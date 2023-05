Severance Staffel 2 verzögert sich wegen des Autorenstreiks

Die zweite Staffel von Severance liegt wegen der Streiks der Writer's Guild of America auf Eis. Die Produktion der nächsten Staffel der erfolgreichen Sci-Fi-Serie wurde vorübergehend eingestellt (via Deadline (Öffnet sich in einem neuen Tab)).

Mit Adam Scott, Britt Lower, Patricia Arquette, John Turturro, Zach Cherry und Christopher Walken in den Hauptrollen war die dystopische Darstellung der Work-Life-Balance ein sofortiger Erfolg auf Apple TV Plus (Öffnet sich in einem neuen Tab). Das trug dazu bei, den Streamingdienst als einen Ort für durchdachte, gut gemachte Science-Fiction zu etablieren - neben neben anderen hervorragenden Apple TV-Serien (Öffnet sich in einem neuen Tab) wie Foundation oder dem kürzlich veröffentlichten Silo.

Die Serie reiht sich in eine wachsende Liste von Produktionen ein, die während der WGA-Streiks, die jetzt in die zweite Woche gehen, eingestellt wurden, da die Drehbuchautoren für bessere Restzahlungen von Streaming-Diensten und Einschränkungen bei der Verwendung von generativer KI in den Writers Rooms kämpfen.

Die Streiks haben sich ausgeweitet und haben von der fünften Staffel von Stranger Things (Öffnet sich in einem neuen Tab) bis hin zu den Dreharbeiten von Billions alles gestört, was die Produktionspipeline von Hollywood für eine Reihe namhafter Serien verzögert hat. Amazons Die Ringe der Macht Staffel 2 (Öffnet sich in einem neuen Tab), Netflix' Big Mouth und Abbot Elementary sind ebenfalls betroffen - hier ist eine Liste mit allen uns bekannten Folgen des Autorenstreiks (Öffnet sich in einem neuen Tab), die wir bisher kennen.

Was passiert jetzt?

Severance ist sicherlich eine passende Serie, die während der Streiks auf Eis gelegt wurde. Sie folgt den Angestellten des Großkonzerns Lumon Industries, der sich wenig um das geistige und körperliche Wohlbefinden seiner Mitarbeiter kümmert. Die Charaktere versuchen, sich gegen die willkürlichen Einschränkungen aufzulehnen, denen sie unterworfen sind, und ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen.

Es ist noch nicht klar, wie sich das auf den Zeitplan und das Veröffentlichungsdatum von Severance Staffel 2 auswirken wird, auch weil wir nicht wissen, wie lange der Streik dauert. Ursprünglich sollten die Dreharbeiten im Mai enden, aber je nachdem, wie lange das Set geschlossen bleibt, werden sich die Postproduktion und der Vertrieb durch die Unterbrechung noch etwas verzögern.

Die erste Staffel endete mit einem atemberaubenden Cliffhanger - und der einzige Teaser für Staffel 2, den wir seitdem gesehen haben, war ein kurzer Clip, in dem Helly R (gespielt von Britt Lower) während des iPhone 14 Events von Apple im letzten Jahr in die U-Bahn stieg.

Wir warten nur ungern länger als nötig auf die zweite Staffel, aber als Serie über kollektive Aktionen am Arbeitsplatz ist Severance ein perfektes Beispiel dafür, warum die Streiks überhaupt stattfinden.

