Apple préparerait une puce M3 Ultra "scandaleuse" pour les utilisateurs avancés

La prochaine puce M3 Ultra d'Apple pourrait représenter une mise à niveau extrêmement puissante pour les utilisateurs de Mac, selon un nouveau rapport, avec le potentiel de transformer les ordinateurs d'Apple en quelques-uns des meilleurs Mac jamais commercialisés par la société.

C'est l'idée avancée par le journaliste de Bloomberg Mark Gurman dans sa dernière lettre d'information Power On. Selon lui, le M3 Ultra pourrait être doté d'une puissance "scandaleuse", capable de décimer ses rivaux PC et de surpasser tout ce qu'Apple a produit par le passé.

Le rapport de M. Gurman note que les puces Apple précédentes se déclinaient en quatre niveaux : le modèle d'entrée de gamme, suivi des variantes Pro, Max et Ultra. Par rapport à la puce Max, la version Ultra double généralement le nombre de cœurs du CPU et du GPU.

Comme nous l'avons vu dans les derniers ordinateurs portables MacBook Pro d'Apple, la puce M3 Max la plus puissante est dotée de 16 cœurs de processeur et de 40 cœurs graphiques. Si le M3 Ultra suit la tendance et double ces cœurs, nous pourrions nous retrouver avec la puce Mac la plus puissante que nous ayons jamais vue, avec 32 cœurs de CPU et 80 cœurs de GPU. Elle dépasserait la puissance de la puce M2 Ultra, qui plafonne actuellement à 24 cœurs de CPU et 76 cœurs de GPU.

Des performances massives pour la M3 Ultra

(Image credit: Apple)

Qu'est-ce que cela signifie si vous êtes à la recherche d'un Mac haut de gamme ? De toute évidence, le M3 Ultra pourrait se révéler extrêmement performant pour les tâches de pointe et devrait être en mesure de venir à bout de presque tout ce que vous lui proposez.

La différence pourrait se faire sentir de manière particulièrement nette pour les tâches gourmandes en ressources processeur, car c'est là que le gain par rapport au M2 Ultra est le plus important. Des tâches telles que l'édition de photos et de vidéos, la compilation de code et les calculs mathématiques bénéficieront toutes de cette amélioration du processeur.

Bien entendu, ce type de puissance n'est pas donné. Le M2 Ultra ne se trouve que dans les Mac les plus chers d'Apple - le Mac Studio et le Mac Pro - dont le moins cher est le Mac Studio à 4 799 €. Néanmoins, si vous avez besoin de ce type de performance brute pour votre travail, les résultats devraient en valoir la peine.

Nous ne savons pas exactement quand la puce M3 Ultra verra le jour, M. Gurman se contentant de dire que nous pouvons nous attendre à des Mac équipés de la puce M3 Ultra "dans le courant de l'année prochaine". La puce pourrait toutefois être testée au cours des prochains mois, ce qui nous permettrait de connaître le type de performances auxquelles nous pouvons nous attendre. Gardez l'œil ouvert.