Nicht KI wird Serien und Filme auslöschen, sondern die Streaming-Anbieter

Die wohl größte Umwälzung in der Film- und Fernsehbranche seit dem Aufstieg von Netflix und Streaming-Diensten ist im Gange. Das Aufkommen von Modellen zur Verarbeitung natürlicher Sprache wie ChatGPT hat eine heftige Debatte über den Einsatz von KI bei der Erstellung von Inhalten ausgelöst, und die Fronten sind verhärtet.

Die vielleicht stärkste Reaktion kommt von den rund 20.000 Film- und Fernsehautoren in Hollywood. Am 2. Mai rief die Writers' Guild of America (WGA) zu einem Streik auf (Öffnet sich in einem neuen Tab), nachdem die Verhandlungen mit der Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), die die Studios und Sender vertritt, in einer Pattsituation endeten.

Während die WGA höhere Löhne und eine bessere Gesundheitsversorgung fordert, wird auch die Künstliche Intelligenz (KI) schnell zu einem wichtigen Stichpunkt, da die Hollywood-Autoren eine stärkere Regulierung des Einsatzes dieser neuen Technologie fordern.

Einer der Hauptstreitpunkte bei der Nutzung von KI für die Erstellung von Inhalten sind die damit verbundenen ethischen Herausforderungen, darunter Plagiate, geistiges Eigentum, Missbrauch, Voreingenommenheit und Fehlinformationen. Und dann ist da natürlich noch das kreative Element der Debatte, denn viele sind der Meinung, dass KI niemals die menschliche Handschrift ersetzen kann.

Was bedeutet das alles für unsere Lieblingsfilme und -serien?

Wie könnte sich der Autorenstreik auswirken?

Seit dem Beginn des Autorenstreiks in Hollywood wurden einige der besten Serien (Öffnet sich in einem neuen Tab) und Filme (Öffnet sich in einem neuen Tab) gestoppt, darunter (zum Beispiel) die beste Serie von Apple TV Plus, Severance (Öffnet sich in einem neuen Tab). Während es einigen Serien gelungen (Öffnet sich in einem neuen Tab) ist, die Dreharbeiten inmitten des erbitterten Aufstands fortzusetzen, mussten andere die Produktion pausieren - wir haben eine Liste mit allen anderen Serien und Filmen (Öffnet sich in einem neuen Tab) zusammengestellt, die vom Autorenstreik betroffen sind.

Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass die Autoren in Hollywood streiken. Der Letzte ist 15 Jahre her und 2017 drohte ein WGA-Streik, der aber durch eine in der elften Stunde erzielte Einigung stoppte, die einen Arbeitskampf verhinderte.

Der letzte große WGA-Streik dauerte 100 Tage (vom 5. November 2007 bis zum 12. Februar 2008). Die Autoren kämpften um bessere Tantiemen aus DVD-Verkäufen und den Schutz der Gewerkschaft. Der Streik wirkte sich damals auf viele beliebte Serien aus, von der Kürzung von Episoden in Serien wie Lost bis hin zur Änderung der Charaktere in Breaking Bad.

the children don’t remember how bad TV got during the 2007 writers strikeMay 1, 2023 See more

Währenddessen explodierte das Reality-TV, um den Mangel an Inhalten zu ersetzen. Ohne den Bedarf an Mitgliedern der Writers' Guild waren Talkshows und Gaming-Serien eine einfache und billige Möglichkeit, die Lücken zu füllen.

Diese Reality-TV-Produktion funktionierten ohne Drehbuch und so startetet Keeping up with the Kardashians zum Beispiel nur wenige Wochen vor Beginn des Streiks. The Apprentice hingegen erlebte 2007 einen deutlichen Rückgang der Einschaltquoten, den NBC ein Jahr später mit der Umgestaltung der Serie in The Celebrity Apprentice wieder wettmachen konnte.

Ist die goldene Ära des Streamings vorbei?

Obwohl der Hollywood-Autorenstreik 2023 noch in den Kinderschuhen steckt, gibt es in der Unterhaltungsindustrie bereits einige größere Veränderungen, die Hinweise darauf geben könnten, wie sich die Situation vielleicht zuspitzt.

Um ein Gefühl für das Ausmaß dieser Veränderungen zu bekommen, müssen wir in die frühen Tage des Jahres 2020 zurückgehen, als gerade die Pandemie begann. Tech-Unternehmen wie Netflix, Apple und Amazon hatten ein Jahrzehnt unaufhörlichen Wachstums hinter sich und standen kurz davor, ihre Gewinne noch schneller wachsen zu lassen. Die Pandemie war ein goldenes Zeitalter für Streaming-Plattformen (Öffnet sich in einem neuen Tab), in dem viele von uns in den Genuss tonnenschwerer (scheinbar endloser) werbefreier Inhalte kamen, während die Unternehmen überproportionale Gewinne in die Erweiterung ihrer ursprünglichen Inhaltsbibliotheken steckten.

Die steigende Popularität (und vor allem die Lukrativität) der Streaming-Plattformen veranlasste viele Sender und Studios, eigene Dienste zu starten, um den Branchengrößen wie Netflix, Apple, Amazon und Disney Konkurrenz zu machen. Warner Bros. stellte HBO Max vor und NBCUniversal präsentierte Peacock im Jahr 2020.

The Board of Directors of the @WGAwest and the Council of the @WGAeast, acting upon the authority granted to them by their memberships, have voted unanimously to call a strike, effective 12:01 AM, Tuesday, May 2.May 2, 2023 See more

Wir schreiben das Jahr 2023 und die Zeit der billigen Inhalte ist angesichts der weltweiten Konjunkturabschwächung zu Ende. Der Kostendruck, der durch steigende Zinsen und Inflation entstanden ist, hat viele Tech-Unternehmen dazu veranlasst, ihre Kosten zu senken, indem sie zum Beispiel Entlassungen ankündigten und ihre Preise erhöhten - und das ist nur der Anfang. Eine weitere Möglichkeit für Streaming-Plattformen, mehr Einnahmen zu erzielen, ist die Ausweitung ihrer Vertriebsvereinbarungen. Erst diese Woche hat Amazon einen neuen Vertriebszweig gegründet, was bedeutet, dass große Serien und Filme von Prime Video bald auch bei anderen Streaming-Anbietern (Öffnet sich in einem neuen Tab) zu sehen sein könnten.

Da immer mehr Plattformen beginnen, Inhalte gemeinsam zu nutzen, ist es möglich, dass es zu Übernahmen oder Abo-Bündeln im Streaming-Geschäft kommt, um verschiedene Streaming-Dienste miteinander zu kombinieren. Schließlich sind neben Netflix viele andere Streaming-Anbieter unrentabel und haben Mühe, sich zu behaupten. Die Vorstellung, dass eine noch kleinere Zahl von Akteuren die Branche beherrschen wird, könnte jedoch beunruhigend sein, vor allem angesichts des WGA-Streiks.

Wie könnte KI die Zukunft des Streamings verändern?

In der Unterhaltungsindustrie wird KI bereits auf vielfältige Weise eingesetzt, z. B. bei Empfehlungsalgorithmen, der Videocodierung in der Postproduktion und sogar bei der Drehbuchanalyse.

Zwar sind wir noch weit von Sci-Fi-Darstellungen der KI wie in Filmen wie Metropolis und 2001: Odyssee im Weltraum entfernt, aber das Tempo, mit dem sich das Machine Learning weiterentwickelt, ist atemberaubend. Mit KI-generierten Drehbüchern wurde zum Beispiel schon 2016 herumgespielt - sieh dir den Trailer unten für einen Film an, der beim Sci-Fi London Filmfestival eingereicht wurde.

Das Skript ist nicht großartig und hat noch einen weiten Weg vor sich, aber wenn man es mit den heutigen Versionen von Sprachmodellen wie ChatGPT vergleicht, ist es erschreckend, wie schnell die Entwicklung voranschreitet. CGI wird schnell zu einem Bereich, in dem das Potenzial von KI deutlich wird. Die gibt YouTubern bereits die Möglichkeit, hochwertige Animationen zu einem Bruchteil der Zeit und damit der Kosten von Blockbuster-Studios zu erstellen.

Der Gedanke, dass damit auch große Projekte angegangen werden können, ist spannend. So könnten realistischere Umgebungen und NPCs mit detaillierten Hintergrundgeschichten geschaffen werden, um Virtual-Reality-Erlebnisse noch intensiver zu gestalten. KI könnte auch dazu beitragen, dass Serien und Filme viel persönlicher auf den Zuschauer zugeschnitten werden. Diese Personalisierung könnte sich sogar auf interaktive Erzählformate ausweiten - denk an Bandersnatch, aber eine Version, bei der kein Ende gleich ist.

KI könnte auch so weit sein, dass sie Drehbücher in Echtzeit in mehrere Sprachen übersetzen kann. Tatsächlich ist das ein gutes Beispiel dafür, wie Menschen Technologie als Werkzeug nutzen können. Als Google Translate im Jahr 2006 auf den Markt kam, dachten viele Übersetzer, dass ihre Arbeit vorbei sei. Aber die Feinheiten des Übersetzens sind nicht etwas, das in den letzten Jahren einfach von Robotern übernommen wurde.

Wie sieht die Zukunft der Unterhaltung aus?

Wenn es darum geht, sicherzustellen, dass Drehbuchautoren fair bezahlt werden, mache ich die Streamingdienste und Produktionsfirmen dafür verantwortlich. Wenn Unternehmen wie Apple TV Plus (Öffnet sich in einem neuen Tab), Netflix (Öffnet sich in einem neuen Tab), Amazon Prime (Öffnet sich in einem neuen Tab), Paramount Plus (Öffnet sich in einem neuen Tab) und Disney Plus (Öffnet sich in einem neuen Tab) nicht für Originalinhalte zahlen wollen und sich stattdessen auf ein Computermodell verlassen, werden wir in Zukunft wahrscheinlich seelenlose Produktionen erleben.

Das wird kein Versagen der KI sein, sondern ein Versagen der Unternehmen, die ein Werkzeug einsetzen, das der Aufgabe einfach nicht gewachsen ist, nur um Geld zu sparen. (Es ist ja nicht so, dass Drehbuchautoren die Kosten für moderne 100-Millionen-Dollar-Produktionen in die Höhe treiben).

Die Film- und Fernsehindustrie könnte ein Vorbote dessen sein, was auf uns alle zukommt. Die Befürchtungen, dass die Kreativität unterdrückt wird und die ethischen Herausforderungen, die KI mit sich bringt, sind nur der Anfang. Es ist jedoch wichtig, sich bewusst zu machen, dass es - zumindest im Moment - noch einige große Grenzen der KI und ihrer Möglichkeiten gibt. Sicherlich wird sie sich auf die Arbeitsplätze vieler Menschen auswirken (einschließlich desjenigen, der hinter dieser Tastatur steht), aber sie bietet zweifellos auch einige wirklich spannende Möglichkeiten.

Am Ende ist es jedoch ein Werkzeug, das von qualifizierten Menschen genutzt werden sollte, statt sie zu ersetzen. Die Möglichkeit, Drehbuchautoren mehr Zeit zu geben, um sich auf größere Projekte zu konzentrieren, birgt zum Beispiel ein großes Potenzial. Wenn die Qualität von Serien und Filmen auf den besten Streaming-Diensten (Öffnet sich in einem neuen Tab) sinkt, liegt das daran, dass sie falsch eingesetzt werden, nicht daran, dass sie der Bösewicht der Geschichte sind.