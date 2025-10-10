Tesla lancerer ny og billigere Model Y-version i Danmark

Tesla lancerer ny prisbillig Tesla Model Y Standard i Danmark

Bilen kan bestilles nu

Tesla har lanceret en ny variant af sin populære elbil Model Y i Europa. Den nye version, kaldet Model Y Standard, er den hidtil billigste udgave af modellen og skal gøre det nemmere for flere forbrugere at vælge elbil med længere rækkevidde og lavere driftsomkostninger. Modellen bliver produceret på Teslas Gigafactory i Berlin og kan nu bestilles i Danmark.

Fokus på praktisk anvendelse og lavere omkostninger

Ifølge Tesla er Model Y Standard udviklet til at opfylde behovene hos husholdninger, der ønsker en elbil med god rækkevidde, fleksibel kabineplads og adgang til Teslas software og tjenester. Model Y Standard er udstyret med baghjulstræk og har en officiel rækkevidde på op til 534 km (WLTP) med et energiforbrug på 13,1 kWh pr. 100 km. Den accelererer fra 0 til 100 km/t på 7,2 sekunder og har en topfart på 201 km/t.

Kabinen i Model Y Standard er udstyret med slidstærke tekstilsæder og har plads til fem passagerer. Et nyt opbevaringsrum mellem forsæderne er inspireret af tidligere Tesla-modeller og giver bedre organisering i hverdagen. Bagagerummet rummer op til 835 liter med sæderne oprejst og 2.118 liter med bagsæderne lagt ned. Anhængertræk med en kapacitet på op til 1.600 kg er inkluderet som standard.

Bilen leveres med Teslas kendte funktioner som nøgle via mobilapp, Sentry Mode, fjernbetjent klimastyring og opkobling til Supercharger-netværket. Opdateringer til bilens funktioner sendes løbende via internettet. Basispakken med Autopilot og hardware til fuld selvkørsel (Supervised) er inkluderet fra start, men de avancerede funktioner aktiveres først, når de godkendes af myndighederne.

Specifikationer:

Længde : 4.797 mm

: 4.797 mm Bredde (spejle foldet/udfoldet) : 1.982 / 2.129 mm

: 1.982 / 2.129 mm Højde : 1.621 mm

: 1.621 mm Frihøjde : 164 mm

: 164 mm Tophastighed : 201 km/t

: 201 km/t Acceleration 0-100 km/t : 7,2 sekunder

: 7,2 sekunder Rækkevidde (WLTP) : 534 km

: 534 km Energiforbrug : 13,1 kWh / 100 km

: 13,1 kWh / 100 km Vægt : 1.906 kg

: 1.906 kg Bagagekapacitet : Op til 2.118 liter

: Op til 2.118 liter Trækevne : Op til 1.600 kg

: Op til 1.600 kg Supercharging-effekt : Op til 175 kW

: Op til 175 kW Garanti: 4 år/80.000 km (bil), 8 år/160.000 km (batteri og drivlinje med mindst 70 % kapacitetsbevarelse)

Pris og tilgængelighed

Model Y Standard har en pris på 299.990 kroner i Danmark og er dermed den mest prisvenlige variant i serien. Øvrige varianter inkluderer Model Y Premium med længere rækkevidde og Model Y Performance med kraftigere motorydelse og højere hastighed. Leveringer af Model Y Standard i Danmark forventes at begynde i november.

