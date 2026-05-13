Samsung svarer på Dua Lipas sagsanlæg: Billedet kom fra indholdspartner

Dua Lipa sagsøger Samsung for et beløb svarende til cirka 160 millioner kroner

I sagsanlægget hævdes det, at virksomheden uden tilladelse anvendte hendes billede på tv-emballager, der blev solgt over hele USA

Samsung erkender brug af billedet, men

Samsung har for første gang udtalt sig om den verserende retssag, hvori popstjernen Dua Lipa kræver 15 millioner dollar — svarende til cirka 160 millioner kroner — i erstatning for uautoriseret brug af hendes billede på tv-emballage i USA.

I en skriftlig udtalelse bekræfter Samsung, at et billede af Dua Lipa blev brugt i 2025, og selskabet placerer ansvaret hos en tredjeparts-indholdspartner:

"Ms. Lipas billede blev brugt i 2025 for at afspejle indhold fra vores tredjepartspartnere, der er tilgængeligt på Samsung TV'er, og det blev oprindeligt leveret af en indholdspartner til vores gratis streamingtjeneste Samsung TV Plus. Billedet blev kun anvendt efter at have modtaget en eksplicit forsikring fra indholdspartneren om, at der var indhentet tilladelse — herunder til detailemballagen. På baggrund af denne forsikring afviser vi enhver beskyldning om bevidst misbrug. Samsung har stor respekt for Ms. Lipa og den intellektuelle ejendomsret tilhørende alle kunstnere. Vi har aktivt søgt og er fortsat åbne over for en konstruktiv løsning med Ms. Lipas team."

Dua Lipas sagsanlæg blev indgivet den 8. maj i Californien. I stævningen hævder hun, at Samsung "på fremtrædende vis" brugte hendes billede i en markedsføringskampagne uden hendes viden, samtykke eller mulighed for at påvirke brugen. Billedet angives at være taget under musikfestivalen Austin City Limits i 2024, og sangerinden hævder at eje ophavsretten til det. Sagen er endnu ikke afgjort ved retten.

May 10, 2026