SoC à venir ? Explorons cela.

Apple M3 Ultra : L'essentiel en bref

Qu'est-ce que c'est ? Le prochain SoC d'Apple

Le prochain SoC d'Apple Quel est son prix ? Il ne se vendra pas seul, mais un Mac Studio équipé du M3 Ultra devrait coûter environ 4 799,00 € pour commencer, les configurations de niveau supérieur coûtant beaucoup plus cher.

Il ne se vendra pas seul, mais un Mac Studio équipé du M3 Ultra devrait coûter environ 4 799,00 € pour commencer, les configurations de niveau supérieur coûtant beaucoup plus cher. Quand puis-je l'obtenir ? Il n'y a pas de date de sortie officielle, mais si Apple l'annonce lors de la WWDC, vous pourrez probablement précommander le Mac Studio avec M3 Ultra à partir du 7 juin 2024, avec une livraison dans le courant du mois.

Apple M3 Ultra : Dernières actualités

Il n'y a pas de date de sortie officielle pour la puce Apple M3 Ultra, mais il est probable qu'elle soit annoncée dès le 7 juin 2024, lors de la WWDC 2024. Si c'est le cas, on peut s'attendre à ce que les précommandes de Mac Studio et Mac Pro avec M3 Ultra commencent ce jour-là, et que les livraisons débutent quelques semaines plus tard.

Apple M3 Ultra : Caractéristiques et performances

Bien que nous n'ayons rien d'officiel de la part d'Apple concernant l'Apple M3 Ultra, nous savons que les SoC de la série Ultra sont traditionnellement deux puces Max assemblées avec des interconnexions à grande vitesse, nous pouvons donc spéculer sur le M3 Ultra en nous basant sur ce que nous savons de l'Apple M3 Max.

Swipe to scroll horizontally Spécifications possibles de l'Apple M3 Ultra Header Cell - Column 0 M3 Max Possible M3 Ultra (2 x M3 Max) Nombre de transistors 92 milliards 184 milliards CPU 16 cœurs (12 de performance/4 d'efficacité) 32 cœurs (24 de performance/8 d'efficacité) GPU Jusqu'à 40 cœurs Jusqu'à 80 cœurs Mémoire maximale 128Go 256Go Vitesse d'horloge Jusqu'à 4 056 MHz Jusqu'à 4 056 MHz Consommation électrique (TDP) 78W 156W

En termes de performances, nous nous attendons absolument à ce que ce soit l'une des puces de station de travail les plus puissantes du marché, mais avec l'écosystème Apple, il n'est pas possible de comparer la puce à, disons, l'AMD Ryzen Threadripper Pro 7995WX.

Les écosystèmes logiciels pour différents processeurs de stations de travail peuvent être très différents, et il peut y avoir des applications spécifiques à Apple ou à Windows/Linux que vous utilisez, donc vos options pour passer de l'un à l'autre seront beaucoup plus limitées que de choisir entre un Intel Xeon et un AMD Threadripper.

Cela dit, on peut percevoir le bond en performance du M3 Ultra par rapport au M1 Ultra, puisque le M1 Ultra avait déjà doublé la performance du M1 Max. Et puisque le M3 Max est presque deux fois plus puissant que le M1 Max (Apple affirme jusqu'à 80% plus rapide), on peut s'attendre à ce que le M3 Ultra reflète ce bond en performance.

Apple M3 Ultra : À quoi s'attendre

Il ne fait aucun doute que vous pouvez attendre beaucoup de performances de cette puce, mais elle ne sera pas bon marché. Vous pouvez également vous demander si vous aurez vraiment besoin de ce niveau de performance. Peut-être si vous êtes un acheteur de Mac Pro avec des moyens financiers qui permettent de justifier l'achat, mais ce ne sera pas le cas pour les prosommateurs lambdas, qui seront peut-être plus enclins à essayer un Mac Studio.

Dans ce cas, un Mac Studio M2 Ultra pourrait être la meilleure option, puisqu'il s'agira toujours d'une station de travail très puissante et que son prix baissera très certainement.

Cela reste à voir, bien sûr, et nous devrons attendre une annonce officielle d'Apple pour en savoir plus. Restez à l'écoute !