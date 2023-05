Apple TV Plus streamt Live-Konzerte in Dolby Atmos

Bestes Netz im ganzen Haus dank STRONG (Image credit: STRONG) Mit Mesh-Kits wie dem AX3000 von STRONG genießt du beste Internetabdeckung, Netzwerkstabilität und einfache Handhabung zum Schnäppchenpreis. Sichere dir das preisgünstige Upgrade noch heute. Noch nicht überzeugt? Hier erfährst du mehr dazu (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Du kannst jetzt Live-Konzerte bequem von deinem Wohnzimmer aus über Apple TV Plus (Öffnet sich in einem neuen Tab) in Dolby Atmos streamen und hast damit das Gefühl, persönlich dabei zu sein.

Apple Music Live (Öffnet sich in einem neuen Tab), eine Live-Performance-Serie, die letztes Jahr an den Start ging, kehrte am 10. Mai für eine zweite Staffel zurück. Apple TV Plus Abonnenten, die einen der besten 4K TVs (Öffnet sich in einem neuen Tab) haben, können die Serie in atemberaubender 4K Auflösung und Dolby Vision HDR streamen.

Und wenn du ein Heimkino mit einer der besten Dolby Atmos Soundbars (Öffnet sich in einem neuen Tab) hast (oder die AirPods Pro 2 (Öffnet sich in einem neuen Tab) verwendest, wenn du ein Apple TV 4K hast), kannst du die Live-Konzerte in Dolby Atmos-verstärktem Spatial Audio sehen. Die zweite Staffel der Serie startete letzte Woche mit einem Auftritt von Ed Sheeran im Eventim Apollo in London auf Apple Music und Apple TV Plus und wird einen Monat lang bis zum 9. Juni auf der Plattform als On-Demand-Stream verfügbar sein.

Apple hat noch nicht bekannt gegeben, welche anderen Stars in den kommenden Wochen in Apple Music Live (Öffnet sich in einem neuen Tab) zu sehen sein werden. Aber wenn die erste Staffel etwas hergibt, dann wird es wahrscheinlich noch einige weitere Auftritte geben, auf die man sich freuen kann.

Im letzten Jahr gab es Livestream-Auftritte von Harry Styles' One Night Only in New York, Billie Eilishs Live at the O2 und Alicia Keys' Holiday Masquerade Ball. Andere Musikkünstler, die in der ersten Staffel zu sehen waren, waren Lil Durk, Mary J Blige, Luke Combs und Wizkid.

Zusätzliche Inhalte, wie z. B. Aufnahmen hinter den Kulissen der Apple Music Live Setlist, werden nach der Ausstrahlung der Serien in der Shazam Musik-App verfügbar sein.

Vergiss den Nasenbluten-Bereich

Einen Platz in der ersten Reihe bei einem Konzert zu bekommen, ist bekanntermaßen schwierig. Egal, ob du dich durch eine dicht gedrängte Menschenmenge drängelst, um vor die Bühne zu kommen, oder ob du verzweifelt versuchst, den besten Platz zu ergattern - es ist schwierig.

Das Streaming eines Live-Konzerts wird nie so gut sein wie ein Live-Konzert. Aber die Dolby Atmos Spatial Audio Technologie leistet gute Arbeit bei dem Versuch, dieses hypnotische Gefühl zu reproduzieren, indem sie den Raum um dich herum viel besser ausfüllt. Mit dem objektbasierten Surround-Sound-System kannst du die Menschenmenge um dich herum, die Breite der Bühne vor dir und einfach das Gefühl haben, dass es sich um ein großes Musikereignis handelt und nicht um eine Aufnahme. Es fühlt sich einfach mehr so an, als wärst du selbst dabei.

Das Format wird von immer mehr Streaming-Diensten wie Netflix, Amazon Prime Video und Disney Plus unterstützt. Apple ist einer der Vorreiter bei der Nutzung dieser Technologie - wir haben sogar schon gesagt, dass Apple Music Sessions die beste Nutzung von Spatial Audio ist, die wir bisher gesehen haben.

Angesichts der zahlreichen Konzerte und Tourneen, die dieses Jahr anstehen, könnte ein Apple TV Plus Abonnement gerade noch attraktiver geworden sein. Wenn du dich auf einige Konzerte und Festivals freust - bis Glastonbury ist es nicht mehr lange hin -, aber nicht vor Ort sein kannst, ist es vielleicht an der Zeit, dein Home Entertainment-System aufzurüsten, damit es Dolby Atmos unterstützt. Wir haben natürlich einen ganzen Guide zu den besten Soundbars (Öffnet sich in einem neuen Tab).