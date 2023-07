Der Foundation-Schöpfer und die Crew äußern sich zu Gerüchten über Staffel 3

Hat Apple insgeheim grünes Licht für eine dritte Staffel seiner erfolgreichen Sci-Fi-Serie Foundation gegeben? Wenn ja, dann verraten es der Showrunner und die Darsteller nicht. In einem exklusiven Gespräch mit TechRadar während des Pressetreffens zur zweiten Staffel von Foundation wies Serienschöpfer David S. Goyer Behauptungen zurück, dass die Dreharbeiten für die nächste Staffel der Apple TV Plus Serie bereits begonnen hätten.

Im April behauptete die Midgard Times, dass die Dreharbeiten zu Foundation Staffel 3 bereits begonnen hätten. Apple hatte jedoch noch keine Infos über eine weitere Fortsetzung einer der besten Apple TV Plus Serien angekündigt. Daher wurde der Bericht der Midgard Times damals leicht als Hörensagen abgetan.

Anfang Juni behauptete The Prague Reporter jedoch zusätzlich, dass die Dreharbeiten für die dritte Staffel der Serie tatsächlich begonnen haben. Das angesehene tschechische Nachrichtenportal hat schon früher verraten, wann und wo Drehs zu Foundation Staffel 2 stattfanden. Im April 2022 war die Website die erste, die berichtete, dass die Dreharbeiten in Prag begonnen hatten, zwei Monate nachdem das erste Bild und neue Details zur Besetzung von Foundation Staffel 2 veröffentlicht wurden.

Schau nicht so überrascht, Hari. (Image credit: Apple TV Plus)

Da die Spekulationen über die Verlängerung der Serie im Internet weitergehen, haben wir Goyer gefragt, ob er mit den Dreharbeiten für die nächste Staffel begonnen hat. Leider wollte (oder besser gesagt, konnte) er nicht bestätigen, ob dies der Fall ist.

"Dazu kann ich nichts sagen. Wir haben die zweite Staffel erst vor einem Monat [Mai 2023] fertiggestellt, und vieles, was mit der dritten Staffel passiert, wird davon abhängen, wie gut diese Staffel in den ersten Wochen ankommt."

Okay, Goyer wollte also nicht mitspielen. Aber was ist mit Lou Llobell und Leah Harvey, die Gaal Dornick bzw. Salvor Hardin in dem angesehenen Science-Fiction-Drama spielen? Wie sich herausstellte, waren die beiden genauso geheimnisvoll wie Goyer.

"Ich weiß nicht, wer dieses Gerücht in die Welt gesetzt hat, aber ich hoffe, es ist wahr! Wir sind gerade bei der zweiten Staffel. Wie bei der ersten Staffel dürfen wir nichts überstürzen." Anschließend fügte Harvey hinzu: "Darüber kann ich eigentlich nicht sprechen. Ich weiß nicht, ob es eine dritte Staffel geben wird."

Ich warte darauf, dass Apple Foundation Staffel 3 offiziell bestätigt (Image credit: Apple TV Plus)

Es ist natürlich gut möglich, dass Goyer und Co. bereits mit den Dreharbeiten zu Staffel 3 begonnen haben, was sie aber erst bestätigen können, wenn Apple es sagt. Unserer Meinung nach gibt es jedoch keinen Rauch ohne Feuer, also ist es gut möglich, dass die Produktion bereits begonnen hat, auch wenn das niemand bestätigen kann.

Selbst wenn die Darsteller und die Crew heimlich mit den Dreharbeiten begonnen haben, könnte die Produktion in naher Zukunft zum Stillstand kommen. Die Screen Actors Guild (SAG-AFTRA), die Gewerkschaft, die die Hollywood-Stars vertritt, war nicht in der Lage, einen neuen Vertrag mit der Alliance of Motion Pictures and Television Producers (AMPTP) vor dem Stichtag des 12. Juli auszuhandeln.

Im Mai stimmten die SAG-Mitglieder einstimmig für einen Streik, wenn bis zu diesem Termin keine Einigung erzielt wird. In einer Erklärung auf seiner offiziellen Website bestätigte der nationale Vorstand der SAG-AFTRA, dass er heute (13. Juli) darüber abstimmen wird, ob der Streik fortgesetzt werden soll. Wenn die SAG dafür stimmt, werden die Dreharbeiten für alle Hollywood-Produktionen pausieren, die bereits seit Wochen von dem Streik der Drehbuchautoren betroffen sind. Das würde demnach auch vorerst das Aus für Foundation Staffel 3 bedeuten, sollte sie tatsächlich in aller Stille in Produktion gegangen sein. Wir sind wirklich gespannt, wo sich die angespannte Hollywood-Situation noch hinentwickelt.