”Elbilar måste vara roliga”: Kia visar upp galna Vision Meta Turismo-konceptet med joystick som växelspak

Kia visar upp Vision Meta Turismo-konceptet

Har joystick-liknande växelspak och AR-funktioner

Ska göra elbilar roligare och mer engagerande

Det kreativa teamet bakom Kias senaste Meta Turismo-koncept säger att de vill “återinföra en känsla av glädje och dramatik” i elbilsmarknaden, i takt med att företaget tar nästa steg i sitt designspråk.

Vision Meta Turismo visades kort upp under ett 80-årsjubileum i Yongin i Sydkorea förra året och ger en tydlig fingervisning om vad vi kan förvänta oss av framtida Kia-modeller – bland annat en fyradörrars sedan, där det har funnits ett tydligt tomrum i modellutbudet sedan Kia Stinger försvann.

“Vision Meta Turismo är verkligen en bil designad för en generation som inte växte upp med affischer på väggen. Istället har de sannolikt upplevt sin drömbil i virtuella världar”, säger Oliver Samson.

Makala inaendelea hapa chini

Som ett resultat av detta hämtar den långa, eleganta Vision Meta Turismo tydlig inspiration från spelvärlden och racingsimulatorer i interiören.

Passageraren fram får till exempel en loungeliknande upplevelse som är “fri från distraktioner” och sätet kan roteras 180 grader när bilen står still.

Image 1 of 5 (Image credit: Kia) (Image credit: Kia) (Image credit: Kia) (Image credit: Kia) (Image credit: Kia)

I stark kontrast sitter föraren i en betydligt mer fokuserad, cockpit-liknande position, med en augmented reality-display som följer förarens ögon så att informationen alltid visas i rätt synfält.

Det finns också en ny rattdesign som enligt Kia fungerar som en “central gränssnittspunkt där användaren interagerar med tre olika digitala upplevelselägen”. Dessa är Speeder, Dreamer och Gamer.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

I Speeder-läget sätts bilen i ett mer fokuserat körläge, där föraren kan använda märkets virtuella växlingar och framtida körteknik. I Dreamer-läget läggs virtuella lager ovanpå kupén, vilket gör att passagerarna kan interagera med infotainmentsystemet via en augmented reality-head-up-display eller AR-glasögon.

Gamer-läget aktiveras när bilen står parkerad och förvandlar AR-displayen och ratten till en plattform för simracing, samtidigt som en extern projektor skapar ett “gemensamt gamingutrymme”, enligt bilens designers.

Mer körglädje i elbilar

(Image credit: Kia)

“Alla vet att elbilar kan vara extremt snabba, men vi måste återinföra en känsla av glädje, något spännande och något annorlunda i hur vi interagerar med dem”, säger John Buckingham, chef för framtida exteriördesign på Kia.

Han lyfter fram den joystick-liknande växelspaken i Vision Meta Turismo-konceptet och menar att teknik som Hyundai Motor Groups virtuella växlingar bara är “början” på en lång rad innovativa och engagerande funktioner som vi kan förvänta oss i framtida elbilar.

“Vision Meta Turismo utforskar karaktärsskillnaderna mellan Kias sportighet och Hyundais N-modeller. Det måste särskiljas och vi kan inte göra exakt samma sak. Istället för ren racing handlar det för oss om den personliga körglädjen”, tillägger han, och antyder att Kia kan positionera sina eldrivna grand tourers som ett alternativ till Hyundais mer extrema hot hatch-modeller.

Som ett resultat har konceptbilen utrustats med launch control samt en GT Boost-funktion som frigör full effekt och ger en “omedelbar acceleration”. Samtidigt behåller bilen en tyst, bekväm och nästan loungeliknande känsla under längre körningar på motorväg.

Även om Vision Meta Turismo än så länge bara är ett koncept har Kia redan börjat uppdatera sitt elbilsutbud med GT-märkta modeller som erbjuder virtuella växlingar lånade från Hyundai och en mer engagerande körupplevelse. Det är inte lika kompromisslöst sportigt som Hyundais N-modeller, men det höjer ändå förarens involvering.

Vision Meta Turismo ger oss en tydlig inblick i hur Kia kan ta denna känsla ännu längre framöver och ger samtidigt den hittills bästa bilden av hur en helt eldriven sportig sedan från det koreanska märket kan komma att se ut.