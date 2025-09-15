iOS 26 llega hoy: aquí te contamos exactamente cuándo estará disponible para tu iPhone y qué modelos son compatibles

La actualización iOS 26 de Apple ya está disponible para descargar.

Se lanzará en diferentes momentos en todo el mundo.

Te informaremos cuándo podrás obtener la actualización en tu país.

¡La espera terminó! La actualización de iOS 26 que significa el mayor cambio en el sistema operativo del iPhone de Apple llega oficialmente con el nuevo diseño Liquid Glass y muchas funciones más.

Así que si has estado esperando para obtener la actualización de iOS 26 en tu teléfono, ahora es el momento, ya que se irá implementando para los usuarios de todo el mundo a lo largo del día.

Apple suele abrir las compuertas y poner a disposición sus actualizaciones anuales de iOS alrededor de las 10 de la mañana, hora del Pacífico. La empresa no ha declarado oficialmente que ese será el caso con iOS 26, pero algunas investigaciones minuciosas sugieren que podría ser así.

Como ha observado MacRumors, la página web india de Apple dice que iOS 26 llegará el 15 de septiembre, mientras que su página indonesia indica el 16 de septiembre como fecha de lanzamiento. La hora de lanzamiento, las 10:00 a. m. PT, se sitúa entre las dos fechas de esos lugares (en la India es el 15 de septiembre, mientras que en Singapur es el 16 de septiembre), lo que sugiere que esta hora de lanzamiento prevista podría ser correcta.

¿Quieres saber cuándo podrás descargar iOS 26 en tu lugar de residencia? Hemos elaborado la siguiente tabla para que puedas ver rápidamente cuándo estará disponible la actualización en tu zona.

Swipe to scroll horizontally Ubicación Hora de lanzamiento Oeste de Australia 1:00 a. m. AWST (martes, 16 de septiembre) Este de Australia 3:00 a. m. AEST (martes, 16 de septiembre) New Zealand 5:00 a. m. NZST (martes, 16 de septiembre) United Kingdom 6:00pm BST Oeste de Estados Unidos 10:00am PDT Montaña de Estados Unidos 11:00am MDT Centro de Estados Unidos 12:00pm CDT Este de los Estados Unidos 1:00pm EDT México 11:00am hora CDMX

¿Qué iPhones son compatibles con iOS 26?

(Image credit: Future / Apple)

Si tienes un iPhone que salió al mercado en los últimos cinco o seis años, no deberías tener ningún problema para instalar iOS 26.

La última actualización de software de Apple es compatible con los siguientes modelos: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16e, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone SE (2020) y iPhone SE (2022).

Los principales modelos que se quedan fuera este año son el iPhone XS, el iPhone XS Max y el iPhone XR, que se quedarán en iOS 18. ¿Tienes uno de los modelos compatibles? El proceso de instalación será bastante sencillo cuando iOS 26 llegue a tu región...

¿Cómo actualizar tu iPhone?

(Image credit: Future)

Cuando llegue el momento, abre la aplicación Ajustes en tu iPhone y ve a General > Actualización de software (nota: siempre recomendamos hacer una copia de seguridad de tu iPhone antes de instalar una actualización importante). Espera a que aparezca la descarga y, a continuación, pulsa Actualizar ahora. Es mejor hacerlo mientras tu iPhone está conectado a un cargador y utilizando Wi-Fi, ya que la descarga puede ser grande y el proceso de instalación puede llevar algún tiempo.

Es posible que la descarga no aparezca de inmediato, por lo que quizá sea mejor esperar un rato antes de intentar actualizar tu dispositivo. Esto se debe a que probablemente habrá un gran número de personas intentando instalar iOS 26 al mismo tiempo, lo que puede sobrecargar los servidores de Apple y provocar una ralentización de la velocidad de descarga o que la actualización no esté disponible temporalmente.

Si no tienes prisa, puede que valga la pena esperar unas horas antes de intentar instalar iOS 26, o incluso esperar un día o dos para estar seguro. Sin embargo, independientemente del tiempo que esperes, no tardarás mucho en disfrutar de las últimas mejoras del iPhone como parte de la actualización del software.