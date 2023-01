Apple MacBook Pro 16 Zoll (2023) im Test: ein Produktivitätsmonster, das nicht für jeden geeignet ist

Apple MacBook Pro 16 Zoll (2023): Zwei-Minuten-Zusammenfassung

Das Apple MacBook Pro 16-Zoll (2023) ist einerseits überraschend und andererseits völlig erwartungsgemäß. Apple hat uns alle überrascht, als es zusammen mit dem MacBook Pro 14-Zoll (2023) und dem Mac mini (2023) (Öffnet sich in einem neuen Tab) Ende Januar 2023 in zwei Pressemitteilungen angekündigt wurde (Öffnet sich in einem neuen Tab). Es war keine glamouröse Präsentation unter der Leitung von Tim Cook in der Unternehmenszentrale in Cupertino.

Während der Zeitpunkt und die Art und Weise der Markteinführung überraschend waren, war die Tatsache, dass Apple seinem unglaublich beliebten und von der Kritik gefeierten MacBook Pro 16-Zoll (2021) einen Nachfolger gibt, nicht überraschend. Nach der Einführung des M2-Chips im letzten Jahr war es nur eine Frage der Zeit, bis wir das leistungsstärkere M2 Pro und M2 Max zu Gesicht bekommen würden. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger ist das Apple MacBook Pro 16 Zoll (2023) jedoch kein komplettes Redesign, mit dem Apple einen Warnschuss an die Konkurrenz abgibt, sondern eher eine Verfeinerung der Hardware.

Äußerlich ist es im Wesentlichen identisch mit dem Vorgängermodell, mit einem 16,2-Zoll-Bildschirm, einem klobigen Gehäuse mit einer großen Auswahl an Anschlüssen (darunter ein HDMI-Anschluss in voller Größe, der jetzt bis zu 8K bei 60 Hz unterstützt, sowie ein Speicherkartensteckplatz) und einer 1080p FaceTime-Webcam. Außerdem verfügt es über das gleiche 16,2-Zoll Liquid Retina XDR Display mit Mini-LED-Technologie und adaptiven 120Hz ProMotion-Bildwiederholraten für flüssiges und reaktionsschnelles Scrollen und Navigieren. Das ist nach wie vor das beste Display, das du für einen Laptop bekommen kannst.

Im Inneren ist das neue Modell mit dem bereits erwähnten M2 Pro-Chip oder dem leistungsfähigeren - und teureren - M2 Max ausgestattet; zwei neue Chips von einem zunehmend selbstbewussten Apple, die einmal mehr zeigen, dass sich die (manchmal beklagte) vollständige Kontrolle (Öffnet sich in einem neuen Tab) des Unternehmens über seine Hard- und Software auszahlt und zu Geräten führt, die eine starke und effiziente Leistung bieten, wobei die Software so optimiert ist, dass das Beste aus der Hardware herausgeholt wird.

Während wir das Apple MacBook Pro 16 Zoll (2023) getestet haben, haben wir ihm alle möglichen Aufgaben gestellt, und es hat nicht einen Moment geschwächelt - auch nicht bei der Akkulaufzeit, die nur einen kleinen Einfluss auf die synthetischen Benchmark-Ergebnisse hatte, aber keinen spürbaren Leistungsabfall. Und mit einer Akkulaufzeit von über 20 Stunden ist dies ein Notebook, das du den ganzen Tag über nur selten an die Steckdose anschließen musst.

Das einzige Problem, das wir in Bezug auf die Leistung des MacBook Pro 16" (2023) haben, ist, dass der M2 Pro einen so guten Job macht, dass es schwer zu erkennen ist, was der M2 Max noch verbessern kann, abgesehen von vielleicht höheren Benchmark-Ergebnissen.

Wenn du wirklich eine starke GPU-Leistung brauchst, dann ist der M2 Max vielleicht eine Überlegung wert, aber für die meisten Leute ist der M2 Pro mehr als genug. Um ehrlich zu sein, sind auch der M1 Pro und der M1 Max immer noch sehr leistungsfähig, und in unseren Benchmark-Tests hat der M2 Pro den M1 Pro deutlich übertroffen, aber nicht so weit, dass sich ein Upgrade vom Vorgängermodell auf das neue Modell lohnen würde. Es ist ziemlich aufschlussreich, dass Apple in seinen Pressemitteilungen über die neuen MacBooks hauptsächlich deren Leistung mit der des älteren Intel-basierten MacBook Pro 16-Zoll von 2019 vergleicht.

Der Preis wird eine große Rolle spielen, denn das MacBook Pro 16" (2023) beginnt bei 2.999 € - eine große Investition, die man nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte. Wenn du über das nötige Budget verfügst und die Leistung benötigst, hat Apple jedoch einen weiteren Gewinner gefunden.

Apple MacBook Pro 16 Zoll (2023): Preis und Verfügbarkeit

Beginnt bei 2.999 €

Preiserhöhung im Vergleich zum Vorjahr

Das Apple MacBook Pro 16 Zoll (2023) wurde am 17. Januar überraschend vorgestellt (Öffnet sich in einem neuen Tab) und die Vorbestellungen wurden sofort nach Bekanntwerden der Nachricht freigeschaltet. Seit 24. Januar ist es erhältlich.

Das vorherige MacBook Pro 16 Zoll litt unter Lieferverzögerungen von bis zu einigen Monaten, und obwohl ein Teil davon auf die außergewöhnlichen Umstände zurückzuführen ist, unter denen es auf den Markt kam - sowohl eine weltweite Pandemie als auch eine globale Chip-Knappheit - würde wir dir trotzdem empfehlen, lieber früher als später zu bestellen, wenn du das neue MacBook Pro 16 Zoll so schnell wie möglich haben möchtest.

Alles wird teurer, und so auch die neuen MacBook Pro-Modelle im Vergleich zum Vorgänger. Genau wie beim MacBook Pro 16" (2021) M1 Pro bekommst du hier als Basiskonfiguration: M2 Pro Chip, 16 GB Arbeitsspeicher und 512 GB SSD-Speicher - allerdings bezahlst du nun 150 Euro mehr.

Wenn du mehr Leistung haben willst, kannst du die Version mit dem M2 Max-Chip mit 12-Kern-CPU und 38-Kern-GPU, 32 GB Arbeitsspeicher und 1 TB SSD für den stolzen Preis von 4.149 Euro bekommen.

Wie üblich kannst du das MacBook Pro 16 Zoll (2023) mit verschiedenen Ausstattungsupgrades konfigurieren, sodass du das Notebook optimal an deine Bedürfnisse und dein Budget anpassen kannst. Diese Upgrades haben jedoch ihren Preis und können ein ohnehin schon sehr teures Notebook noch teurer machen.

Wenn du das absolute Spitzenmodell mit 96 GB Arbeitsspeicher und 8 TB Speicherplatz haben willst, kostet es satte 7.599 Euro. Es versteht sich von selbst, dass diese Leistung nur für extrem intensive Arbeitslasten auf Unternehmensebene benötigt wird.

Das 16-Zoll-MacBook Pro richtet sich an Kreative und Profis, die viel Leistung benötigen. Es war also nie ein Budget-Produkt, aber es ist trotzdem eine große Investition, bei der sich viele Leute gut überlegen sollten, ob sie es brauchen oder nicht. Wir waren von der Leistung des Vorgängermodells sehr beeindruckt und haben daher keinen Zweifel daran, dass das neue Modell den Preis rechtfertigt, wenn es um die Leistung geht.

Während Apple dafür gelobt werden sollte, dass der Preis zwischen den Generationen in den USA gleich geblieben ist, ist es eine Schande, dass anderen Märkten nicht derselbe Luxus gegönnt wurde.

Preis: 3,5/5

Apple MacBook Pro 16 Zoll (2023): Specs

Das MacBook Pro 16-Zoll (2023) gibt es in drei Hauptkonfigurationen: zwei mit dem M2 Pro Chip und eine mit dem M2 Max Chip.

Swipe to scroll horizontally Die technischen Daten unseres MacBook Pro 16" (2023) Testgeräts MacBook Pro M2 Pro 512GB MacBook Pro M2 Pro 1TB MacBook Pro M2 Max Preis: 2.999 € 3.229 € 4.149 € CPU: Apple M2 Pro (12-Core) Apple M2 Pro (12-Core) Apple M2 Max (12-Core) Grafik: Integrierte 19-Core GPU Integrierte 19-Core GPU Integrierte 38-core GPU RAM: 16GB gemeinsamer Arbeitsspeicher 16GB gemeinsamer Arbeitsspeicher 32GB gemeinsamer Arbeitsspeicher Screen: 16-Zoll, 3456 x 2234 Liquid Retina XDR Display (Mini-LED, 1.000 nits Dauerhelligkeit, breiter P3-Farbraum, ProMotion-Technologie) 16-Zoll, 3456 x 2234 Liquid Retina XDR Display (Mini-LED, 1.000 nits Dauerhelligkeit, breiter P3-Farbraum, ProMotion-Technologie) 16-Zoll, 3456 x 2234 Liquid Retina XDR Display (Mini-LED, 1.000 nits Dauerhelligkeit, breiter P3-Farbraum, ProMotion-Technologie) Speicher: 512GB SSD 1TB SSD 1TB Ports: 3x Thunderbolt 4 (USB-C), HDMI, SDXC-Kartensteckplatz, 3,5-mm-Kopfhöreranschluss, MagSafe 3 3x Thunderbolt 4 (USB-C), HDMI, SDXC-Kartensteckplatz, 3,5-mm-Kopfhöreranschluss, MagSafe 3 3x Thunderbolt 4 (USB-C), HDMI, SDXC-Kartensteckplatz, 3,5-mm-Kopfhöreranschluss, MagSafe 3 Wireless: Wi-Fi 6e (802.11ax), Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6e (802.11ax), Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6e (802.11ax), Bluetooth 5.3 Kamera: 1080p FaceTime HD Webcam 1080p FaceTime HD Webcam 1080p FaceTime HD Webcam Gewicht: 2,2kg 2,2kg 2,2kg Abmessungen: 356 x 248 x 17mm 356 x 248 x 17mm 356 x 248 x 17mm

Jede dieser Optionen kann so konfiguriert werden, dass die Chips ausgetauscht, mehr Speicherplatz (bis zu 32 GB beim M2 Pro und bis zu 96 GB beim M2 Max) und bis zu 8 TB Speicherplatz hinzugefügt werden können.

Apple MacBook Pro 16 Zoll (2023): Design

Gleiches Design wie beim Modell 2021

Bester Bildschirm bei einem Laptop

Jede Menge Anschlüsse

Äußerlich ist das Apple MacBook Pro 16 Zoll (2023) identisch mit dem MacBook Pro 16 Zoll (2021), mit den gleichen Maßen von 1,68 x 35,57 x 24,81 cm und einem Gewicht von 2,2 kg für das M2 Max Modell (das M2 Pro Modell ist etwas leichter, aber nicht merklich).

Wenn du bereits mit dem 16-Zoll-MacBook Pro vertraut bist, weißt du, dass es sich um ein großes, klobiges und schweres Notebook handelt. Es ist eine mobile Workstation, die vor allem für den Einsatz auf dem Schreibtisch gedacht ist. Wenn du etwas Handlicheres suchst, solltest du das MacBook Pro 14 Zoll (2023) in Betracht ziehen, das dieselben technischen Daten bietet, aber insgesamt kleiner ist.

Die Tatsache, dass das neue MacBook Pro das gleiche Design wie das Vorgängermodell hat, ist jedoch zu begrüßen, denn das Vorgängermodell hat einige Probleme behoben, die wir in der Vergangenheit mit den MacBook Pros hatten - nämlich die Anzahl der Anschlüsse, die sie haben.

Das MacBook Pro 16 Zoll verfügt über drei Thunderbolt 4 (USB-C) Anschlüsse, einen HDMI-Anschluss in voller Größe und einen SDXC-Speicherkartensteckplatz. Das ist eine große Verbesserung gegenüber den zwei USB-C Ports, mit denen ältere MacBook Pro-Modelle ausgestattet waren und die das MacBook Air (M2, 2022) und das MacBook Pro 13 Zoll (M2, 2022) immer noch haben.

Dank dieser zahlreichen Anschlüsse kannst du einen Monitor oder Projektor über HDMI anschließen oder eine Speicherkarte einstecken, ohne einen Adapter verwenden zu müssen. In Kombination mit der langen Akkulaufzeit (mehr dazu später) ist dies ein beeindruckend mobiles Notebook, mit dem du zwischen Büros oder Studios wechseln kannst, um zu arbeiten. In der heutigen Zeit des hybriden Arbeitens, in der viele Menschen ihre Arbeitszeit zwischen Büro und Zuhause aufteilen, kann dies ein echter Segen sein, denn egal wo du hingehst, du kannst die Leistung dieses Laptops nutzen.

Auch wenn das Apple MacBook Pro 16 Zoll (2023) zweifelsohne ein dicker und schwerer Laptop ist, sind seine Breite und Tiefe trotz des größeren Bildschirms in etwa gleich groß wie die des MacBook Pro 15 Zoll. Um das zu beweisen, haben wir das Apple MacBook Pro 16 Zoll (2023) auf ein 15-Zoll-MacBook Pro gestellt, das wir im Büro benutzen. Obwohl das Apple MacBook Pro 16 Zoll (2023) ein bisschen dicker ist (17mm gegenüber 15mm), ist es ansonsten sehr ähnlich wie das 15-Zoll-Modell.

Wenn du beide MacBooks aufklappst, kannst du sehen, wie das erreicht wurde: Das MacBook Pro 16 Zoll hat viel dünnere Ränder, die den Bildschirm umgeben, als das 15-Zoll-Modell. Dadurch sieht das MacBook Pro 16 Zoll nicht nur viel moderner aus, sondern ermöglicht es Apple auch, einen größeren Bildschirm einzubauen, ohne den gesamten Laptop größer zu machen.

Wie beim vorherigen MacBook Pro 16-Zoll-Modell (und auch bei den beiden 14-Zoll-Modellen) gibt es einen Kompromiss für den dünneren Rahmen in Form einer "Notch" um die Webcam, die in den Bildschirm hineinragt. Das sorgte bei der Einführung dieses Designs im Jahr 2021 für Aufregung, da viele Leute meinten, es sei eine ziemlich hässliche und ablenkende Designentscheidung.

Als wir die 2021er Modelle getestet haben, empfanden wir das überhaupt nicht so - stattdessen fanden wir, dass es eine ziemlich clevere Art war, den Platz auf dem Bildschirm zu maximieren, und wir haben es bei den meisten Anwendungen kaum bemerkt. Zwei Jahre später bleiben wir bei unserer Meinung, und in der Zwischenzeit scheint sich die Aufregung über die Notch etwas gelegt zu haben. Sicherlich wird sie immer noch nicht jedermanns Geschmack treffen, aber sie ist nicht mehr das Problem, für das sie einst gehalten wurde.

Das 16,2-Zoll-Display bleibt unverändert, und das bedeutet, dass es immer noch der beste Screen ist, den du in einem Laptop finden kannst. Es handelt sich um ein Liquid Retina XDR Display mit Mini-LED-Technologie, das eine HDR-Helligkeit von 1.600 nits (Spitzenwert) und ein Kontrastverhältnis von 1.000.000:1 bietet. Zusammen mit dem breiten P3-Farbraum und einer Milliarde Farben ist dies ein unglaublich helles und lebendiges Display. Wir haben ihn in einem Büro mit viel Umgebungslicht verwendet, einschließlich starker Deckenbeleuchtung, und der Bildschirm sah fantastisch aus: Die hellen Farben wirkten lebendig und realistisch, während die Schwarztöne satt und tief waren.

Was das restliche Design angeht, so hat das Apple MacBook Pro 16 Zoll (2023) eine große und komfortable Tastatur. Sie fühlt sich griffig und reaktionsschnell an, und die Zeiten der fehlerhaften MacBook Pro Tastaturen scheinen vorbei zu sein. Im Rahmen unseres Tests haben wir einen Teil dieses Berichts mit der Tastatur getippt und hatten dabei keinerlei Probleme. Die Tastatur ist hintergrundbeleuchtet, so dass wir auch nachts, wenn das Licht schwächer wurde, noch gut tippen konnten.

Die Tastatur verfügt außerdem über eine Touch ID-Taste, mit der du dich bei macOS anmelden und mit Apple Pay bezahlen kannst, indem du einfach deinen Finger auf die Taste legst. Wie üblich ist der Vorgang schnell und präzise (du kannst ihn bei der ersten Benutzung des Laptops einrichten) und vor allem sicher.

Das Trackpad unter der Tastatur ist groß und reaktionsschnell, und obwohl viele Kreative lieber eine Maus verwenden, funktioniert es gut, wenn du es brauchst.

Insgesamt hat das Apple MacBook Pro 16 Zoll (2023) im Vergleich zu seinem Vorgänger nichts am Design geändert, aber das ist auch nicht nötig. Die Auswahl an Anschlüssen ist großartig und es hat weiterhin den besten Bildschirm, den du bei einem Laptop bekommen kannst. Apple hat sich dem Trend widersetzt, Touchscreen-Funktionen hinzuzufügen, aber um ehrlich zu sein, wirst du sie nicht vermissen.

Bedenke aber, dass dieses Notebook im Vergleich zum MacBook Air oder Dell XPS 15 groß und sperrig ist.

Design: 4,5/5

Apple MacBook Pro 16 Zoll (2023): Performance

Ausgezeichnete Performance

Keine Drosselung im Akkubetrieb

Benchmarks Hier siehst du, wie das MacBook Pro 16 Zoll (2023) in unseren Benchmark-Tests abgeschnitten hat: Cinebench R23 CPU: Single-Core: 1.644; Multi-Core: 14.700

Geekbench 5 Single-Core: 1.961; Multi-Core: 15.061

PugentBench Photoshop: 1.060

Premier Pro: 1.095

Blender: Monster: 123.97; Junkshop: 71.94; Classroom: 55.42 Akkulaufzeit (TechRadar Filmtest): 19 Stunden und 39 Minuten

Die Basiskonfiguration des MacBook Pro 16 Zoll mit M2 Pro-Chip ist mit einer 10-Core-CPU (aufrüstbar auf 12-Core), einer 16-Core-GPU (aufrüstbar auf 19-Core), 16 GB Arbeitsspeicher und 512 GB SSD-Speicher ausgestattet. Das M2 Max MacBook Pro 16 Zoll beginnt mit einer 12-Core-CPU, einer 30-Core-GPU (aufrüstbar auf 38-Core), 32 GB Arbeitsspeicher und einer 1 TB Festplatte.

Du kannst das M2 Pro Modell auf bis zu 32 GB Speicher und das M2 Max Modell auf bis zu 96 GB Speicher erweitern. Der M2 Pro verfügt über eine einheitliche Speicherbandbreite von 200 GB/s, während der M2 Max diese Bandbreite mit 400 GB/s noch weiter erhöht. Beide Versionen können auf satte 8 TB Speicherplatz aufgerüstet werden. Wenn du das Budget hast, um das MacBook Pro 16 Zoll (2023) voll auszuschöpfen, hast du eine wirklich leistungsstarke mobile Workstation, die es mit leistungsstarken Desktop-PCs aufnehmen kann. Die Zeiten, in denen du für rechenintensive Aufgaben am Schreibtisch festsitzt, sind damit endgültig vorbei.

Die Chips M2 Pro und M2 Max sind auf dem Papier ein großer Fortschritt gegenüber den Chips M1 Pro und M1 Max, die mit dem MacBook Pro 16 Zoll (2021) ausgeliefert wurden. Apple behauptet, dass der M2 Pro eine 30 % schnellere GPU-Leistung als der M1 Pro und eine doppelt so große Speicherbandbreite wie der M2 Chip bietet, der letztes Jahr auf den Markt kam.

Laut Apple bietet der M2 Max dank der höheren Anzahl an GPU-Kernen eine 30 % schnellere GPU-Leistung als der M1 Max und eine viermal höhere Speicherbandbreite als der M2 - was das Unternehmen zu der Aussage veranlasst, er sei der "weltweit leistungsstärkste und effizienteste Chip für einen Profi-Laptop".

Effizienz ist hier das Schlüsselwort - es ist ein großes Thema, das Apple immer wieder anspricht, wenn es um die Chips M2 Pro und M2 Max geht. Und das aus gutem Grund, denn wir glauben, dass dies der Hauptbereich ist, in dem Apple einen Vorteil gegenüber Intel und AMD in der Chipherstellung hat.

Das bedeutet, dass die mit M2 Pro und M2 Max ausgestatteten MacBooks eine beeindruckende Leistung erbringen können, ohne dass die Batterie entladen wird. Entscheidend ist, dass das MacBook Pro 16 Zoll (2023) seine Leistung auch im Akkubetrieb nicht drosselt. Andere Workstation-Laptops schalten im Akkubetrieb in der Regel in einen niedrigeren Leistungsmodus, um die Akkulaufzeit zu schonen. Das bedeutet zwar, dass du hoffentlich ein paar Stunden mehr Zeit hast, bevor du das Notebook an die Steckdose anschließen musst, aber die Leistung wird gedrosselt, was sich auf alle Aufgaben auswirken kann, die du erledigen willst, ohne dass das Notebook an die Steckdose angeschlossen ist.

Die gute Nachricht ist, dass Apple es geschafft hat, das Beste aus beiden Welten zu vereinen: Es gibt keine spürbaren Auswirkungen auf die Leistung, wenn das MacBook Pro 16 Zoll (2023) nicht an das Stromnetz angeschlossen ist und mit Akku läuft. Wir haben das neue 16-Zoll MacBook Pro sowohl im Netz- als auch im Akkubetrieb verwendet und konnten keine Leistungseinbußen feststellen, auch nicht bei komplexen Videobearbeitungsaufgaben. Die Benchmarks, die du auf der rechten Seite siehst, haben wir mit dem eingesteckten MacBook Pro 16" (2023) durchgeführt, allerdings haben wir diese auch im Akkubetrieb getestet und konnten dabei nur eine vernachlässigbare Leistungsveränderung feststellen.

Das Ergebnis ist eine sehr beeindruckende mobile Workstation, die du auch unterwegs ohne Leistungseinbußen nutzen kannst.

Ein weiterer Vorteil von Apples Streben nach Effizienz bei den M2-Chips ist, dass das MacBook Pro 16-Zoll im Betrieb praktisch geräuschlos ist. Da der M2 Pro (der in dem MacBook Pro 16 Zoll (2023) verbaut war, das Apple uns zum Testen geschickt hat) seinen Stromverbrauch effizient verwaltet, wird er anscheinend selten so heiß, dass die Lüfter des MacBooks anspringen müssen.

Für alle, die das störende Surren der Lüfter nicht ausstehen können, ist das eine gute Nachricht. Das ist besonders nützlich für Musiker, Produzenten und Filmemacher, die ihre Arbeit klar und ohne Störungen hören müssen. Wenn du das mitgelieferte Mikrofon-Array für Ad-hoc-Aufnahmen oder Videotelefonate verwendest, gibt es keine Hintergrundgeräusche vom MacBook.

Das Mikrofon-Array (das laut Apple "Studioqualität" hat) fanden wir sehr gut, mit hervorragender Geräuschunterdrückung, und es bietet die gleiche Qualität wie jenes im Modell 2021. Auch wenn du damit keine professionellen Aufnahmen machen willst, ist es klar genug, um spontane Jams und Podcasts aufzunehmen, sodass du kein externes Mikrofon mitschleppen musst.

Das Soundsystem mit sechs Lautsprechern bietet ebenfalls eine hervorragende Klangqualität und vermeidet die blecherne Qualität, die uns bei anderen Laptops schon gestört hat. Auch wenn die Lautsprecher keine Lautsprecher und Monitore in Studioqualität ersetzen, kannst du dennoch eine sehr gute Klangwiedergabe erzielen, ohne das MacBook Pro 16" (2023) an irgendetwas anschließen zu müssen. Produktivität unterwegs ist ein weiteres wichtiges Thema.

Die FaceTime HD-Webcam ist dieselbe 1080p-Kamera wie beim Vorgängermodell und liefert selbst bei schlechten Lichtverhältnissen klare Aufnahmen. Wir sind uns sicher, dass das M2 Pro etwas mehr Rechenleistung bietet, um die Videoqualität zu verbessern (wie das M1 Pro), aber wir konnten keinen merklichen Unterschied zwischen der Webcam-Qualität des 2021 und des 2023 feststellen.

Auch die restliche Leistung des MacBook Pro 16 Zoll (2023) ist beeindruckend. Das von uns getestete Modell ist mit dem M2 Pro, 32 GB Arbeitsspeicher und einer 2TB SSD ausgestattet. Obwohl wir gerne das M2 Max Modell ausprobiert hätten (und das hoffentlich später auch tun werden), wird das M2 Pro Modell bei den meisten Leuten beliebter sein, da es erschwinglicher ist und gleichzeitig die Leistung verspricht, die die meisten Leute brauchen. Auch die 32 GB Speicherplatz sind für die meisten eine gute Wahl - für Kreative würden wir mindestens 32 GB empfehlen, denn das Modell mit 16 GB ist zwar günstiger, aber nicht so zukunftssicher.

Apple hat zwar einige begrüßenswerte Fortschritte bei der Reparierbarkeit (Öffnet sich in einem neuen Tab) seiner Produkte gemacht, aber der einheitliche Speicher der M2 Pro und M2 Max Chips ist direkt auf den Chips verschweißt, sodass sie nicht aufgerüstet werden können. Wenn du dir ein MacBook Pro 16" kaufst, um es für die nächsten zehn Jahre zu deinem Hauptproduktivitätsgerät zu machen (und bei diesem Preis solltest du es wirklich als langfristige Investition betrachten), dann solltest du dir so viel Arbeitsspeicher wie möglich zulegen.

Auf dem MacBook Pro 16 Zoll (2023) ist macOS Ventura vorinstalliert, und es ist schnell und reaktionsschnell. Seit der Einführung des M1-Chips im Jahr 2020 hat Apple gute Arbeit geleistet, indem es App-Entwickler dazu ermutigt hat, Versionen ihrer Produkte zu entwickeln, die nativ auf M1- und M2-Chips laufen. 2023 ist das neue MacBook Pro 16-Zoll mit einer riesigen Sammlung von Anwendungen auf den Markt gekommen, die so optimiert wurden, dass sie auf dem M2 Pro und M2 Max laufen, was zu einem makellosen Erlebnis führt (und auf das Microsoft vermutlich neidisch ist, wenn man bedenkt, wie schwer es ist, Entwickler und Kunden für Windows on ARM zu begeistern). Es gibt zwar immer noch einige Mac-Apps, die nur Intel-kompatibel sind, aber auch hier hilft das Apple-Tool Rosetta 2, das nach der Installation automatisch gestartet wird, wenn du eine reine Intel-App lädst, und sicherstellt, dass sie auf der neuen Hardware läuft, ohne dass die Leistung spürbar beeinträchtigt wird.

Während wir das MacBook Pro 16 Zoll (2023) getestet haben, haben wir es einer Reihe von Praxistests unterzogen, um zu sehen, wie gut es funktioniert. Wir haben die Webbrowser Safari und Chrome mit jeweils mehreren Tabs aktiviert, Fotobearbeitung und Videobearbeitung in Adobe Photoshop bzw. Premiere Pro durchgeführt, ein MIDI-Keyboard angeschlossen und mehrere mehrspurige Projekte in GarageBand und Ableton Live aufgenommen, wobei wir virtuelle Instrumente und Effekte aus Native Instruments aktuellem Komplete Kontrol-Paket verwendet haben, und das MacBook Pro 16 Zoll (2023) hielt mühelos mit - sogar mit mehreren rohen 8K-Videostreams in Premiere Pro. Ohne Vorschaubilder rendern zu müssen, kannst du schnell Effekte hinzufügen und sie sofort abspielen, um zu sehen, wie sie in deiner fertigen Kreation aussehen werden.

Der HDMI-Anschluss unterstützt jetzt 240 Hz und 4K sowie 8K mit bis zu 60 Hz. Du kannst das MacBook Pro 16 Zoll (2023) also an einen der besten Monitore anschließen, die es derzeit gibt, und wirst ein hervorragendes Erlebnis haben.

Das Liquid Retina XDR Display lässt deine eigene Arbeit und alle Medien, die du abspielst, phänomenal aussehen (wir haben während des Tests des MacBook Pro 16 Zoll Apple TV+ gestartet, um ein wenig zu bingen). Die ProMotion Bildwiederholfrequenz von 120 Hz sorgt dafür, dass macOS Ventura und Apps flüssig und reaktionsschnell laufen. Das Scrollen durch medienintensive Webseiten ist mit diesem Bildschirm eine besondere Freude. Er ist so gut, dass du dich freuen wirst, wenn du dich für das 16-Zoll-Modell und nicht für das 14-Zoll-MacBook Pro entscheidest, denn mit dem größeren Bildschirm kommt Apples Technik erst richtig zur Geltung und das klobigere Design ist seinen Preis wert.

Wir hatten zwar noch keine Gelegenheit, das 14-Zoll-Modell zu testen (was wir hoffentlich in naher Zukunft nachholen werden), aber wir gehen davon aus, dass die Leistung der beiden ziemlich ähnlich sein wird, da sie im Wesentlichen die gleiche Hardware verwenden.

Insgesamt ist die Leistung hervorragend, aber wenn du das M1 Pro- oder M1 Max-Modell aus dem Jahr 2021 hast, musst du nicht unbedingt aufrüsten.

Performance: 5/5

Apple MacBook Pro 16 Zoll (2023): Akkulaufzeit

Apple behauptet, dass du mit dem 16-Zoll-MacBook Pro (2023) eine Akkulaufzeit von bis zu 22 Stunden erreichen kannst - vier Stunden mehr als mit dem 14-Zoll-Modell (aufgrund einer kleineren Batterie).

Diese Anpreisung eines leistungsstarken Workstation-Laptops würden wir normalerweise mit einem müden "Ja, klar" abtun, aber nachdem wir von der Akkulaufzeit des MacBook Pro 16 Zoll (2021) beeindruckt waren, das im TechRadar-Benchmark-Test 18 Stunden und 48 Minuten durchhielt, setzten wir große Hoffnungen in das neue Modell.

Und wir hatten Recht: Das Apple MacBook Pro 16 Zoll (2023) hielt im selben Test, bei dem eine 1080p-Videodatei in einer Schleife abgespielt wird, bis die Batterie leer ist, ganze 19 Stunden und 39 Minuten durch. Mit ein paar Anpassungen hier und da (z. B. Verringerung der Bildschirmhelligkeit, Ausschalten der Wi-Fi-Funktion und der beleuchteten Tastatur) könnten wir uns gut vorstellen, dass es die versprochenen 22 Stunden durchhält.

Natürlich wird sich die Batterie bei intensiverer Nutzung viel schneller entladen, aber das ist trotzdem sehr beeindruckend und lässt das 2019er Intel-Modell und so ziemlich jeden Windows 11-Konkurrenten hinter sich.

Das MacBook Pro 16 Zoll (2023) wird über ein MagSafe-Ladegerät aufgeladen, das über Magnete in den proprietären Anschluss eingeklickt wird. Zusammen mit dem großen 140-W-USB-C-Stromadapter wird das MacBook schnell aufgeladen - es dauerte weniger als eine Stunde, um von einem leeren Akku wieder auf 100 % zu kommen.

Du kannst das MacBook Pro 16 Zoll (2023) auch über ein USB-C-Kabel aufladen. Das ist zwar langsamer, aber du hast die Möglichkeit, es mit einem herkömmlichen Ladegerät aufzuladen, wenn du das MagSafe-Kabel zu Hause oder im Büro liegen lässt.

Solltest du das MacBook Pro 16-Zoll (2023) kaufen?

Swipe to scroll horizontally Apple MacBook Pro 16 Zoll (2023) Merkmale Anmerkungen Bewertung Preis Preiserhöhung im Vergleich zum Vorgänger 3,5/5 Design Kein neues Design, aber das Display bleibt das beste an einem Laptop 4.5/5 Performance Unglaubliche Performance, auch im Akkubetrieb 5/5 Akkulaufzeit Fast 20 Stunden Akkulaufzeit sind extrem beeindruckend 5/5

Ja, du solltest das MacBook Pro 16 Zoll (2023) kaufen, wenn du ...

... das beste Display in einem Laptop willst. Wir können gar nicht genug betonen, wie gut der Bildschirm des MacBook Pro 16 Zoll ist, und das größere Modell von Apple zeigt ihn in seiner ganzen Pracht.

... eine mobile Workstation brauchst, die stundenlang durchhält. Die Akkulaufzeit dieses Geräts ist unglaublich. Du könntest mit einer einzigen Ladung zwei Arbeitstage oder sogar ein paar Langstreckenflüge überstehen.

... dein Intel-basiertes MacBook Pro 16-Zoll aufrüsten möchtest. Das MacBook Pro 16 Zoll (2023) ist in jeder Hinsicht besser als das Intel-basierte Modell von 2019, von der Leistung über die Akkulaufzeit bis hin zum Bildschirm und den Anschlüssen. Es ist ein großer Sprung.

Nein, du solltest das MacBook Pro 16 Zoll (2023) nicht kaufen, wenn du ...

... ein schlankes, tragbares Notebook willst. Der große Bildschirm und die vielen Anschlüsse haben ihren Preis: die Portabilität. Dieser Laptop ist groß und klobig, was für manche ein Problem darstellen könnte. Schau dir stattdessen das 14-Zoll-Modell an.

... die Leistung nicht brauchst. Schon das Basismodell des MacBook Pro 16 Zoll (2023) ist unglaublich leistungsstark und nicht jeder wird das Beste daraus machen können. Wenn du nicht gerade viel kreativ arbeitest, gibt es günstigere Laptops auf dem Markt.

... das Modell 2021 besitzt. Wir verstehen ja, dass manche Leute immer die allerneueste Technik haben wollen. Aber wenn du das Modell 2021 hast, solltest du dir zweimal überlegen, ob du die Version 2023 kaufst - sie ist zwar leistungsstärker, aber nicht so stark, dass sich das Upgrade lohnt.

Erstmals getestet: Januar 2023