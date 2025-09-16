TikTok se salvará en EE. UU. tras confirmar Trump un acuerdo con China antes de la próxima prohibición

Funcionarios estadounidenses y chinos confirman que han llegado a un acuerdo sobre la propiedad de TikTok.

El plazo para que TikTok se desprendiera de sus activos o fuera prohibida en Estados Unidos expiraba el miércoles 17 de septiembre.

Se espera que el presidente estadounidense, Donald Trump, se reúna con su homólogo chino, Xi Jinping, el viernes 19 de septiembre.

Funcionarios estadounidenses y chinos confirmaron que finalmente han llegado a un acuerdo sobre la propiedad de TikTok.

Esta medida pondrá fin a la saga de la prohibición de TikTok en Estados Unidos tras unos nueve meses de debate.

Las populares plataformas chinas para compartir videos dejaron de funcionar durante unas 24 horas el 19 de enero de 2025, lo que provocó un aumento en el uso de los mejores servicios de VPN.

La administración Trump amplió entonces tres veces el plazo para que TikTok se desprendiera de la empresa o fuera prohibida en Estados Unidos, y la última prórroga expirará el miércoles 17 de septiembre.

La presión para prohibir TikTok se debe a motivos de seguridad nacional. En particular, los críticos han argumentado que Pekín podría acceder a los datos de los usuarios estadounidenses mientras utiliza la plataforma para difundir propaganda china.

Los detalles del acuerdo aún no se han hecho públicos, pero se espera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúna con su homólogo chino, Xi Jinping, el viernes 19 de septiembre.

Acuerdo entre EE. UU. y China sobre TikTok: lo que sabemos

El acuerdo de propiedad de TikTok se estableció durante una reunión comercial celebrada en Madrid el lunes (15 de septiembre) y fue confirmado por el secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, según informó la BBC.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, también confirmó en su cuenta oficial de Truth Social que la reunión había ido «muy bien».

"También se llegó a un acuerdo sobre una "cierta" empresa que los jóvenes de nuestro país deseaban mucho salvar. ¡Estarán muy contentos! Hablaré con el presidente Xi el viernes", escribió también.

Aunque aún no está claro cómo será el acuerdo final, CBS News informó de que la empresa tecnológica estadounidense Oracle "podría desempeñar un papel clave si se cierra el acuerdo sobre TikTok entre la administración Trump y China".

Aún está por ver hasta qué punto la empresa matriz de TikTok, ByteDance, está dispuesta a ceder y qué significaría esto para la seguridad de los datos de los usuarios estadounidenses.

Sin embargo, la posibilidad de un giro de 180 grados en la prohibición es una buena noticia para los más de 170 millones de personas y empresas que utilizan activamente la plataforma en Estados Unidos.

Como ya hemos señalado anteriormente, prohibir TikTok (o cualquier otra plataforma, para el caso) podría traer más perjuicios que beneficios, ya que afectaría negativamente a los derechos digitales de las personas, como la libertad de expresión y el acceso a la información, al tiempo que sentaría un precedente legal que otros países podrían seguir.