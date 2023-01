Apple stellt überraschend neue MacBook Pro und Mac mini vor - sowie M2 Plus und M2 Max

Apple hat in aller Stille neue 2023er Modelle des 16- und 14-Zoll-MacBook Pros zusammen mit leistungsstarken M2 Pro- und M2 Max-Chips vorgestellt - Nachfolger des M1 Pro und M1 Max.

Greg Joswiak, Senior Vice President of Worldwide Marketing bei Apple, erklärt: "Heute wird das MacBook Pro noch besser. Mit schnellerer Leistung, verbesserter Konnektivität und der längsten Akkulaufzeit, die je in einem Mac verbaut wurde, sowie dem besten Display in einem Laptop, gibt es einfach nichts Vergleichbares."

Vorbestellungen sind ab heute möglich und werden ab dem 24. Januar ausgeliefert.

MacBook Pro 16-Zoll (2023) and MacBook Pro 14-Zoll (2023)

Für das MacBook Pro 14 Zoll (2021) und das MacBook Pro 16 Zoll (2021) gibt es jetzt Nachfolger. Beide Modelle der leistungsstarken mobilen Workstations sind mit den neuen M2 Pro und M2 Max Chips ausgestattet, die Apple als "den weltweit leistungsstärksten und energieeffizientesten Chip in einem Pro-Laptop" bezeichnet.

Wir hoffen, dass wir diese Behauptungen bald auf die Probe stellen können, wenn wir die neuen MacBook Pros zum Testen bekommen. Wir waren von den Vorgängermodellen sehr beeindruckt und liebten das MacBook Air (M2, 2022) und das MacBook Pro (M2, 2022), so dass wir uns sicher vorstellen können, dass uns die neuen Modelle nicht enttäuschen werden.

Apple verspricht auch eine Akkulaufzeit von bis zu 22 Stunden - auch das ist angesichts der gebotenen Leistung ein echter Fortschritt, wenn es stimmt.

Die neuen MacBook Pros unterstützen außerdem Wi-Fi 6E und HDMI mit bis zu 8K. Du kannst die MacBook Pros auch mit einem riesigen 96 GB großen Arbeitsspeicher konfigurieren.

Das 14-Zoll-MacBook Pro mit M2 Pro-Chip kostet ab 2.399 Euro und ist ausgestattet mit:

10-Kern-CPU mit 6 Leistungskernen und 4 Effizienzkernen

16-Kern-GPU

Neural Engine mit 16 Kernen

200 GB/s Speicherbandbreite

16 GB einheitlicher Speicher

Für 2.999 Euro bekommst du ein 14-Zoll MacBook Pro mit M2 Pro Chip und:

12-Kern-CPU mit 8 Leistungskernen und 4 Effizienzkernen

19-Kern-GPU

Neural Engine mit 16 Kernen

200 GB/s Speicherbandbreite

16 GB einheitlicher Speicher

Wenn du mehr Leistung brauchst, kostet das 14-Zoll-MacBook Pro mit dem M2 Max-Chip stolze 3.699 Euro und ist mit einem:

12-Kern-CPU mit 8 Leistungskernen und 4 Effizienzkernen

30-Kern-GPU

16-Kern Neural Engine

400GB/s Speicherbandbreite

32 GB einheitlicher Speicher

Jedes hat ein 14,2 Zoll großes Liquid Retina XDR Display mit einer Auflösung von 3.024 x 1.964 Pixeln und 154 Pixeln pro Zoll.

(Image credit: Apple)

Beide haben ein 14,2-Zoll Liquid Retina XDR Display mit einer Auflösung von 3.024 x 1.964 Pixeln und 154 Pixeln pro Zoll.

Das sind die gleichen Werte wie bei den Vorgängermodellen, aber da sie die besten Bildschirme waren, die du bei einem Laptop bekommen kannst, wollen wir uns nicht beschweren!

(Image credit: Apple)

Mac mini (2023)

Eine sehr angenehme Überraschung war die Enthüllung eines neuen Mac mini. Der Mac mini (2023) hat nicht nur das erwartete Upgrade auf den M2-Chip, sondern bekommt auch ein Modell mit dem M2 Pro. Das bedeutet, dass du einen kompakten PC mit ordentlicher Leistung bekommst - könnte er sogar den Mac Studio überflüssig machen?

Apple behauptet, dass "der neue M2 Pro Chip dem Mac mini zum ersten Mal Leistung auf Profi-Niveau liefert", und ermutigt die Leute, den Mac mini (2023) mit dem Studio Display zu kombinieren, das normalerweise zusammen mit dem Mac Studio angeboten wird.

Am aufregendsten ist vielleicht, dass der M2 Mac mini (2023) mit einem neuen, niedrigeren Preisschild von nur 699 Euro kommt. Das ist beeindruckend günstig und widerspricht dem besorgniserregenden Trend, dass Produkte in letzter Zeit immer teurer werden.

Der Mac mini (M2, 2023) ist mit einer 8-Kern-CPU und einer 10-Kern-GPU ausgestattet, unterstützt bis zu 24 GB Arbeitsspeicher und bietet angeblich die 9,8-fache Leistung beim Rendern von Timelines in Final Cut Pro im Vergleich zum älteren Mac mini mit Intel.