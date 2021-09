Anmeldelse: Nanoleaf Shapes

Anmeldelsen på to minutter

Der er noget dejligt ambitiøst over alt, der har med Nanoleaf Shapes at gøre. Kassen ligner lidt et legetøjssæt, men i det øjeblik du kigger på billeder af, hvad den kan gøre ved dit hjem, kan du ikke undgå at blive lidt begejstret. Med Nanoleaf Shapes kan du forvandle en kedelig væg til en noget helt særligt. Du kan lave en lysfest helt efter din egen smag, og det er kun rimeligt, når nu prisen ligger i den høje ende.

Dette er ikke de første Nanoleaf produkter til smart belsyning. De har tidligere lanceret Nanoleaf Canvas og Light Panels. Men Nanoleaf Shapes her helt klart deres bedste produkt til dato. Vi er kun stødt på nogle mindre forhindringer, og det har på ingen måde ødelagt det positive indryk eller glæden over de mange velfungerende funktioner.

I en tid, hvor vi efterhånden alle har tilbragt langt mere tid indendørs, end vi har haft lyst til, løfter Nanoleaf Shapes stemningen. Nanoleaf Shapes (der findes pakker med ni eller 15 styk) består af ni sekskantede flade paneler og er en slags geometrisk puslespil, som du selv designer. Du lave alt fra en lige række med ni paneler til spændende geometriske former. Den medfølgende strømforsyning understøtter op til 21 paneler, så du kan købe ekstra pakker og tilføje til dit design, selv om de altså ikke er helt billige i indkøb. Du kan også placere flere sæt ved siden af hinanden, selv om så også må leve med flere ledninger på væggen.

For at montere panelerne skal hvert panel sættes op på væggen med en lille klæbepude. Det fungerer super nemt, og er faktisk ret terapeutisk at hygge sig med. Hvis du har en meget ujævn eller porøs væg eller hvis panelerne skal monteres i loftet, kan du købe et monteringssæt, som gør det muligt at montere lyspanelerne med skruer i stedet for. Men for os fungerede de medfølgende klæbepuder rigtig nemt.

Når du har monteret lyspanelerne i det ønskede mønster, sørger Nanoleaf app'en for opsætningen af panelerne, så du kan styre dem i app'en. Vores app bad os om at holde mobilen op imod styrepanelet med NFC-funktionen aktiveret, og så gik resten faktisk automatisk, så vi hurtigt var i gang med at lyse lokalet op.

Panelerne lyser ret kraftigt, så vi var nødt til at skrue ned for lysstyrken, og der er sjældent behov for at have dem på maksimum. Du kan styre enkelt funktioner som tænd/sluk og skifte mellem tilstande og skrue op og ned for lysstyrken på panelerne. Men hvis du skal have det maksimale ud af lyset, er det app'en, du skal bruge. Lyspanelerne kan lyse op i alverdens farver og farvetoner, og der er utroligt mange muligheder at lege med i app'en. Her giver det mening, at Nanoleaf Shapes ikke er helt billige at købe.

Generelt giver lysene utroligt mange muligheder, som skiller sig ud fra almindelige smart-pærer. Så hvis du er til smart-belysning, vil du nok være temmelig godt underhold med Nanoleaf Shapes.

Pris og tilgængelighed

Nanoleaf findes i flere forskellige størrelser og modeller. Vi har testet en Nanoleaf Shapes startpakke med 9 paneler, som koster cirka 1.266 kr. De nyeste paneler fra Nanoleaf hedder Elements og har træ-look, og det koster 1.449 for en pakke med syv paneler. Men som nævnt findes der en lang række størrelser, så du kan tilpasse lyset efter dit eget behov.

Prismæssigt er der ikke tale om de billigste paneler, men så får du også en app, der giver dig mange mulighed for at styre lyset som du har lyst til. Samtidig er det også muligt at oprette egne farvetemaer og dele dem, ligesom du kan hente farvetemaer som andre har lavet.

Design

Der er ikke så meget at beskrive, når det gælder designet. Nanoleaf Shapes er sekskantede og ret enkle at se på. Hjørnerne er ret skarpe, og her ville blødere kanter måske give et mere stilrent og blødt look. Men det vil selvfølgelig skabe mellemrum, der hvor lyspanelernes kanter og hjørner mødes, så det er svært at lave om på. Det skal siges, at lyspanelernes hjørner ikke lyser op, så når der er lys i panelerne, får det hele et mere afslappet og rent look.

Når du åbner æsken med Nanoleaf Shapes startpakken, så står du hurtigt med en hel masse plastikpaneler mellem hænderne. De slukkede paneler ligner på ingen måde noget, der kan bade din bolig i alverdens lys og farver.

På bagsiden sidder der en drejelig plastikplade, hvor du skal sætte klæbepuden, når du monterer panelet. Den drejelige plade kan poppes ud af sin holder, så når du vil afmontere panelerne, hiver du panelet af, og så sidder klæbepuden og plastikpladen stadig på væggen og kan nemt fjernes.

I æsken finder du også nogle connectors, som du bruger til at forbinde paneler med hinanden. Det er nødvendigt for at de kan få strøm. Og så er der en styreboks, som du kan montere på et af panelerne. Den kan du bruge til at tænde/slukke og skrue op og ned for lyset med.

Kontrolpanelet har en række knapper, så du kan betjene lyspaneler direkte. Du kan tænde/slukke panelet og skrue op og ned for lysstyrken, gå videre til næste farvetema på din favoritliste (oprettes i app'en) eller gå videre til næste musiktema på favoritlisten (også oprettet i app'en). Symbolerne på kontrolpanelet er hævede en smule, så du kan mærke, hvad du trykker på selv i dårlig belysning. Designmæssigt passer kontrolpanelet til resten af Shapes, så det ikke skiller sig ud på en irriterende måde.

Setup

Hvis du mangler ideer til mulige former og figurer, du kan lave, så kommer Nanoleaf-appen med en række tilfældige mønstre, som du derefter kan efterligne med Nanoleaf Shapes på din væg. Sæt bare det dobbeltsidede tape på bagsiden, sæt et forbindelses-link på, så du kan forbinde det næste lyspanel og tryk så panelet ind mod væggen i ca. 30 sekunder. Hvis du har en meget ujævn væg, så kan du bruge to små skruer til at hænge den bageste monteringsplade op på væggen med og så klikke lyspanelet på bagefter. Når alle Nanoleaf paneler er sat op, er du klar til at få sat lys på din bolig.

De små connectors, der forbinder panelerne og sørger for strøm, er egentlig ret robuste. Men de er stadig lavet af plastik, så de kan gå i stykker, hvis du er for hård ved dem. Bare rolig, for hvis det sker, så kan du købe nye hos Nanoleaf. Vi har dog ikke oplevet nogen problemer, hverken da vi monterede panelerne eller da vi testede afmontering af panelerne.

Der findes ikke nogen 90-graders connectors, så hvis du vil lave designs, der går fra den ene væg rundt om hjørnet til den næste væg, skal du bruge en fleksible connector. Det er sådan set bare en ledning i stedet for et stykke hårdt plastik.

Vi oplevede ingen problemer med at montere lyspanelerne med de medfølgende klæbepuder, som er dobbeltklæbende tape. Det er nemt at fjerne panelerne igen. Du skal bare følge anvisningen fra Nanoleaf. Træk først panelet ud fra væggen, indtil det popper ud af monteringspladen. Træk derefter i den dobbeltklæbende tape parallelt med væggen, indtil monteringspladen er løsnet. Det fungerer fint og efterlader ingen mærker på væggen.

Hvis ud herefter vil montere lyspanelet igen, skal du have fat på en elastisk og dobbeltklæbende tape. Her bør 3M command strips - dobbeltklæbende tape være en god løsning.

Når du har samlet alt, tager ikke langt tid at konfigurere tingene via appen takket være en rem installationsproces. En enkelt berøring med mobilen og Nanoleaf kontrolpanelet sørger for at dit lyspanel er registreret i app'en og kan tages i brug. Vi oplevede en enkelt gang, at der ikke var forbindelse mellem Nanoleaf og app, men det er uklart, om det skyldtes mobilen, Nanoleaf eller vores lokale netværk. De fleste har nok oplevet, at der kan komme forstyrrelser i et smart home-setup. Især, hvis der er mange enheder forbundet på samme netværk.

Her er det værd at nævne, at Nanoleaf med en opdatering har gjort kontrolpanelerne til deres Nanoleaf Shaps og Nanoleaf Elements til såkaldte Thread border-routere. Thread er udviklet i samarbejde med mange af de største smart-produkt udbydere, som f.eks. Google, Amazon, Samsung og både IKEA og Danfoss er også med på listen. Men Teknologien gør det muligt for enhederne i smart hjemmet at skabe deres eget mesh-netværk, hvor enhederne bruger hinanden til at styrke netværket i stedet for at nogle enheder stjæler båndbredde eller forstyrrer hinandens signaler. Teknologien betyder, at brugere med Thread-produkter vil opleve bedre forbindelse og færre forstyrrelser. Thread-teknologien bruger langt mindre strøm, så selv en enhed med et AA-batteri vil ifølge organisationen kunne holde flere år uden batteriskift. Indtil videre er det kun Nanoleaf, Apple Homepod Mini og en række smart home produkter fra Eve, der understøtter Thread, men det er kun et spørgsmål om tid, før der vil være langt flere produkter, som understøtter teknologien.

Funktioner

Det er en underdrivelse at sige, at der er mange muligheder med Nanoleaf Shapes. De kan konfigureres på mange forskellige måder, og du kan også kombinere dem med Nanoleaf paneler i andre former. Det mest simple du kan gøre, er at få panelerne til bare at lyse i én bestemt farve.

Men det er næsten en skam ikke at få mere ud af Nanoleaf. For Nanoleaf Shapes kan så meget mere. Vælger du for eksempel et af de farverige musiktemaer, hvor lysene skifter styrke og farve i takt med musikken, så vil du for alvor opleve en farveeksplosion. Det fungerer også ret godt, og om aftenen vil du hurtigt kunne give rummet en seriøs natklub-vibe.

I discover fanen i app'en kan du finde og downloade masser af farvetemaer, som andre har lavet. Det er endda muligt at lave et preview af temaerne, inden du downloader dem. Det er en virkelig nem måde at finde farvetemaer og scener på, hvis du ikke har lyst til selv at prøve at lave dem. Det er nemlig også muligt i app'en.

Du kan også vælge nogle lystemaer, der hjælper dig til at få en god døgnrytme. På engelsk hedder det circadian rhythm - og selv om det lyder flot, så betyder det altså bare, at lyset her er optimeret til vores døgnrytme. Så lysets farve og intensitet sikrer, at du er friske og fokuseret om dagen, og klar til at slappe af om aftenen. touch controls on each panel. These are pretty simple titles like Whack-A-Mole or Simon Says, but Nanoleaf pushes the boat out a bit with a rudimentary version of Pac-Man too. Ultimately, they're a little gimmicky but something we can see kids being hooked on for a brief time. We're a little weary of people prodding expensive light panels, but it's entirely up to you.

Ligesom med Philips Hue kan du koble dine Nanoleaf Shapes på dit tv eller din pc, så lyspanelerne efterligner det lys og de farver, der kører på dine skærme. Det kræver, at du installerer Nanoleafs desktop app på din computer, da softwaren derefter analyserer, hvad der er på din skærm og efterligner det i lyspanelerne. Det er fantastisk, hvis du streamer spil og dykke helt ned i oplevelsen. For at spejle farverne fra dit tv, skræver det, at din computer er forbundet med dit tv via HDMI eller Airplay.

En anden af Nanoleaf Shapes mange nyttige funktioner er, at de også understøtter Google Assistant, Amazon Alexa og Apple HomeKit, så du kan styre nogle funktioner med stemmen. IFTTT-understøttelse gør det muligt atutomatisere handlinger, så Nanoleaf panelerne f.eks. automatisk slukker, når du går hjemmefra. Det kræver dog, at du opretter en IFTTT-konto og kobler dine Nanoleaf på kontoen.

App i brug

Der er mange muligheder med Nanoleaf Shapes, og det afspejler app'en. Heldigvis er den for det meste enkel at bruge. Den indeholder allerede en række temaer og scenarier, og som nævnt kan du downloade endnu flere via app'en. Hvis du har andre Nanoleaf-lys i nærheden, kan du lave grupper, hvor alle paneler afspiller de samme sekvenser synkroniseret.

Du kan også lave skemaer, så du for eksempel kan blive vækket langsomt med lækkert lys om morgenen. Det er en virkelig behagelig måde at vågne på, og du kan selv indstille, hvor hurtigt eller langsomt du vil have lysstyrken til at stige. Så tænder Nanoleaf Shapes gradvist med lysstyrken i et tempo, der giver en mere naturlig måde at vågne op på end det larmende vækkeur.

Der føles lidt som om der ikke er ret mange grænser for, hvad Nanoleaf Shapes kan, når du dykker dybere ned i app'en. Så der er gode muligheder for at tilpasse lyspanelerne præcist til dine behov. Men de mange muligheder betyder også, at det kan være nødvendigt at tjekke, hvordan du får de ønskede funktioner. Heldigvis ligger der en masse gode tips på Nanoleafs hjemmeside.



Skal du købe Nanoleaf Shapes?

Køb dem hvis...

Du har lyst til at opgradere din bolig

Med Nanoleaf Shapes kan du straks se, at din bolig ændrer karakter. Den rigtige belysning kan gøre din bolig hyggeligere, festligere eller noget helt tredje. Det er en relativt enkel opgradering, men belysningen kan virkelig gøre en forskel og ser samtidig meget stilfuld ud.

Du vil skabe en anderledes sanseoplevelse i boligen

Hvis du har børn eller gamerbørn, så kan Nanoleaf Shapes virkelig give deres værelser et helt nyt udtryk og gøre alt fra film til spil til en sanseoplevelse. Uanset om de gamer, laver videoer eller ser film, så vil Nanoleaf Shapes sansynligvis give en ekstra oplevelse.

Du gerne vil have smart belysning med mange muligheder Smart belysing har udviklet sig meget siden de første blev lanceret. Nanoleaf er en af de mest alsidige løsninger, vi har set, og de giver brugerne mange muligheder for at sammensætte præcis de geometriske figurer, farver og den lysstyrke, de gerne vil have. Samtidig er det ment at flytte rundt på lyspanelerne uden at skulle bore huller i væggen.

Køb dem ikke hvis...

Du skal bruge en billig smart pære

Nanoleaf Shapes er ikke billige, og hvis du her typen, der gerne vil tilkøbe nye lyspaneler, så bliver udgiften kun større. Her kan det være en ide at se sig om efter en billigere løsning, for Nanoleaf Shapes er kvalitetsbelysning og prisen er derefter.

Du ikke har ret meget plads på væggene

Lyspanelerne er flotte, men du skal også bruge en del, for at opnå en god effekt. Det kræver vægplads, og hvis du ikke har det, så er det nok mere en smartpære, du skal købe.

Du vil have en plug-and-play løsning

Hvis du allerede nu ved, at du egentlig ikke gider bruge lidt tid på at finde ud af, hvilke muligheder og funktioner, der ligger i Nanoleaf Shapes, og du i virkeligheden bare vil have lidt hyggebelysning, der kører af sig selv, så vil vi også anbefale en anden løsning. Nanoleaf Shapes er ret nem at bruge, men du får helt klart mest ud af mulighederne, hvis du leger lidt med app'en og tjekker deres hjemmeside ud.