Deine liebsten Prime Video-Inhalte könnten bald bei anderen Anbietern landen

Amazon plant, seine Lizenzierung von Streaming-Inhalten auszuweiten. Das bedeutet, dass einige der besten Prime Video-Serien (Öffnet sich in einem neuen Tab) und -Filme, von Thirteen Lives bis The Marvellous Mrs. Maisel, bald auch auf anderen Diensten und linearen TV-Kanälen verfügbar sein könnten.

Diese Nachricht wurde von Amazon Studios am Montag, den 9. Mai, laut Variety (Öffnet sich in einem neuen Tab) im Rahmen des Starts von Amazon MGM Studios Distribution bekannt gegeben. Der Fernseh- und Filmproduzent will mit der neuen Abteilung sein Vertriebsgeschäft (d.h. den Verkauf eigener Serien an andere Unternehmen) ausbauen.

Als Amazon Studios im Mai 2021 das alte Studio MGM erwarb, erweiterte der aufstrebende Produzent seine Inhaltsbibliothek auf mehr als 4.000 Filme und 17.000 Serien. MGM besitzt erfolgreiche Filmfranchises wie James Bond und Rocky. Und auch Shows wie The Handmaid's Tale, Vikings und Fargo gehören zu MGM.

Diese Inhalte werden nicht nur bei konkurrierenden Streaming-Diensten wie Apple TV Plus (Öffnet sich in einem neuen Tab), Netflix (Öffnet sich in einem neuen Tab), Disney Plus (Öffnet sich in einem neuen Tab) und auf linearen Fernsehkanälen verfügbar sein, du kannst auch damit rechnen, dass mehr Prime Video-Originale auch anderswo verfügbar werden.

Zu den Amazon Original-Filmtiteln, die für den Vertrieb vorgesehen sind, gehören 7500, All the Old Knives, Bliss, Borat Subsequent Moviefilm, Coming 2 America, I Want You Back, The Tender Bar, The Tomorrow War, The Voyeurs und Without Remorse. Serien wie Goliath, Hunters und The Marvelous Mrs. Maisel sind ebenfalls Teil der neuen Vertriebsbemühungen.

Es wird erwartet, dass diese Bemühungen noch in diesem Monat auf dem internationalen TV-Marktplatz LA Screenings in vollem Gange sein werden, aber es ist schwer zu sagen, wann sie tatsächlich auf anderen Diensten erscheinen.

Die Streaming-Landschaft im Wandel

Da immer mehr neue Streaming-Dienste auf den Markt kommen, müssen sich alteingesessene Plattformen wie Netflix mit immer mehr Konkurrenz auseinandersetzen, wenn es darum geht, Vertriebsverträge abzuschließen. Der Start von Amazon MGM Studios Distribution ist nur ein weiteres Zeichen für das steigende Interesse an der gemeinsamen Nutzung von Streaming-Inhalten über verschiedene Plattformen und Netzwerke hinweg.

Ein weiterer möglicher Grund für das steigende Interesse an plattformübergreifenden Vertriebsverträgen ist der Kostendruck bei Tech-Unternehmen wie Meta, Google und Microsoft in einem Umfeld hoher Inflation und hoher Zinsen. Amazon selbst hat Berichten zufolge 27.000 Beschäftigte entlassen müssen. Die neue Vertriebsabteilung des Unternehmens könnte dabei helfen, einen Teil dieses Kostendrucks auszugleichen.

Chris Ottinger, der das MGM-Vertriebsteam mehr als ein Jahrzehnt lang leitete und jetzt den Amazon MGM Studiovertrieb beaufsichtigt, sagte jedoch, dass die neue Abteilung schon immer Teil des Unternehmensplans gewesen sei.

"Das Konzept, Produkte in diesen großen vertikalen SVOD-Diensten (Subscription Video-on-Demand) zu lagern, ist definitiv eine Strategie für einige Leute gewesen. Mir ist nicht klar, ob es jemals eine Strategie von Amazon war", sagte er.

Amazon passt sich zunehmend an die sich verändernde Streaming-Landschaft an. Letzte Woche kündigte das Unternehmen an, dass es allen Besitzern eines Fire TV Sticks kostenlose Streaming-Kanäle mit Werbung zur Verfügung stellen wird. Außerdem kündigte es an, dass es mehr als 100 Prime Video Originals zu Amazon Freevee hinzufügen will.

Zu den Inhalten des werbefinanzierten Prime-Channels gehört auch die Comedy-Show Jokah & Tutty. Dieses erste deutsche Amazon Freevee Original erscheint Ende 2023, umfasst zehn Folgen und wird von Jokah Tululu und Tutty Tran gehostet.

Jokah ist erfolgreicher Beziehungsratgeber auf YouTube, während Stand Up-Comedian Tutty über 1,5 Mio. Follower und bundesweit regelmäßig ausverkaufte Live-Shows in seinem Lebenslauf stehen hat. Gemeinsam mit Gästen wie Christian Tramitz, Nico Stank, Erika Ratcliffe, Osan Yaran und vielen mehr, wollen die beiden so manches gesellschaftliche Thema behandeln und auch gerne mal den Finger in die Political-Correctness-Wunde legen.