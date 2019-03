Anmeldelse: Sonos Amp

Sonos er blevet så kendte på deres alt-i-en streaming højttalere, at det måske er de færreste der ved, at de i begyndelsen faktisk byggede udstyr, der var lavet til at spille sammen med andet hi-fi-udstyr. Det er efterhånden så længe siden, at virksomhedens Connect produkter (Connect og Connect:Amp) har fået nogen opmærksomhed, at vi var ret sikre på, at de var på vej ud i glemslens mørke, så Sonos bedre kunne fokusere kræfterne på super-enkle og praktiske alt-i-en streaming højttalere.

Der tog vi fejl, for ikke alene er Sonos vendt tilbage til sine rødder, virksomheden har gjort det med det mest hi-fi-lignende produkt, den nogensinde har produceret. Oven i købet med et produkt, der gør det nemt at integrere med udstyr fra alle mulige andre producenter. Og kort og godt er det her det mest seriøse og mest fleksible Sonos-produkt med den bedste lyd nogensinde.

Pris og tilgængelighed

Sonos Amp er på markedet nu og kan købes for 5.199 kr. Her følger ingen højttalere med, så hvis du ikke allerede har nogen, så må du ud og købe et par. Du skal nok regne med at lægge mellem 1.500 kr. til 3.000 kr. for et par højttalere, og så skal du vide, at de bedste stereohøjttalere kan variere vildt i pris og nemt kan koste alt fra 700 kr. til over 7.000 kr.

Image credit: TechRadar

Design

Sonos Amp ser bade mere seriøs og slankere ud end Connect:Amp. Den nye Amp er samlet set lidt mindre end den gamle model, og så har den et markant anderledes udseende. Den er kortere, dybere og en smule bredere, og det betyder, at den både kan vises frem på hylden med hi-fi-udstyr eller nemt kan gemmes af vejen.

Det nye format er tilsyneladende opstået efter samtaler, som Sonos har haft med brugere, der i lang tid har brugt Connect:Amp i deres egne setups. De samtaler har blandt andet betydet, at Sonos Amp kan stables, så man kan lave et tårn af dem, som gemmes af vejen et centralt sted i boligen, så højttaler-kablerne så kan føres ud til de forskellige lokaler i bygningen. Vi kan ikke forestille os, at brugere, der ikke er audiofile, vil have lyst til at stable Amps, men nu har de i hvert fald muligheden.

Produkterne fra Sonos har altid helt bevidst været anonyme i designet, men Amp er den mest diskrete til dato. Den findes kun i mat sort og har kun tre berøringsfølsomme ”knapper” på fronten (play/pause og to, der skifter funktion alt efter brug, men som mest fungerer som volumenknapper), og det betyder, at den passer rigtig godt ind i stuen. Du kommer heller ikke til at høre, at den, takket være et skorstens-lignende design, der sørger for, at de tætpakkede komponenter arbejder køligt og stille.

Image credit: Sonos

Funktioner

Som forventet er bagsiden der, hvor man finder mulighederne for at forbinde Amp. Det er stort set samme muligheder, som man finder på Connect:Amp. Der er naturligvis et par højttaler- indgange, to netværks-indgange (Amp kan så bruges som bro til at forbinde andre enheder til netværket), en analog stereo-indgang og en udgang til en subwoofer.

Den port er måske den mest interessante, for det betyder, at du kan tilføje en sub til et Amp-styret system, uden at du er tvunget til at bruge Sonos´ egen, dyre, trådløse Sub .

Der er også en HDMI-port, der giver Sonos Amp sammen muligheder for tv-forbindelser som Sonos Beam soundbar .

Forbind Amp med dit tv, og så sørger HDMI-CEC for, at de to enheder kan styres som én; Amp skifter så automatisk til tv-lyden, når du tænder skærmen, og din tv-fjernbetjening styrer nu volumen på din Amp. Det kræver næsten intet setup, og resultatet er et velfungerende integreret AV-system. Lige som Beam er Amp tænkt til meget enkle systemer med nogle få kilder, der er forbundet direkte til fladskærmen, hvor lyden så bliver sendt videre til Amp’en via HDMI ARC.

Dermed er den for begrænsende for superbrugere, der har et utal af tilknyttede enheder, men det er måske netop tanken bag.

Image credit: TechRadar

Det kan dog stadig lade sig gøre at få ”rigtig” surround lyd, hvis man vil have det. Lige som med Sonos’ soundbars kan man tilføje to Sonos højttalere (her giver Play:1 mest mening), eller man kan tilføje en ekstra Amp og to almindelige, passive højttalere efter eget valg.

Den sidste løsning er faktisk den bedste, rent lydmæssigt, fordi det gør det muligt at lave et system med fire identiske højttalere, eller i hvert fald højttalere med samme egenskaber. Det vil give en lang mere ensartet surroud lyd sammenlignet med et setup, hvor man både bruger traditionelle hi-fi-højttalere og Sonos’ trådløse højttalere. Ja, der er tale om et system med fire højttalere: Amp’en er designet til at fungere uden en dedikeret centerkanal.

I stedet laver den en såkaldt fantom centerkanal. Den understøtter som forventet ikke surround baghøjttalere eller et Dolby Atmos setup. 4.0 eller 4.1 (med en subwoofer) er det maksimale systemet kan trække, og vi tror, at det passer fint til målgruppen.

Man kan også skrue ned for udstyret og bruge Amp til at levere output i dual mono, så man sender stereo-signalet til to højttalere. Det er en brugbar feature, hvis man bruger Amp med højttalere monteret i loftet eller udendørshøjttalere, hvor man ikke har behov for at lave rigtig stereolyd.

I forbindelse med lofts- eller udendørshøjttalere har Sonos indgået et partnerskab med Sonance for at lave en serie af højttalere i den såkaldte Sonos Architectural by Sonance serie.

Her er det vigtigt at understrege, at der ikke er tale om almindelige Sonos højttalere – det er passive højttalere, der er designet til at fungere godt med Sonos komponenter både fra et design- og lydmæssigt perspektiv. Så hvis man forbinder Amp med et par Sonance højttalere, kan man bruge Trueplay-funktionen til at tune lyden i lokalet. Det kan man ikke med andre højttalere.

Image credit: TechRadar

Generelt er Amp dog designet til at være ret fleksibel, når det gælder om at tilslutte højttalere. Den største forbedring i den forbindelse i forhold til Connect:Amp er styrken, som er gået fra 55W til 125W. Dermed har Amp langt bedre muligheder for at styre større og mere krævende højttalere.

I vores øjne har Amp her nogle rigtige hi-fi-funktioner, men Amp er samtidig lige så god til at streame musik, som dens søskende i Sonos familien.

Det betyder, at Amp kan spille alverdens musik fra stort set alle de streamingtjenester, du nogensinde har hørt om (og fra en masse, du aldrig har hørt om), og at den naturligvis kan samarbejde med de andre Sonos produkter om at fylde hele dit hjem med lækker lyd.

Sonos’ app er lige så velfungerende og intuitiv som altid, og den er stadig langt foran andre apps, der prøver at imitere konceptet. Men Sonos ser ud til at rykke tættere og tættere på en stemmestyret fremtid.

Amp har ikke nogen indbyggede mikrofoner, men den reagerer på ordrer, der bliver givet via Alexa- eller Siri-styrede enheder. Spotify Connect og AirPlay er indbygget, så det er ikke nødvendigt at bruge Sonos’ egen app, hvis man ikke har lyst.

Generelt leverer Sonos ganske enkelt den bedste multi-rums streaming på markedet, og det ændrer Amp ikke på. Det eneste, hi-fi folket måske ikke er tilfredse med, er den manglende understøttelse af High Resolution Audio, men vi regner ikke med, at der er ret mange mennesker i Sonos’ målgruppe, der bliver generet af den mangel.

Image credit: TechRadar

Ydelse

Vi har gjort arbejdet, så du slipper, og derfor kan vi bekræfte, at Sonos Amp kan drive en lang række forskellige højttalere. Endda et par ret store ATC SCM50 højttalere til 60.000 kr. lyder stadig godt med Sonos Amp.

Det skal dog lige siges, at Amp hverken kan levere detaljegraden eller nuancerne, der skal til for at få en højttaler i den kvalitet til at yde sit bedste, så derfor giver det lydmæssigt mere mening med højttalere fra 1.500 kr. til 3.000 kr.

For eksempel er Elac B5.2 v højttalerne til ca. 2.500 kr. et godt valg, eller hvad med B&W 607 til knap 2.000 kr.? Fyne Audio F302 i samme prisklasse lyder godt og kunne også være et godt bud.

Når du har forbundet dine udvalgte højttalere, er det en god ide at eksperimenter med Loudness-funktionen, som du finder i Room-indstillingerne i app’en. Funktionen er som default aktiveret. Ved at slukke for den, får man efter vores mening et lidt mere detaljeret og nuanceret lydbillede. Men det kommer selvfølgelig an på, både højttalere og det rum, de står i, så derfor må du prøve dig frem. Når det er klaret, kan du sådan set bare gå i gang med det vigtigste – at nyde din musik. Og du kommer til at nyde den.

Sonos Amp leverer varen, når det gælder underholdning og tilføjer både power og kant til musikken. Det skal ikke forstås sådan, at der bare bliver skruet op for rabalder. Der er detaljer bag hver slag i hver tone og generelt god balance, fra den dybe, detaljerede bas til den sprøde, men aldrig for lyse eller skarpe diskant. Det betyder, at Sonos Amp er en sjov og altid trofast følgesvend, uanset hvilken musikgenre man hører.

Image credit: TechRadar

Den er også imponerende, når det gælder film. Fantom centerhøjttaleren fungerer godt og levere større fokus end typiske to-kanal systemer normalt kan klare, især når det gælder dialog. Lydbilledet er i det hele taget fantastisk bredt og rummeligt og leverer masser af atmosfære, men med individuelle detaljer, der er præcist placeret i det tredimensionelle rum.

Når det er sagt, så Amp ikke perfekt, og sammenligner vi med nogle af de bedste streamingenheder (som for eksempel Bluesound Powernode 2i ), er den en ikke lige så raffineret. Den mangler den dybe, dynamiske nuance, som skal til for virkelig at formidle følelserne i musikken, og resultatet er en lyd, der ikke i tilstrækkelig grad belønner, at man gentagende lytter analytisk til musikken.

Det kan blive en smule rodet i det mest tæt pakkede dele af musikken. Som for eksempel omkvædet til Alt-Js ”Every Other Freckle”, som lyder utydelig or rodet i stedet for det præcise musikalske arrangement, der er tale om.

Måske er det fint med dig, at der mangler de sidste hi-fi-detaljer. Men med den høje pris og de høje ambitioner for Sonos Amp, er det kun rimeligt at vi sammenligner med produkter, der ligger på samme ambitionsniveau. Og her er sandheden, at der er andre produkter, der er bedre til at gengive musikken og til at føre lytteren til den emotionelle kerne i lyden.

Den endelige dom

Der er ingen tvivl om, at Amp leverer den bedste mest hi-fi-lignende lyd, vi nogensinde har hørt fra Sonos, hvis man parer den med et par gode højttalere. Men det er også typisk Sonos, fordi det er en fornøjelse at bruge og leve med i hverdagen. Vi er overraskede over, hvor godt det fungerer sammen med fjernsynet.

Så hvis du allerede har en Playbar eller Playbase , opfordrer vi dig til at prøve en Amp med et par gode højttalere i stedet for. Du skal nok betale en smule mere, men så får du også et system, der lyder markant bedre, og som integrerer din fladskærm langt mere effektivt.

Trods dens mange styrker, kan vi ikke lade være med at kritisere Amp, fordi den mangler lidt finesse i lyden, når vi sammenligner med nogle af de bedste streamingenheder til en lignende pris og endda nogle hi-fi-enheder til en meget lavere pris. Med Sonos Amp får du masser af sjov, men ikke det detaljerede og sofistikerede lydbillede, du har ret til at forvente, når du bruger så mange penge på hi-fi-lyd.

Når det er sagt, så er der stadig masser af gode grunde til at vælge Sonos frem for rivaler som Bluesound som system til hele boligen, og er du allerede med på Sonos-holdet, men leder efter noget lidt mere seriøst, så vil Amp sandsynligvis lige være noget for dig.