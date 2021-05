Tässä on viikonlopun halvin Samsung Galaxy Buds Pro

Täysin langattomien nappikuulokkeiden markkinoilla on runsaasti erilaisia hyviä vaihtoehtoja. Apple AirPods on vakiinnuttanut asemansa tunnetuimpana vaihtoehtona, mutta myös Samsung on nostanut osakkeitaan. Valmistajan tuorein täysin langaton nappikuulokepari on Samsung Galaxy Buds Pro.

Arvostelussa ylistimme erityisesti nappien ominaisuuksia Samsung-puhelinten omistajille. Tällöin ekosysteemi on parhaimmillaan, ja rahalle saa loistavan vastineen.

"Uusi Samsung Galaxy Buds Pro on merkittävä askel eteenpäin Samsung Galaxy Buds Liveen nähden. Se tarjoaa paremman äänenlaadun, laadukkaamman mikrofonin sekä miellyttävän tilaäänen."

Viikonlopun parhaan tarjouksen esittää Hobby Hall, joka kauppaa nappeja 169 euron hintaan. Kun huomioi mallin saapuneen myyntiin tammikuussa 229 euron suositushintaan, on alennus melkoinen. Niin ikään Verkkokauppa.com on pudottanut hintaa, mutta 189 euroa on silti hivenen parasta tarjousta enemmän.

Lue lisää: arvostelussa Samsung Galaxy Buds Pro