L’IA perce enfin le secret d’un rouleau du Vésuve vieux de 2 000 ans, impossible à dérouler depuis l’Antiquité

La première étape du processus consiste à passer les rouleaux aux rayons X

Le Vesuvius Challenge déchiffre des rouleaux touchés par l’éruption de 79 apr. J.-C.

Un autre rouleau vient d’être partiellement lu grâce à l’IA

Cela alors même que le rouleau est enroulé et fortement brûlé

En observant l’ancien rouleau PHerc 1667, récupéré dans la cité romaine d’Herculanum ensevelie par l’éruption du Vésuve en 79 apr. J.-C., il semble peu probable de pouvoir découvrir ce qui y est écrit. Il est enroulé, brûlé, noirci, et impossible à dérouler sans en détruire la majeure partie.

Pourtant, grâce aux dernières techniques d’intelligence artificielle, des chercheurs du projet Vesuvius Challenge (via The Guardian) ont désormais réussi à lire 20 colonnes de texte scellé, décrivant la philosophie stoïcienne largement discutée à l’époque, ainsi que ses liens avec l’éthique, l’art et le comportement humain.

Voici comment cela fonctionne. Sans avoir besoin d’ouvrir ce rouleau ni d’autres similaires, une combinaison de rayons X et d’algorithmes d’IA permet de repérer de subtiles différences entre les fibres de papyrus enfermées dans le manuscrit carbonisé. Cela indique aux chercheurs où se trouve l’encre.

Un traitement supplémentaire par IA permet ensuite d’identifier et de compléter des fragments de lettres, et de proposer des hypothèses sur les parties manquantes. Il revient ensuite aux chercheurs humains de lire et d’interpréter le sens réel du texte, une approche qui a déjà connu plusieurs succès depuis le lancement du Vesuvius Challenge en 2023.

Plonger dans les textes

L'IA et les chercheurs humains unissent leurs forces pour décoder les textes (Image credit: Vesuvius Challenge)

Les experts estiment que PHerc 1667 pourrait en réalité dater de deux ou trois siècles avant l’éruption du Vésuve, offrant un aperçu fascinant du passé antique. Le même nuage de feu et de cendres qui a englouti Herculanum a également recouvert Pompéi, de manière plus célèbre, même si les deux villes ont été préservées de façons assez différentes.

Les chercheurs impliqués dans le projet indiquent que le rouleau ferait partie d’un ensemble conservé dans une bibliothèque, elle-même intégrée à une luxueuse villa romaine. Avant cela, le rouleau avait déjà été brisé en deux, et ne mesure plus que 8 cm de long, tandis qu’une partie s’est désagrégée lors de tentatives précédentes pour l’ouvrir.

Chaque nouvelle découverte apporte davantage d’informations sur l’ensemble de la collection, notamment sur les liens entre ces textes et sur leurs auteurs. Une première analyse suggère que ce rouleau aurait été écrit par le philosophe grec Chrysippe, figure majeure de l’école stoïcienne.

« Désormais, tout le monde sait que c’est possible et l’exploration porte maintenant sur ce que signifient réellement ces textes », explique un membre de l’équipe, le professeur Brent Seales, informaticien à l’université du Kentucky, auprès de The Guardian. « C’est comme une Coupe du monde. La Coupe du monde vient d’être gagnée, et c’est cette victoire. »