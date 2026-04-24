”Elbiler skal være sjove”: Kia præsenterer det vilde Vision Meta Turismo-koncept med en joystick som gearstang

Kia præsenterer Vision Meta Turismo-konceptet

Har en gearstang, der ligner en joystick, og AR-funktioner

Skal gøre elbiler sjovere og mere spændende

Det kreative team bag Kias seneste Meta Turismo-koncept siger, at de ønsker at »genindføre en følelse af glæde og dramatik« på elbilmarkedet, i takt med at virksomheden tager det næste skridt i sit designsprog.

Vision Meta Turismo blev kortvarigt vist frem under et 80-års jubilæum i Yongin i Sydkorea sidste år og giver et klart fingerpeg om, hvad vi kan forvente af fremtidige Kia-modeller – blandt andet en fire-dørs sedan, hvor der har været et tydeligt tomrum i modeludbuddet, siden Kia Stinger forsvandt.

”Vision Meta Turismo er virkelig en bil designet til en generation, der ikke voksede op med plakater på væggen. I stedet har de sandsynligvis oplevet deres drømmebil i virtuelle verdener,” siger Oliver Samson.

Som et resultat heraf henter den lange, elegante Vision Meta Turismo tydelig inspiration fra spilverdenen og racersimulatorer i interiøret.

Passageren foran får for eksempel en lounge-lignende oplevelse, der er »fri for distraktioner«, og sædet kan drejes 180 grader, når bilen står stille.

Til gengæld sidder føreren i en betydeligt mere fokuseret, cockpitlignende position med et augmented reality-display, der holder øje med førerens øjne, og sørger for, at informationen altid vises i det rette synsfelt.

Der er også et nyt ratdesign, der ifølge Kia fungerer som et »centralt grænsefladepunkt, hvor brugeren interagerer med tre forskellige digitale oplevelsesindstillinger«. Disse er Speeder, Dreamer og Gamer.

I Speeder-tilstanden sættes bilen i en mere fokuseret køreindstilling, hvor føreren kan bruge bilens virtuelle gearskift og køreteknik. I Dreamer-tilstanden bliver det virtuelle lag tilgængeligt i hele kabinen, hvilket gør det muligt for passagererne at interagere med infotainmentsystemet via et augmented reality-head-up-display eller AR-briller.

Gamer-tilstanden aktiveres, når bilen står parkeret, og forvandler AR-displayet og rattet til en platform for simracing, samtidig med at en ekstern projektor skaber et »fælles gamingrum«, ifølge bilens designere.

Mere køreglæde i elbiler

»Alle ved, at elbiler kan være ekstremt hurtige, men vi skal genindføre en følelse af glæde, noget spændende og noget anderledes i måden, vi interagerer med dem på,« siger John Buckingham, chef for fremtidigt eksteriørdesign hos Kia.

Han fremhæver den joystick-lignende gearstang i Vision Meta Turismo-konceptet og mener, at teknologi som Hyundai Motor Groups virtuelle gearskift kun er »begyndelsen« på en lang række innovative og engagerende funktioner, som vi kan forvente i fremtidens elbiler.

»Vision Meta Turismo udforsker karakterforskellene mellem Kias sportslighed og Hyundais N-modeller. Det skal adskilles, og vi kan ikke gøre nøjagtig det samme. I stedet for ren racing handler det for os om den personlige køreglæde,« tilføjer han og antyder, at Kia kan positionere sine eldrevne grand tourere som et alternativ til Hyundais mere ekstreme hot hatch-modeller.

Som et resultat er konceptbilen udstyret med launch control samt en GT Boost-funktion, der frigiver fuld effekt og giver en ”øjeblikkelig acceleration”. Samtidig bevarer bilen en stille, behagelig og næsten loungeagtig fornemmelse under længere kørsel på motorvejen.

Selvom Vision Meta Turismo indtil videre kun er et koncept, er Kia allerede begyndt at opdatere sit udvalg af elbiler med GT-mærkede modeller, der tilbyder virtuelle gearskift lånt fra Hyundai og en mere engagerende køreoplevelse. Det er ikke lige så kompromisløst sporty som Hyundais N-modeller, men det øger alligevel førerens involvering.

Vision Meta Turismo giver os et klart indblik i, hvordan Kia kan tage denne følelse endnu længere fremad, og giver samtidig det hidtil bedste billede af, hvordan en fuldt eldrevet sportslig sedan fra det koreanske mærke kan komme til at se ud.