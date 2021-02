PS5 vs Xbox Series X: ¿qué consola next-gen deberías comprar?

La PS5 y la Xbox Series X por fin están disponibles, aunque te va a costar encontrar alguna en stock ahora mismo. Las dos consolas están muy demandadas, y siguen siendo el regalo más esperado en Navidad.

Desde juegos exclusivos a nuevas características, tanto Sony como Microsoft compiten por ganarse los corazones de los gamers durante unos cuantos años, así que hay mucha gente emocionada.

Como puedes esperar, las dos consolas de nueva generación son extremadamente potentes, habilitadas con 4K y 120fps, como soporte para Ray-Tracing y tiempos de carga reducidos. Ambas son realmente innovadoras, y muy diferentes en apariencia pero, ¿cuál es la mejor para ti?

Hemos tomado nuestra decisión final con las nuevas consolas de Sony y Microsoft y nuestros análisis (y también para la más barata Xbox Series S), y ambos sistemas nos han impresionado gratamente. Aunque no te equivocarás escogiendo cualquiera de las dos, hay algunas diferencias clave de cada una que deberías tener en cuenta antes de elegir la que más te gusta.

Puede ser difícil conocer los puntos fuertes y las debilidades de cada sistema, ya que solo puedes ceñirte a las especificaciones técnicas. Hay mucho que discutir, así que es importante saber lo que tienes cuando estás gastando 499€.

Al final, la última generación es todo potencia, velocidad e increíbles niveles de calidad visual que antes no eran posibles. Y cuando se trata de especificaciones dentro de cada consola, no se diferencian mucho la una de la otra, aunque Microsoft parece estar un poco por encima en términos de potencia computacional.

Mira nuestro análisis de la PS5

Mira el de la Xbox Series X

Hemos visto a ambas compañías diferenciar sus consolas la una de de la otra, particularmente en el diseño. La PS5 es una máquina imponente y la más grande que ha fabricado Sony. La Xbox Series X, por otro lado, parece mucho más similar a un ordenador gaming gracias a su forma cúbica. No importa lo que cada una te transmita, las dos manejan bien la temperatura y el ruido cuando están en funcionamiento.

Sony también se ha centrado en incrementar la sensación de inmersión con el nuevo mando DualSense, así como lanzando juegos exclusivos; mientras que Microsoft apuesta por el valor de Xbox Game Pass como aliciente para entrar en su ecosistema.

Los dos sistemas son afortunadamente retrocompatibles, aunque la PS5 solo soporta títulos de PS4. La Xbox Series X, a su vez, puede con juegos de cualquier generación, como la Xbox 360.

¿Quieres saber más sobre las similitudes y diferencias entre las dos consolas? Aquí está todo lo que necesitas saber sobre la PS5 vs Xbox Series X.

Xbox Series X vs PS5: puntos clave

Créditos de imagen: Sony

¿Qué son? Xbox Series X y PS5 son consolas de nueva generación de Microsoft y Sony, que dan experiencias de juego mucho más ambiciosas y con unos impresionantes gráficos como nunca antes.

Xbox Series X y PS5 son consolas de nueva generación de Microsoft y Sony, que dan experiencias de juego mucho más ambiciosas y con unos impresionantes gráficos como nunca antes. ¿Cuándo se pueden comprar las Xbox Series X and PS5?: La PS5 salió el 19 de noviembre de 2020. La Xbox Series X se lanzó al mercado el 10 de noviembre de 2020.

La PS5 salió el 19 de noviembre de 2020. La Xbox Series X se lanzó al mercado el 10 de noviembre de 2020. ¿A qué se puede jugar en ellas? Hemos visto grandes juegos como Marvel's Spider-Man: Miles Morales y Halo Infinite (que se ha retrasado) y muchos más que llegarán en unos años. Las dos consolas son retrocompatibles, lo que significa que puedes jugar hasta la saciedad.

Hemos visto grandes juegos como Marvel's Spider-Man: Miles Morales y Halo Infinite (que se ha retrasado) y muchos más que llegarán en unos años. Las dos consolas son retrocompatibles, lo que significa que puedes jugar hasta la saciedad. ¿Es la PS5 más potente que la Xbox Series X? Sus capacidades de procesado son muy similares, pero Microsoft tiene una ligera ventaja cuando se trata de potencia bruta de procesado.

Sus capacidades de procesado son muy similares, pero Microsoft tiene una ligera ventaja cuando se trata de potencia bruta de procesado. ¿Cuánto cuestan la PS5 y la Xbox Series X? La PS5 cuesta 499€, el mismo precio que la Xbox Series X.

PS5 vs Xbox Series X: precios y fechas de lanzamiento

(Image credit: Sony)

La PS5 de Sony (con unidad de disco) cuesta 499€, mientras que la PS5 Digital Edition (sin unidad de disco) vale 399€. Es muy complicado encontrar stock de la PS5, y Sony ha avisado que no se repondrá rápido después del lanzamiento debido a la demanda.

Ambas versiones de la PS5 se lanzaron en España el 19 de noviembre.

La Xbox Series X, y la más barata Xbox Series S, se lanzaron el 10 de noviembre por 499€ y 299€ respectivamente. El stock de la Xbox Series X también está en un momento difícil ahora mismo. Como Sony, Microsoft ha dicho que la Xbox Series X podría estar agotada durante varios meses después de su salida.

Xbox Series X vs PS5: especificaciones

(Image credit: Microsoft)

Cuando se trata de especificaciones, Sony y Microsoft son similares, pero hay ciertos puntos clave que cabe diferenciar.

La PlayStation 5 se rige por un procesador Ryzen personalizado de tercera generación de AMD, con ocho núcleos de arquitectura Zen 2 y gráficos Navi. La CPU tiene 3.5GHz y la GPU ofrece 36 unidades computacionales que van a 2.23GHz ofreciendo 10.28TFLOPs. Todo esto junto con 16GB GDDRR6 con un ancho de banda de 448GB/s. Significa que la PS5 puede soportar Ray-Tracing (una técnica de luz que estaba reservada para PCs tope de gama, y que ahora sabemos que estará disponible en el hardware de la GPU de la PS5).

La PS5 también podrá con resoluciones hasta 8K, mucho más allá del estándar 1080p de la mayoría de televisores, dejando a un lado la creciente popularidad del 4K. También funciona a tasas de refresco de 120fps, permitiendo movimientos super fluidos durante el juego si tienes una pantalla compatible con el HDMI 2.1. Estas son características increíbles, así que no esperes que un juego cumpla esto por sí solo (sin mencionar que requiere de una tele bastante cara que lo soporte), pero la PS5 asentará el 4K/60fps.

También es compatible con audio en 3D cuando juegas con los cascos puestos. Sony trae audio con su nuevo motor Tempest Engine, que puede con cientos de fuentes de sonido, para un entorno de audio mucho más realista. Es una experiencia comparable al Dolby Atmos si has usado alguna vez este formato de audio espacial.

Marvel's Spider-Man (PS4) (Image credit: Insomniac Games)

Tal vez lo más interesante de la construcción de Sony sea su compromiso con el uso del almacenamiento SSD. Es una pieza hecha por ellos que ofrece 825GB con un rendimiento bruto de 5.5GB/s (y hasta 9GB/s con datos comprimidos). El resultado es un tiempo de carga rapidísimo cuando abres un juego, y permite a los desarrolladores solucionar problemas con el streaming y los cuellos de botella.

El mando DualSense, además, es con diferencia lo que más llama la atención de la PS5. Usa respuestas hápticas, reemplazando la tecnología de vibración del DualShock 4, que puede simular cualquier vibración en la mano. La respuesta háptica permite a los desarrolladores refinar las sensaciones del jugador, como la sensación de lluvia o estar corriendo por una playa. Funciona increíblemente bien, y mejora muchísimo la respuesta y la inmersión.

Mando DualSense de PS5 (Image credit: Sony)

El mando DualSense de PS5 también tiene gatillos adaptativos, que permite a los desarrolladores programar la resistencia de los mismos para simular acciones más precisas. Puedes sentir la tensión que ejerces sobre la cuerda de un arco o el retroceso de un arma, por ejemplo. Es una sensación increíble.

El mando sigue teniendo un jack para auriculares pero ahora incluye un micrófono. Si no tienes a mano unos cascos, puedes unirte a la fiesta simplemente con el mando y enviar notas de voz a un amigo.

Con todas estas nuevas características, no es de extrañar que Sony haya confirmado que el DualShock 4 no vaya a funcionar con los juegos exclusivos de PS5. Seguirá funcionando con los de PS4 gracias a la retrocompatibilidad, pero no esperes usarlo cuando juegues a la versión de PS5 de Horizon Forbidden West.

Microsoft, por su lado, ha asegurado que todos sus mandos funcionarán en todos los juegos de la Xbox Series X.

Xbox Series X (Image credit: Microsoft)

La Xbox Series X, mientras tanto, es increíble sobre el papel.

Usa un procesador de AMD también con arquitectura Zen 2 y RDNA como la PS5, siendo el doble de potente que la Xbox One X (la consola de generación anterior más potente).

La GPU de la Xbox Series X tiene 12 teraflops de rendimiento computacional, con 3328 shaders colocados en 52 unidades computacionales. Corre a 1,825GHz bloqueados, y a diferencia de otras GPUs, no fluctúa con las velocidades. En su lugar, da la misma velocidad sin importar la temperatura de la unidad o el juego que esté puesto.

El procesador es un AMD Zen 2 customizado, con ocho núcleos y 16 hilos. Como dato, los desarrolladores pueden elegir deshabilitar el multithreading simultáneo (SMT) para llegar a velocidades de 3.8GHz, o alcanzar esa velocidad cuando se active.

La Xbox Series X soporta 8K y tasas de refresco de 120Hz en 4K, si tienes una tele con HDMI 2.1. También iguala a las PS5 ofreciendo capacidades de Ray-Tracing y DirectX, y está equipada con un NVMe SSD de 1TB interno súper rápido (y expansible con una tarjeta NVMe) y puede usarse como RAM virtual para mejorar los tiempos de carga hasta 40 veces.

La RAM de serie se ofrece con GDDR6 y son 16GB (una mejora sobre las 12GB GDDR5 de la Xbox One X). Esto le da una ligera ventaja a la Xbox Series X frente a la PS5 en términos de rendimiento bruto, pero la diferencia en el mundo real no ha sido tan fácil de distinguir.

Microsoft se ha propuesto hacer de la latencia algo del pasado con Xbox Series X, con tecnlogías como el modo 'latencia baja automática' (ALLM), mejoras en la comunicación entre mando y consola, y soporte para una tasa de refresco variable (VRR) con las ventajas del HDMI 2.1. puedes cambiar la resolución a 1440p si tienes un monitor gaming.

Xbox Series X (Image credit: Microsoft)

Esta Xbox es retrocompatible con los accesorios de Xbox One, así que no tienes que preocuparte por comprar nuevos mandos o cascos. El mando de la Xbox Series X, con un toque familiar, incluye nuevas características como un botón de compartir y texturas en los gatillos. No es tan innovador como el DualSense (funciona igual que el de la Xbox One) pero es más cómodo gracias a sus nuevas dimensiones y ergonomía mejorada.

Juegos de Xbox One ya disponibles como Gears 5 han sido mejorados para dar lo mejor con la potencia de la Xbox Series X. Y si te gusta comprar juegos físicos en vez de hacerlo digitalmente, viene con un lector de discos. Como la PS5, es capaz de leer discos 4K UHD Blu-ray.

La Xbox Series X tiene nuevas características como Smart Delivery, que mejorará el juego a su 'máximo esplendor' cuando llegue en un futuro. De esta manera, puedes comprar Cyberpunk 2077 para Xbox One, estando seguro de que vas a poder jugarlo luego en Xbox Series X sin coste adicional.

La nueva consola de Microsoft tiene algo que llaman Quick Resume. Deja en suspensión varios juegos a la vez, para que puedas jugar a otras cosas y luego retomes tu partida con el juego anterior en segundos. Es muy útil.

Cyberpunk 2077 (2020) (Image credit: CD Projekt Red)

Cabe mencionar que la Xbox Series X no es la única consola next-gen de Microsoft. La versión digital, Xbox Series S, es un equipo más económico con menos potencia que cuesta 299€. Sony ofrece una versión totalmente digital de la PS5, pero está muy por encima de la versión barata de Microsoft, que tiene potencial para revolucionar el mercado considerablemente.

Xbox Series X vs PS5: juegos

Fable (Xbox Series X) (Image credit: Microsoft)

En los últimos meses, hemos visto más claramente el tipo de experiencias que nos traerán la Xbox Series X y la PS5.

Primero que todo, Microsoft ha confirmado Halo Infinite, (aka Halo 6) ya no es un título que vendría con la Xbox Series X. La franquicia es un gran vendedor para Microsoft, así que la decisión de su retraso se ha deliberado durante mucho tiempo. Supuestamente llegará un día a Xbox Game Pass, mostrando la continuidad que va a dar Microsoft a este servicio. Nuestro primer vistazo a un vídeo del juego ha sido increíble, incluso cuando nos dimos cuenta de que lo había grabado en PC en lugar de en Xbox Series X.

Con su salida, la Xbox Series X ofrece Dirt 5, Yakuza: Like a Dragon y el vikingo Assassin's Creed Valhalla. Para más adelante esperamos Vampire: the Masquerade, Bloodlines 2 o The Medium. Aquí tienes la lista de juegos confirmados para Xbox Series X.

Más emocionante si cabe es el anuncio del reboot de Fable en la exhibición de juegos de Microsoft en julio, junto con una nueva entrega de Forza y un nuevo RPG medieval de Obsidian llamado Avowed. Sony ha ganado, como siempre, en juegos exclusivos, pero Microsoft gana en número de juegos next-gen.

Una declaración de intenciones de Microsoft es la reciente adquisición de ZeniMax Media, la compañía matriz de Bethesda. Eso significa que juegos como The Elder Scrolls 6 y Starfield pueden ser exclusivos de Xbox y muchos juegos de ZeniMax pasen al Xbox Game Pass en un futuro cercano, empezando por Doom Eternal.

Tal vez tan buenos como los nuevos juegos sea a su vez la retrocompatibilidad con todas las plataformas existentes de Xbox. Si tienes juegos de la Xbox original, la Xbox 360 y la Xbox One, tienes la oportunidad de hacerlos funcionar en Xbox Series X, especialmente tu biblioteca de Xbox One.

No solo eso, Microsoft se ha propuesto habilitar la generación cruzada para bien desde la salida de Xbox Series X. No quiere decir que no vaya a tener juegos exclusivos en los próximos años que vayan a hacer que la compres, que era uno de los mayores miedos que teníamos; es algo dirigido al cliente, para que pueda ser más accesible el acceso a la Series X cuando la conviertas en un miembro de la familia.

Por supuesto, los juegos que no han sido desarrollados por estudios de Microsoft pueden no seguir esta regla, pues depende de ellos decidir si quieren desarrollar el juego para ambas consolas o si por el contrario será Microsoft quien se moverá exclusivamente a la Series X en un par de años.

Godfall (PS5) (Image credit: Sony)

En cuanto a los juegos de PS5, con su salida llegaron Astro's Playroom, que viene instalado en la consola, así como juegos exclusivos como Marvel's Spider-Man: Miles Morales y Demon's Souls.

Más adelante, esperamos un nuevo Ratchet & Clank, Horizon: Forbidden West y Gran Turismo 7. Se ha confirmado el Final Fantasy 16 como exclusivo de PS5, además de un God of War, que esperábamos bajo el nombre de God of War 2: Ragnarok, ahora ya confirmado.

Si no quieres agobiarte con tanto juego nuevo el primer día, la PS5 es retrocompatible. Soporta prácticamente toda la biblioteca de juegos de PS4, pero no se extiende a PS3 y PS2. Además de eso, los que tengan una PS5 pueden disfrutar de una nueva suscripción llamada PlayStation Plus Collection, que da acceso a los 20 mejores juegos de PS4 para descargarlos desde el primer día, incluyendo títulos como God of War, Uncharted 4 y Bloodborne.

Con algo diferente a la generación cruzada de Microsoft, Sony enfatiza que sigue creyendo en las generaciones y remarca la importancia de sus juegos exclusivos next-gen haciendo uso de las capacidades de PS5. En un giro inesperado de los acontecimientos, algunos juegos exclusivos de PS5 como Spider-Man Miles Morales y Horizon: Forbidden West, serán compatibles con la PS4.

Por supuesto, el streaming de videojuegos es importante. Con Google entrando al mundo gaming con su plataforma de streaming Google Stadia a la par que Amazon Luna, Microsoft y Sony se han juntado para compartir y colaborar en tecnologías de streaming para la siguiente generación. Cómo funcionará esto está todavía por ver.

El servicio de streaming de Microsoft Project xCloud ya está disponible, y está incluido gratis en la suscripción de Xbox Game Pass Ultimate. Esto permite a los usuarios de Xbox jugar a juegos del Game Pass en sus dispositivos Android compatibles. EA Play también ha aterrizado en el Game Pass Ultimate, que hace la oferta aún más tentadora que antes.

Si ya ofrecía mucho por poco dinero, añadir Project xCloud hace el Game Pass de Xbox una opción muy llamativa para aquellos que quieren una plataforma versátil. Parece que ha dejado la oferta de PlayStation Now detrás, incluso con el anuncio de PlayStation Plus Collection.

Sabemos que los juegos que salgan entre el final de esta generación y los primeros años de esta serán de generación cruzada. Eso significa que juegos como Cyberpunk 2077 o Assassin's Creed Valhalla saldrán para ambas generaciones de consolas.

Xbox Series X vs PS5: comparación de precio

(Image credit: Microsoft)

Los precios de la Xbox Series X y los de la PS5 son los mismos.

La versión con disco de la Xbox Series X vale 499€, y la estándar de PS5 también 499€. Hace que elegir entre reservar la Xbox Series X o los packs de PS5 sea muy difícil.

Una de las razones por las que la PS4 fue más popular en la generación anterior era por el hecho de su atractivo precio de lanzamiento de 399€. Marcaba la diferencia sobre los 449€ de la Xbox One, que en su salida tuvo que lidiar con los costes de la desdichada (y de corta vida) Kinect, que fue aclamada como uno de los factores que diferenciaba a las consolas, pero muy poco querido por desarrolladores y jugadores, haciendo que Microsoft cesara sus esfuerzos bajando el precio en otras versiones de la consola.

Ninguna de las consolas ha cometido el error de incluir cosas así, así que ambas coinciden aquí. Es con las versiones digitales con las que encontramos verdaderas diferencias en el interior.

La versión sin disco de Xbox Series S parte de 299€, mientras que la PS5 Digital Edition (sin disco) está desde los 399€.

Pero no es una comparación mano a mano. La consola digital de Microsoft es menos potente que otras (se centra en una resolución 1440p en vez de 4K, y llega a 60/120fps). Con la PS5 Digital Edition, por otro lado, tiene las mismas especificaciones que la versión estándar, pero sin el lector de discos.

En tema precio, gana la Xbox Series S, pero viene con algunos recortes. Tanto ella como la pS5 digital pierden la habilidad de reproducir discos Blu-ray 4K. En realidad, ahora más que nunca parece que la decisión dependerá de tu lealtad a la marca (y sus servicios, además del compromiso de mantener la biblioteca que tenías).

Conclusión

(Image credit: Future)

Tanto la PS5 como la Xbox Series X son fantásticos dispositivos, pero ahora mismo, nos hemos decantado por el increíble mando de la PlayStation 5, su divertida y fresca interfaz y su potente línea de lanzamiento. Las similitudes entre las dos consolas son extremas, pero son consolas únicas cada una a su manera.

Desde el punto de vista del diseño, no podrían ser más diferentes. Son silenciosas y potentes, pero el tamaño de la PS5 es sobrenatural. La Xbox Series X es más pequeña, pero es su forma de caja lo que no le gustará a la gente, particularmente si dejamos la consola en horizontal.

Sony y Microsoft han llegado a la conclusión de que mejores SSD son mejores tiempos de carga, y encendido en segundos en lugar de minutos. Ambas consolas tienen retrocompatibilidad, aunque Microsoft va un paso más allá en lo que a accesorios se refiere.

Por supuesto, hay algo trivial para los jugadores es el contenido exclusivo de cada consola. Sony ha empezado fuerte, y la ausencia del Halo Infinite ha hecho pupa al atractivo de la Series X.

Sea cual sea la consola que compres, recuerda que la generación acaba de empezar: hay mucho que disfrutar en los años venideros y la competición va a estar reñida.