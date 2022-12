Anmeldelse: Sonos Sub Mini - stor lyd i lille indpakning

Sonos Sub Mini er en fremragende supplement for Sonos Arc-brugere med begrænset plads, og kan også give ekstra bas til Sonos Beam og Sonos Ray, men den er sværere at anbefale til sidstnævnte.

Sonos Sub Mini: Anmeldelsen kort

Sonos Sub Mini er en subwoofer, som er længe ventet. Den er mindre og billigere en den ret store og kraftfulde Sonos Sub (Gen3), og Sonos Sub Mini er designet til at matche med Sonos' soundbarer, så de kan få dybere bas og give en bedre oplevelse i hjemmebiografen

Der har længe været behov for et alternativ til den eksisterende Sonos Sub (Gen 3), som er et stort og kraftig bæst, der egner sig bedst til større rum og stor musik. Bor man i lejlighed, er Sonos Sub simpelthen så kraftig, at den hurtigt kommer til at genere naboerne, hvis man bor tæt.

Sub Mini er mindre og derfor også mindre kraftfuld. Alligevel kan den tilføre noget, også til Sonos' topmodel af soundbarer Sonos Arc, hvor den tilføjer en solid bas, der virkelig løfter oplevelsen. Lyden af de to sammen bliver præcis og fyldig, men du skal huske at skrue op for bassen i Sub Mini via Sonos-appen, så du øger niveauet til +4 eller +5. Sonos Sub Mini er nemlig lidt tilbageholden med mængden af bas i fabriksindstillingerne.

Parret med Sonos Beam (gen2), som prismæssigt ligger i mellemklassen hos Sonos, forbedrer den også her dybden og substansen af basen. Men den fordobler også prisen: Sonos Beam (gen2) og Sub Mini koster nemlig begge 3.749 kroner. Hvis du leder efter et system, som du nemt kan udvide og tilføje en masse højttalere til, så er Sonos Sub Mini et godt køb. Hvis du bare skal bruge en soundbar, og ikke vil udvide, så kan du finde andre og billigere alternativer... eller du kan vælge blandt de bedste soundbarer på markedet (Åbner i nyt vindue).

Sonos Sub Mini: Pris og tilgængelighed

3.749 kroner

I butikkerne nu

Prisen for Sonos Sub Mini er virkelig god og mere tilgængelig en prisen på den store Sonos Sub på 6.299 kroner. Selv om prisen på Sub Mini altså er lavere, så er det stadig mange penge, især set i forhold til prisen på de Beam og Ray, som Sonos anbefaler at man parrer den med.

Sonos mener nemlig, at Sub Mini er den ideelle makker til Sonos Ray og Sonos Beam gen 2, men reklamerer altså ikke for at parre den med deres bedste soundbar - Sonos Arc - selv om Arc og Mini altså også spiller fint sammen.

Men det er lidt svært at forestille sig, at folk, der har købt Sonos Ray til 2.249 kr. bagefter går ud og bruger 3.749 kr. for at få noget ekstra bas til en soundbar, der hverken har Dolby Atmos eller kan tilsluttes via HDMI.

Har man en Sonos Beam 2nd Gen, der som nævnt koster nøjagtigt det samme - 3.749 kr. - er det til gengæld oplagt at tilslutte Sub Mini. Du får fremragende bas, og det er et perfekt setup, hvis du bor i en lejlighed (der ikke er gigantisk).

Sonos Sub Mini fylder ikke meget i stuen.

Sonos Sub Mini: Funktion og design

Frekvensområde ned til 25 Hz

Force-cancelling seks tommer drivere

Praktisk, rundt design

Da Sonos Sub Mini er en subwoofer, kommer den uden et væld af funktioner. Den fungerer trådløst via Wi-Fi og bruger en hurtig 5 GHz-forbindelse med lav forsinkelse for at sikre, at den synkroniseret med din soundbar så præcist som muligt. Du kan også forbinde den til netværket med et ethernet-kablet.

Sonos Sub Mini fungerer sammen med Ray-, Beam- og Arc soundbarer, men kan også bruges sammen med et par Sonos One (Åbner i nyt vindue)-højttalere for at styrke et stereoanlæg eller endda med et par Sonos Five-højttalere, selv Five allerede har en ret kraftig bas. Den vil også fungere med andre højttalere, der er tilsluttet en Sonos Amp (Åbner i nyt vindue), men den fungerer ikke med Sonos Port, Sonos Move (Åbner i nyt vindue) eller Sonos Roam (Åbner i nyt vindue).

Det vigtigste at vide om Sub Mini er dens driverkonfiguration. Den er udstyret med to seks tommer bashøjttalere, som giver en frekvensrespons, der ifølge Sonos når ned til 25 Hz.

De to drivere vender mod hinanden i midten af højttaleren, og den bas, de producerer, spredes derefter ud af de ovale porte på hver side af Sub Mini. Denne konfiguration kaldes en "force-cancelling"-opsætning og bruges ofte i mere avancerede højttalersystemer, hvor man ønsker en god mængde effekt på et lille område.

Videnskaben er følgende frit citeret efter Newtons 3. lov: Enhver højttalerdriver, der bruger vibrationer til at skubbe luft i én retning (dvs. den lyd, du ønsker), vil også producere "spild"-vibrationer i den modsatte retning, fordi enhver fysisk handling har en lige stor og modsatrettet reaktion. Hvis disse spildvibrationer ikke kontrolleres, kan de selv forårsage uønsket lyd eller få højttaleren til at vibrere, hvilket vi ikke ønsker.

Sonos Sub Mini

Meget store højttalere vil ofte absorbere disse spildvibrationer ved hjælp af deres størrelse og vægt. Men det er Sonos Sub Mini for lille til. Her er Force cancellation et godt alternativ: De to drivere vender imod hinanden afspiller samme lyd på samme tid. På den måde udligner vibrationerne fra de to drivere hinanden, så det kun er lyden, der bliver tilbage.

Det ser ud til at fungere særdeles effektivt i Sub Mini, hvor vi oplever meget lidt vibration omkring højttaleren. Så du kan altså godt skrue op for lyden, uden at naboens vægge begynder at ryst, og det er en virkelig vigtig og god detalje, som du ikke finder i ret mange andre subwoofere.

Det rundet design hjælper også her (runde højttalere er bedre til at absorbere vibrationer end firkantede), og det giver Sonos Sub Mini et minimalistisk og flot udseende. Sonos Sub Mini fås i sort eller hvid, så den passer til dit andet Sonos-udstyr, og en fin detalje er, at den ovale udskæring i siderne har samme form som Sonos Ray set forfra.

Vi har testet den hvide version, og ud over at være super flot, så er den også ret uimodtagelig overfor fingeraftryk. Men hvis du bare har den stående samme sted, er det næppe et problem, uanset hvilken farve du vælger.

Der mangler dog én funktion, som vi godt kunne tænke os: Du kan kun tilslutte én Sonos Sub Mini til dit system system. Den originale Sonos Sub understøtter to subwoofere i et enkelt system, så du kan potentielt have et 5.2.2.2-setup tilsluttet til et tv. Det vil ikke være relevant i en lille lejlighed, men har du meget plads, kunne det være en fordel at have to Sub Minis, der fordeler basen jævnt i et større rum.

Sonos Sub Mini review: Lydkvalitet



Præcis og mærkbar bas uden at dominere

Giver mere fyldig lyd til Sonos´ soundbarer

Du skal skrue op for bassen

Sonos Sub Mini giver dig en mere fyldig lyd sammen med de forskellige soundbarer fra Sonos, men uden at det er for meget eller for dominerende.

Sonos Sub Mini virker en smule tilbageholdende, indtil man inde i app'en skruer op for bassen. Så leverer den en fyldig og præcis bas, som er et fantastisk supplement til de forskellige Sonos soundbarer og løfter dem op på et niveau, som de ikke selv vil kunne ramme, så Sub Mini er en reel forbedring for dem alle.

Og Sonos Sub Mini integrerer sin lyd problemfrit med alle tre soundbarer, selv om de hver især har deres egen lyd - og basfrekvens. Baren og sub'en bliver simpelthen kombineret til ét stort lydbillede.

Her tilføjer den en dybere bas ned til 25 Hz, så du får de lave, kraftige frekvenser, som mangler uden en sub. Det betyder også, at den tilføjer resonans til bassen i alle tre soundbarer, hvor bassen hurtigt klinger ud, når de er på egen hånd. Med Sub Mini er bassen mere markant og bliver også ved i længere tid, hvilket giver mere realisme til scener lige fra eksplosioner til brusende bølger til koncerter.

I Top Gun: Maverick, når Tom Cruise flyver sit Mach 10-fly over Ed Harris nær starten, er der først et brøl fra motorerne, da han letter, og derefter en chokbølge, der blæser gennem skærmen. Med soundbars alene er der bare et let, kraftfuldt brag; med Sub Mini har brølet ved starten en reel tyngde og kraft og føles som om, at et bæst af en motor er blevet fyret af. Og så er chokbølgen mere kraftig, men vigtigst af alt varer den et sekund længere i de laveste frekvenser. Det giver en lyd og en følelse af, at det er sådan lyden ville opføre sig i den virkelige verden, og dermed løfter det filmoplevelsen markant.

Hvis du har gjort dig den ulejlighed at tilføje en subwoofer til dit setup, kan du selv justere bassen. Det er en smagssag, og for mig er det fint at give lidt ekstra bas, mens andre måske vil have mere bulder og brag og skruer helt op for bassen. Selv hvis man skruer højere op, bliver bassen ikke alt for dominerende. Så du behøver ikke være nervøs for at Sub Mini rumler så voldsomt, at du forstyrrer naboen... Medmindre du altså også skruer helt op for volumen, men det er jo en anden snak.

Sonos Sum Mini tilføjer mest i lydbilledet, når den er parret med Ray, hvor den virkelig giver et løft både til bas og får mellemtonerne til at virke mere naturlige. Det er dog i mine øjne mange penge at give ud på at forbedre lyden i Sonos Ray. Med Beam og Arc giver den en dybere, mere fyldig rumlen, som disse soundbarer simpelthen ikke kan klare alene.

Sonos Sub Mini: Setup og app

Sonos Sub Mini

Nem at sætte op og tilføje til et system

Lidt besværligt at finde justeringsmuligheder i appen

Det er lige så nemt at opsætte Sonos Sub Mini som alle andre Sonos-højttaler. Sæt den i stikket, åbn Sonos-appen, spørg om at tilføje en ny enhed, og følg instruktionerne. Der er et punkt på toppen med en NFC-chip, der bruges til at opnå hurtig kontakt, og hvis du følger vejledningen på i app'en, går det både nemt og hurtigt.

App'en spørger undervejs, hvilken Sonos-højttaler fra dit hjem du vil parre Sub Mini med, og så er du klar. Det tager i alt et par minutter.

Sonos har også gjort det nemt at flytte Sub, så den bliver tilknyttet en anden soundbar eller et andet lokale. Du fjerner den bare fra et rum, og så foreslår appen et andet rum, hvor der er en kompatibel højttaler, og så klarer den resten.

Hvis du ønsker at foretage EQ-justeringe, gør Sonos det ikke helt så nemt. I stedet for en synlig knap, hvor du så kan vælge EQ-indstillinger for alle tilkoblede Sonos højttalere, skal du klikke dig vej til den enkelte højttaler: Du går til indstillinger, vælger System, vælger det rigtige rum, vælger den højttaler Sub'en er parret med, scroller ned til Lyd og her, nedenunder punktet, der hedder EQ, finder du et punkt, der hedder Sub-lyd. Det virker ærligt talt helt skørt, at man skal igennem så mange trin for at justere lyden. Især fordi man kun kan justere bassen og tænde/slukke for Sub'en. Men når det først er gjort, fungerer det hele som en drøm.

Perfekt til Sonos Arc

God til Sonos Beam, hvis pladsen er begrænset

Ikke det værd til Sonos Ray

Skal du købe Sonos Sub Mini?

Køb den, hvis

Du har en Sonos Arc og et rum i mellemstørrelse

Den fuldender Arcs lydprofil selv uden størrelsen fra den store Sonos Sub, og er perfekt til et hjem i mellemstørrelse.

Du har en Sonos Beam og meget lidt plads

Beam og Sub Mini giver dig virkelig god lyd. Det er ikke billigt, men du behøver til gengæld ikke ret meget plads for at de to højttalere kan være der.

Køb den ikke, hvis

Du har en Sonos Ray

Selv om Sub Mini gør en stor forskel, når du kobler den med Sonos Ray, er det samtidig også lidt overkill at koble den på en soundbar i den forholdsvis billige kategori.